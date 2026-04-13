Aluehallitus hyväksyi osakassopimuksen
13.4.2026 16:35:43 EEST | Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde | Tiedote
Aluehallitus hyväksyi Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy:n osakassopimuksen ja osakkeiden oston. Kokouksessa käsiteltiin ja merkittiin tiedoksi sisäisen tarkastuksen vuosiraportti 2025 ja tarkastuksen suunnitelmat vuodelle 2026.
Ajankohtaisissa asioissa käsiteltiin hallituksen suunnitelmia uudeksi soten rahoitusmalliksi, joka leikkaisi merkittävällä tavalla Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen rahoitusta. Rahoitusmallin muutos ja merkittävät leikkaukset eivät kannusta alueita, jotka ovat jo sopeuttaneet omaa talouttaan. Rahoitusleikkauksilla voisi olla haitallisia vaikutuksia erityisesti lapsiin ja nuoriin, joiden palvelutarve jää vähälle huomiolle rahoitusmallissa.
Sisäinen tarkastus
Aluehallitus sai tiedoksi hyvinvointialueen sisäisen tarkastuksen vuosiraportin vuodelta 2025 ja tarkastuksen riskiperusteisen suunnitelman vuodelle 2026. Viime vuonna sisäisissä tarkastuksissa varmennettiin ja vahvistettiin direktiivien, lainsäädännön sekä kyberturvallisuuden noudattamista ja kehitettiin prosesseja hyvinvointialueella. Sisäisen tarkastuksen painopisteet hyvinvointialueella 2026–2029 ovat: vaatimustenmukaisuus, resurssien turvaaminen sekä raportoinnin oikeellisuus.
Kansalliskielilautakunnan lausunto kielivähemmistön palvelujen toteutumisesta
Aluehallitus keskusteli myös kansalliskielilautakunnan kertomuksesta ja sen lausunnon huomioista kielivähemmistön palvelujen toteutumisesta. Kansalliskielilautakunnan vuoden 2025 vuosikertomus kuvaa, miten hyvinvointialueen antamat palvelut ruotsin kielellä on toteutettu. Vuosikertomuksen tavoitteena on tarjota hyvinvointialueelle tietoa, jota voidaan hyödyntää kielivähemmistöjen palveluiden suunnittelua koskevassa päätöksenteossa. Kielivähemmistöjen palvelujen kehittämistä jatketaan huomioiden kehittämisehdotukset.
Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy:n osakassopimus hyväksyttiin
Aluehallitus hyväksyi Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy:n osakassopimuksen ja tarvittavat osakkeiden ostot yhtiön osakkaina olevilta hyvinvointialueilta, HUS-yhtymältä, Helsingin kaupungilta tai muilta osakkeenomistajilta, jotta vaadittava kymmenen prosentin omistusosuus täyttyy.
Lisäksi aluehallitus antoi vastauksen 18 aluevaltuutettujen aluehallitukselle jättämään kysymykseen sekä valtuustoaloitteeseen. Henkilöstöpalvelujen työntekijöiden ja viranhaltijoiden tehtäviä ja työnjakoa koskeva yhteistoimintaneuvottelujen päättäminen jätettiin kokouksessa pöydälle.
Yhteyshenkilöt
Mia LaihoLänsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallituksen puheenjohtaja / Ordföranden för Västra Nylands välfärdsområdesstyrelsePuh:050 433 6461mia.laiho@eduskunta.fi
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut Espoon, Hangon, Inkoon, Karkkilan, Kauniaisten, Kirkkonummen, Lohjan, Raaseporin, Siuntion ja Vihdin asukkaille.
Välfärdsområdesstyrelsen godkände ett aktieägaravtal13.4.2026 16:38:43 EEST | Tiedote
Välfärdsområdesstyrelsen godkände aktieägaravtalet för Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy och köpet av aktier i bolaget. Vid sammanträdet behandlades och antecknades för kännedom internrevisionens årsrapport 2025 och årsplan 2026.
