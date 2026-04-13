Välfärdsområdesstyrelsen godkände ett aktieägaravtal
13.4.2026 16:38:43 EEST | Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde | Tiedote
Välfärdsområdesstyrelsen godkände aktieägaravtalet för Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy och köpet av aktier i bolaget. Vid sammanträdet behandlades och antecknades för kännedom internrevisionens årsrapport 2025 och årsplan 2026.
I aktualitetsöversikten behandlades regeringens planer på en ny finansieringsmodell för social- och hälsovården, vilken skulle innebära en betydande nedskärning av Västra Nylands välfärdsområdes finansiering. Ändringen av finansieringsmodellen och de omfattande nedskärningarna skapar inga incitament för välfärdsområden som redan har anpassat sin ekonomi. Nedskärningar i finansieringen kan däremot ha negativa konsekvenser, i synnerhet för barn och unga, vars servicebehov inte beaktas tillräckligt i finansieringsmodellen.
Internrevision
Välfärdsområdesstyrelsen tog del av internrevisionens årsrapport 2025 och den riskbaserade årsplanen för 2026. I fjol säkerställde och förstärkte internrevisionen efterlevnaden av direktiv, lagstiftning och cybersäkerhet samt bidrog till att utveckla processerna i välfärdsområdet. Tyngdpunkterna för internrevisionen i välfärdsområdet 2026–2029 är regelefterlevnad, säkrande av resurser och korrekt rapportering.
Nationalspråksnämndens utlåtande om hur tjänsterna på minoritetens språk har tillgodosetts
Välfärdsområdesstyrelsen diskuterade också nationalspråksnämndens årsberättelse och de synpunkter som lyfts fram i det tillhörande utlåtandet om hur tjänsterna på minoritetens språk har tillgodosetts. Nationalspråksnämndens årsberättelse för 2025 ger en bild av hur de svenskspråkiga tjänsterna i välfärdsområdet har genomförts. Syftet med årsberättelsen är att ge välfärdsområdet information som kan utnyttjas i beslutsfattandet om planeringen av tjänster på minoritetens språk. De framförda utvecklingsförslagen beaktas i den fortsatta utvecklingen av tjänsterna på minoritetens språk.
Välfärdsområdesstyrelsen godkände aktieägaravtalet för Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy
Välfärdsområdesstyrelsen godkände aktieägaravtalet för Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy och behövliga aktieköp från de välfärdsområden som är aktieägare i bolaget, HUS-sammanslutningen, Helsingfors stad eller andra aktieägare så att den nödvändiga ägarandelen på 10 procent uppnås.
Dessutom gav välfärdsområdesstyrelsen svar på 18 frågor och motioner som lämnats av fullmäktigeledamöter. Vid sammanträdet bordlades ärendet om avslutande av samarbetsförhandlingarna som gäller arbetstagarnas och tjänsteinnehavarnas uppgifter och arbetsfördelning inom personaltjänsterna.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mia LaihoLänsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallituksen puheenjohtaja / Ordföranden för Västra Nylands välfärdsområdesstyrelsePuh:050 433 6461mia.laiho@eduskunta.fi
Västra Nylands välfärdsområde ordnar social- och hälsovården och räddningsväsendets tjänster för invånarna i Esbo, Grankulla, Hangö, Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis.
X: @LUhyvinvointi, @LUpelastus
Facebook: @LansiUudenmaanHyvinvointialue, @LansiUudenmaanPelastuslaitos
LinkedIn: Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
YouTube: Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Webbplats: www.luvn.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme