Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde

Välfärdsområdesstyrelsen godkände ett aktieägaravtal

13.4.2026 16:38:43 EEST | Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde | Tiedote

Välfärdsområdesstyrelsen godkände aktieägaravtalet för Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy och köpet av aktier i bolaget. Vid sammanträdet behandlades och antecknades för kännedom internrevisionens årsrapport 2025 och årsplan 2026.

I aktualitetsöversikten behandlades regeringens planer på en ny finansieringsmodell för social- och hälsovården, vilken skulle innebära en betydande nedskärning av Västra Nylands välfärdsområdes finansiering. Ändringen av finansieringsmodellen och de omfattande nedskärningarna skapar inga incitament för välfärdsområden som redan har anpassat sin ekonomi. Nedskärningar i finansieringen kan däremot ha negativa konsekvenser, i synnerhet för barn och unga, vars servicebehov inte beaktas tillräckligt i finansieringsmodellen.

Internrevision

Välfärdsområdesstyrelsen tog del av internrevisionens årsrapport 2025 och den riskbaserade årsplanen för 2026. I fjol säkerställde och förstärkte internrevisionen efterlevnaden av direktiv, lagstiftning och cybersäkerhet samt bidrog till att utveckla processerna i välfärdsområdet. Tyngdpunkterna för internrevisionen i välfärdsområdet 2026–2029 är regelefterlevnad, säkrande av resurser och korrekt rapportering.

Nationalspråksnämndens utlåtande om hur tjänsterna på minoritetens språk har tillgodosetts

Välfärdsområdesstyrelsen diskuterade också nationalspråksnämndens årsberättelse och de synpunkter som lyfts fram i det tillhörande utlåtandet om hur tjänsterna på minoritetens språk har tillgodosetts. Nationalspråksnämndens årsberättelse för 2025 ger en bild av hur de svenskspråkiga tjänsterna i välfärdsområdet har genomförts. Syftet med årsberättelsen är att ge välfärdsområdet information som kan utnyttjas i beslutsfattandet om planeringen av tjänster på minoritetens språk. De framförda utvecklingsförslagen beaktas i den fortsatta utvecklingen av tjänsterna på minoritetens språk.

Välfärdsområdesstyrelsen godkände aktieägaravtalet för Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy

Välfärdsområdesstyrelsen godkände aktieägaravtalet för Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy och behövliga aktieköp från de välfärdsområden som är aktieägare i bolaget, HUS-sammanslutningen, Helsingfors stad eller andra aktieägare så att den nödvändiga ägarandelen på 10 procent uppnås.

Dessutom gav välfärdsområdesstyrelsen svar på 18 frågor och motioner som lämnats av fullmäktigeledamöter. Vid sammanträdet bordlades ärendet om avslutande av samarbetsförhandlingarna som gäller arbetstagarnas och tjänsteinnehavarnas uppgifter och arbetsfördelning inom personaltjänsterna.

Avainsanat

Västra Nylandvälfärdsområdevälfardområdesstyrelsen

Yhteyshenkilöt

Mia LaihoLänsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallituksen puheenjohtaja / Ordföranden för Västra Nylands välfärdsområdesstyrelse

Puh:050 433 6461mia.laiho@eduskunta.fi

Västra Nylands välfärdsområde ordnar social- och hälsovården och räddningsväsendets tjänster för invånarna i Esbo, Grankulla, Hangö, Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis.

Regeringens planerade ändringar i finansieringsmodellen grundar sig inte på tillräckliga forskningsdata eller på de verkliga behoven hos områdenas invånare10.4.2026 09:01:28 EEST | Tiedote

Social- och hälsovårdstjänsterna och räddningstjänsterna finansieras med gemensamma skattemedel. Därför anser vi att finansieringen bör baseras på det verkliga servicebehovet och vara rättvis. Nu är det inte så i alla avseenden, och de ändringar i finansieringsmodellen som regeringen har för avsikt att genomföra grundar sig inte tillräckligt på forskningsdata eller på de verkliga behoven hos områdenas invånare.

Hallituksen kaavailemat muutokset rahoitusmalliin eivät perustu riittävään tutkimustietoon eikä alueiden asukkaiden todellisiin tarpeisiin10.4.2026 08:58:05 EEST | Tiedote

Sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut rahoitetaan yhteisillä verovaroilla. Siksi rahoituksen tulee mielestämme perustua todelliseen palvelutarpeeseen ja olla oikeudenmukaista. Nyt näin ei kaikilta osin ole, eivätkä hallituksen kaavailemat muutokset rahoitusmalliin perustu riittävästi tutkimustietoon tai alueiden asukkaiden todellisiin tarpeisiin.

