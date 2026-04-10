Kuusisaarenbaanan hankesuunnitelma etenee valtuustoon
13.4.2026 17:29:06 EEST | Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia | Tiedote
Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi 13. huhtikuuta omalta osaltaan valtuustoon etenevinä asioina Kuusisaarenbaanan hankesuunnitelman sekä Herttoniemessä sijaitsevan Porolahden peruskoulun yläasteen perusparannuksen ja laajennuksen hankesuunnitelman. Valtuustossa asiat ovat 22. huhtikuuta.
Kuusisaarenbaanan hankesuunnitelmassa määritellään pyöräliikenteen runkoyhteyden liikenteelliset toteuttamisperiaatteet, arvioidaan suunnitelman vaikutukset ja laaditaan hankkeen alustava kustannusarvio. Kuusisaarenbaanan suunnittelualue ulottuu noin kolmen kilometrin matkalle Munkkiniemen aukiolta Espoon rajalle Lehtisaaren länsireunaan.
Porolahden hankkeessa toteutetaan laaja toiminnallinen ja tekninen perusparannus sekä pienen musiikkitilan laajennus nykyisen juhlasalin yhteyteen.
Kaupunginhallitus käsitteli kaupungin henkilöstöraporttia 2025
Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi kaupungin henkilöstöraportin vuodelta 2025. Vuoden 2025 henkilöstöraportti antaa kokonaiskuvan kaupungin henkilöstöstä ja niistä toimenpiteistä, joilla edistetään hyvää työntekijäkokemusta ja siten kaupunkistrategian toteutumista.
Raportista käy ilmi muun muassa, että kaupungin virallinen henkilömäärä oli 39 551 henkilöä. Henkilöstön määrä kasvoi 467 ihmisellä, eli noin 1,2 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Työntekijäkokemuksen parantamista jatkettiin vuonna 2025 kaupunkistrategian mukaisesti ja työnantajan suosittelu on lisääntynyt. Henkilöstön saatavuus on parantunut, mutta suuret eläköitymismäärät sekä talouden suhdanteiden muutokset haastavat tilannetta jälleen tulevina vuosina.
Kaupunginhallitus hyväksyi tytäryhteisöjen päivitettyjä omistajastrategioita
Kaupunginhallitus hyväksyi yhteensä 18 Helsingin tytäryhteisön omistajastrategian päivittämisen. Tytäryhteisökohtaiset omistajastrategiat sisältävät Helsingin kaupungin omistukseen, keskipitkän aikavälin strategiseen tahtotilaan sekä hallitukseen liittyviä linjauksia.
Helsingillä on tällä hetkellä 75 tytäryhteisöä, mukaan lukien säätiöt. Helsinki on tunnistanut tarpeen tarkentaa ja päivittää omistajastrategioita sekä samalla huomioida viime vuonna hyväksytyn kaupunkistrategian 2025–2029 linjaukset. Tytäryhteisöjen omistajastrategiat päivitetään kolmessa eri ryhmässä. Kaupunginhallitus hyväksyi ensimmäisen erän päivityksiä 16. maaliskuuta.
Kaupunginhallitus antoi myös lausunnot sosiaali- ja terveysministeriölle tartuntatautilain uudistamisesta sekä työ- ja elinkeinoministeriölle yhteistoiminta-asiamiehestä annetun lain kumoamisesta.
Kaikki kaupunginhallituksen päätökset ja mahdolliset äänestykset löytyvät päätöstiedotteesta. Päätöstiedote julkaistaan kaupunginhallituksen asiakirjojen sivulla.
Ilona Turtola
Viestintäasiantuntija
Helsingin kaupunginkanslia
P. 040 192 90 03
ilona.turtola@hel.fi
Tietoja julkaisijasta
Kaupunginkanslia on Helsingin kaupungin keskushallintovirasto. Päämäärämme on kaupunki, joka tarjoaa parastaan kaupunkilaisille ja menestyy kiihtyvässä kilpailussa. Uudistamme kaupunkia strategian mukaisesti yhdessä toimialojen kanssa.
