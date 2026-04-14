Vihreiden Tiina Elo: Hallitus sivuuttaa eläinten hyvinvoinnin ja kasviproteiinien mahdollisuudet ruokapolitiikassaan

Kansanedustaja Tiina Elo (vihr.) kritisoi hallituksen ruokapoliittista selontekoa Vihreiden ryhmäpuheessa eduskunnassa. Elon mukaan selonteko ei vastaa ruokastrategian tavoitteeseen kestävästä ruokajärjestelmästä, ja samalla eläinten rooli ruokajärjestelmässä on häivytetty lähes kokonaan.

– Ruoka aiheuttaa noin viidenneksen meidän suomalaisten hiilijalanjäljestä. Erityisen kuormittavaa ympäristölle on eläinperäisen ruoan tuotanto. Jotta saamme pysäytettyä ilmastokriisin ja luontokadon, meidän on muutettava koko ruokajärjestelmäämme ja siirryttävä vahvemmin kohti kasvipohjaista ruoantuotantoa, Elo linjaa.

Elon mukaan selonteko ohjaa liikaa nykytilan säilyttämiseen sen sijaan, että tarttuisi ruokajärjestelmän suurimpiin muutostarpeisiin.

– Koko ruokapoliittista strategiaa – ja myös tätä selontekoa – ohjaa liikaa nykytilan puolustaminen ja eläinperäisen tuotannon aseman varjeleminen, vaikka katseen tulisi kohdistua ennen kaikkea suomalaisen maatalouden uudistamiseen viljelijöille reilulla ja ennakoitavalla tavalla, Elo kritisoi.

Elo kritisoi myös sitä, että tuotantoeläinten hyvinvointi jää selonteossa hyvin pieneen rooliin, vaikka se on monille suomalaisille, ja erityisesti nuorille, keskeinen kysymys.

– Nykymuotoinen tehoeläintuotanto ei anna tuotantoelämille mahdollisuuksia toteuttaa lajityypillistä käyttäytymistään tai voida hyvin. Päinvastoin. Ja nyt hallitus on vielä vesittämässä yhtä eläinten hyvinvointilain keskeistä parannusta poistamalla porsaiden kirurgisen kastraation kiellon, Elo sanoo.

Elo nostaa esiin julkisten hankintojen merkittävän roolin ruokajärjestelmän ohjaamisessa kestävämpään ja terveellisempään suuntaan.

– Kouluruokailu oli aikanaan valtavan hieno sosiaalinen innovaatio, joka on lisännyt lasten ja nuorten hyvinvointia ja mahdollistanut täysipainoisen oppimisen sosioekonomisesta taustasta riippumatta. Vihreät haluaa turvata maukkaan ja ravitsemussuositusten mukaisen ruoan jokaisessa koulussa ja päiväkodissa. Tavoitteeksi on asetettava maidon ja lihan kulutuksen puolittaminen, Elo linjaa.

Elo on jättänyt lakialoitteen kansallisten ravitsemussuositusten noudattamisen kirjaamisesta varhaiskasvatus- ja perusopetuslakiin.

– Meidän tehtävämme päättäjinä on muuttaa maatalouden tuotantorakenteet niin, että Suomessa kannattaa tuottaa ruokaa kestävästi myös tulevaisuudessa ja että terveelliset ja ympäristön kannalta kestävät valinnat ovat ihmisille houkuttelevia ja saavutettavia. Tämän tulisi olla ruokapoliittisen selonteon keskeisin viesti, Elo muistuttaa.