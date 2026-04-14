Fatim Diarra: Hallituksen määräaikaisten työsuhteiden helpottaminen polkee naisvaltaisten alojen oikeuksia – jätti SDP:n edustajien kanssa perustuslakivaliokunnassa eriävän

14.4.2026 16:41:00 EEST | Vihreät - De Gröna | Tiedote

Perustuslakivaliokunta käsitteli kokouksessaan 14.4. hallituksen esitystä määräaikaisten työsuhteiden helpottamisesta. Esityksen on kritisoitu heikentävän työntekijöiden oikeuksia, kohdistuvan erityisesti naisvaltaisiin aloihin ja lisäävän raskaus- ja perhevapaasyrjintää. Vihreiden kansanedustaja Fatim Diarra ja neljä SDP:n kansanedustajaa jättivät perustuslakivaliokunnassa lakiesityksestä eriävän mielipiteen.

Vihreiden kansanedustaja Fatim Diarra

Orpon hallituksen esitys määräaikaisten työsuhteiden helpottamisesta heikentää työntekijöiden oikeuksia erityisesti naisvaltaisilla aloilla. 

– Esitetty lainsäädäntö mahdollistaisi määräaikaisten sopimusten ketjuttamisen jopa lähes kahden vuoden ajan ilman perusteltua syytä. Se siis vesittäisi toistaiseksi voimassa oleviin työsopimuksiin kuuluvaa irtisanomissuojaa ja synnyttäisi työpaikoille villin lännen, jossa ainoa ketjutuksia rajoittava asia olisi työnantajan moraali. Tilanne ei vastaisi perustuslain edellyttämää lainsäädännön täsmällisyyttä, kansanedustaja ja perustuslakivaliokunnan jäsen Fatim Diarra toteaa.

Jo tällä hetkellä yleisin raskaus- ja perhevapaasyrjinnän muoto on määräaikaisen työsuhteen jatkamatta jättäminen.

– Perustuslaki edellyttää julkiselta vallalta yhdenvertaisuuden aktiivista edistämistä. Hallituksen työelämälainsäädäntö tekee juuri päinvastaista. Hallituksen esittämä lakimuutos todennäköisesti lisää raskaus- ja perhevapaasyrjintää, ja yhdessä muun hallituksen työelämälainsäädännön kanssa heikentää nimenomaan naisvaltaisten alojen sekä heikommassa työmarkkina-asemassa olevien asemaa. Nämä vaikutukset on myös itse esityksessä tunnistettu. Sanon ihan suoraan: hallitus rakentaa työmarkkinoita, joissa naisia ja vähemmistöjä on aiempaa helpompaa syrjiä, Diarra korostaa.

Myös lakiesityksessä esitetty kielto sopia viikkoa pidemmästä lomautusilmoitusajasta on ristiriidassa sekä perustuslain että Kansainvälisen työjärjestö ILO:n sopimusten takaaman kollektiivisen sopimusvapauden kanssa.

– Hallitus tieten tahtoen rajoittaa sitä, mitä työnantajat ja työntekijät voivat keskenään sopia. Hallitus tietoisesti romuttaa suomalaisen työelämän vahvuutta eli sitä, että jyräämisen sijaan asiat sovitaan yhteisesti, Diarra sanoo.

Diarra ja SDP:n kansanedustajat Johannes Koskinen, Johanna Ojala-Niemelä, Kimmo Kiljunen ja Saku Nikkanen jättivät määräaikaisia työsuhteita helpottavasta lakiesityksestä perustuslakivaliokunnassa eriävän mielipiteen 14.4.2026.

World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye