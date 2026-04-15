SDP EDUSKUNTA

SDP:n Paula Werning: Sote-kortin kustannukset eivät saa kaatua hoitajille

15.4.2026 10:14:13 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote

Jaa

SDP:n kansanedustaja Paula Werning on jättänyt kirjallisen kysymyksen hallitukselle sosiaali- ja terveydenhuollon ammattikortin eli sote-kortin kustannuksista. Werning vaatii hallitukselta toimia sen varmistamiseksi, että pakollisen työvälineen kustannukset eivät kaadu työntekijöiden maksettaviksi.

Kuva: Jukka-Pekka Flander / SDP
– On epäoikeudenmukaista, että hoitajat joutuvat maksamaan omasta pussistaan työvälineestä, joka on välttämätön työn tekemiselle. Työvälineet kuuluvat työnantajan vastuulle, tämän pitäisi olla itsestään selvää, Werning sanoo.

Sote-kortti on ollut vuoden 2026 alusta lähtien pakollinen kaikille terveydenhuollon ammattilaisille. Vaikka itse kortti on maksuton, hyvinvointialueet perivät sen rekisteröinnistä maksuja, jotka vaihtelevat 20–120 euron välillä. Hyvinvointialueet eivät peri maksua omilta työntekijöiltään, mutta valtaosa yksityisellä sektorilla työskentelevistä joutuu maksamaan kustannuksen itse.

– Tilanne on suorastaan nurinkurinen. Usein juuri pienemmällä palkkatasolla yksityisellä sektorilla työskentelevät hoitajat joutuvat maksamaan ylimääräisiä kuluja, kun samaan aikaan julkisella puolella työskentelevät saavat kortin maksutta, Werning toteaa.

Werning nostaa esiin myös alueellisen eriarvoisuuden: käytännöt vaihtelevat hyvinvointialueittain, ja kortin hankkiminen voi aiheuttaa työntekijälle myös matkakuluja, koska rekisteröinti onnistuu vain tietyissä pisteissä.

– Tämä ei ole vain työnantajakysymys, vaan myös yhdenvertaisuuskysymys. Työntekijän asema ei voi riippua siitä, millä alueella hän työskentelee tai onko työnantaja julkinen vai yksityinen sektori, Werning painottaa.

Werning kysyy hallitukselta, onko se arvioinut nykykäytännön vaikutuksia työntekijöiden eriarvoisuuteen ja aikooko se ryhtyä toimiin tilanteen korjaamiseksi.

– Ratkaisu on yksinkertainen: työnantajan vastaa sote-korttiin liittyvistä kustannuksista. Samalla käytännöt on yhdenmukaistettava valtakunnallisesti. Kyse on pienestä muutoksesta, mutta sillä on suuri merkitys hoitajien arjessa ja alan houkuttelevuudessa, Werning sanoo.

Avainsanat

sotesosiaali- ja terveydenhuoltoterveydenhuoltosdp

Yhteyshenkilöt

Liitteet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
