OX2 rakennuttanut maakotkille tekopesiä Halsuan Honkakankaan ja Kanniston tuulivoimahankkeissa

Toimenpide perustuu hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) ja kaavoituksen yhteydessä tehtyihin laajoihin selvityksiin, joissa arvioitiin vaikutuksia muun muassa maakotkan reviireihin. Yhteysviranomaisen esittämän lieventävän toimenpiteen mukaisesti tekopesien tavoitteena on varmistaa sopivien pesäpaikkojen saatavuus niin, että maakotkien reviirit sijaitsevat riittävän etäällä tuulipuistoista.

Tekopesät on toteutettu maanomistajan luvalla, ja niiden rakentamisesta vastasi kokenut lintuharrastaja Jukka Ylikarjula. Sopivien pesäpuiden etsintä käynnistyi marraskuussa 2025 ja jatkui talven aikana maasto-olosuhteiden parantuessa. Kartoitusten perusteella valittiin kaksi maakotkalle pesintään ja tekopesien rakentamiseen soveltuvaa puuta.

Rakentamisessa huomioitiin maakotkan pesävaatimukset, kuten riittävän järeät tukioksat, sopiva korkeus sekä esteettömät lentosuunnat. Valmiit pesät rakennettiin tukirakenteista ja luonnonmateriaaleista siten, että ne vastaavat mahdollisimman hyvin luonnollista pesää.

”Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä oleellista on paitsi löytää toteuttamiskelpoinen hankevaihtoehto myös esittää toimenpiteitä, joilla valitun vaihtoehdon vaikutuksia voidaan lieventää. Lieventämistoimien toteuttaminen ei tälläkään kertaa ollut helppoa eikä nopeaa. Esimerkiksi keskustelut pesien sijainnista ja toimenpiteiden toteutustavasta aloitettiin maanomistajan kanssa jo vuonna 2022. Monien asiantuntijoiden yhteistyön ansiosta toimet saatiin kuitenkin toteutettua, ja nyt on mukava nähdä, kelpuuttavatko kotkat pesäpaikat omikseen!”, kertoo projektipäällikkö Heli Harjula OX2:lta.

Tekopesien kuntoa ja käyttöä seurataan jatkossa säännöllisesti samaan tapaan kuin muitakin maakotkan pesiä Suomessa. Maakotkan pesäpaikat ovat rauhoitettuja, ja niiden tarkat sijainnit ovat vain viranomaisten ja rengastajien tiedossa. Laji on pesimäaikana erityisen herkkä häiriöille, joten seuranta ja suojelu on tärkeää.

Maakotkien tekopesien rakennuttaminen on linjassa OX2:n biodiversiteettistrategian kanssa. Tavoitteena on ehkäistä ja lieventää uusiutuvan energian hankkeiden vaikutuksia luontoon sekä edistää luonnon monimuotoisuutta. Strategia painottaa ennakoivia toimia, kuten lajikohtaisia ratkaisuja ja yhteistyötä viranomaisten ja asiantuntijoiden kanssa. Nyt tehty toimenpide on konkreettinen esimerkki siitä, miten hankekohtaisilla toimilla voidaan vähentää vaikutuksia herkkään lajiin ja tukea sen elinolosuhteita.

Tiesitkö tämän maakotkasta?

Maakotka on yksi Suomen suurimmista petolinnuista. Laji on uskollinen reviirilleen ja voi käyttää samaa pesäpaikkaa vuosikymmeniä. Sen uhanalaisuusluokka on vaarantunut (VU), ja uhanalaisuuteen johtaneita syitä ovat olleet mm. pyynti, häirintä ja liikenne sekä vanhojen metsien väheneminen. Aktiiviset suojelutoimet ovat auttaneet maakotkakantaa elpymään.

Avaintiedot Honkakankaan ja Kanniston tuulivoimahankkeista