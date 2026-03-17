OX2 rakennuttanut maakotkille tekopesiä Halsuan Honkakankaan ja Kanniston tuulivoimahankkeissa
16.4.2026 09:00:17 EEST | OX2 Finland | Tiedote
OX2 on toteuttanut kaksi maakotkan tekopesää osana Halsuan Honkakankaan ja Kanniston tuulivoimahankkeiden ympäristövaikutusten lieventämistoimia.
Toimenpide perustuu hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) ja kaavoituksen yhteydessä tehtyihin laajoihin selvityksiin, joissa arvioitiin vaikutuksia muun muassa maakotkan reviireihin. Yhteysviranomaisen esittämän lieventävän toimenpiteen mukaisesti tekopesien tavoitteena on varmistaa sopivien pesäpaikkojen saatavuus niin, että maakotkien reviirit sijaitsevat riittävän etäällä tuulipuistoista.
Tekopesät on toteutettu maanomistajan luvalla, ja niiden rakentamisesta vastasi kokenut lintuharrastaja Jukka Ylikarjula. Sopivien pesäpuiden etsintä käynnistyi marraskuussa 2025 ja jatkui talven aikana maasto-olosuhteiden parantuessa. Kartoitusten perusteella valittiin kaksi maakotkalle pesintään ja tekopesien rakentamiseen soveltuvaa puuta.
Rakentamisessa huomioitiin maakotkan pesävaatimukset, kuten riittävän järeät tukioksat, sopiva korkeus sekä esteettömät lentosuunnat. Valmiit pesät rakennettiin tukirakenteista ja luonnonmateriaaleista siten, että ne vastaavat mahdollisimman hyvin luonnollista pesää.
”Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä oleellista on paitsi löytää toteuttamiskelpoinen hankevaihtoehto myös esittää toimenpiteitä, joilla valitun vaihtoehdon vaikutuksia voidaan lieventää. Lieventämistoimien toteuttaminen ei tälläkään kertaa ollut helppoa eikä nopeaa. Esimerkiksi keskustelut pesien sijainnista ja toimenpiteiden toteutustavasta aloitettiin maanomistajan kanssa jo vuonna 2022. Monien asiantuntijoiden yhteistyön ansiosta toimet saatiin kuitenkin toteutettua, ja nyt on mukava nähdä, kelpuuttavatko kotkat pesäpaikat omikseen!”, kertoo projektipäällikkö Heli Harjula OX2:lta.
Tekopesien kuntoa ja käyttöä seurataan jatkossa säännöllisesti samaan tapaan kuin muitakin maakotkan pesiä Suomessa. Maakotkan pesäpaikat ovat rauhoitettuja, ja niiden tarkat sijainnit ovat vain viranomaisten ja rengastajien tiedossa. Laji on pesimäaikana erityisen herkkä häiriöille, joten seuranta ja suojelu on tärkeää.
Maakotkien tekopesien rakennuttaminen on linjassa OX2:n biodiversiteettistrategian kanssa. Tavoitteena on ehkäistä ja lieventää uusiutuvan energian hankkeiden vaikutuksia luontoon sekä edistää luonnon monimuotoisuutta. Strategia painottaa ennakoivia toimia, kuten lajikohtaisia ratkaisuja ja yhteistyötä viranomaisten ja asiantuntijoiden kanssa. Nyt tehty toimenpide on konkreettinen esimerkki siitä, miten hankekohtaisilla toimilla voidaan vähentää vaikutuksia herkkään lajiin ja tukea sen elinolosuhteita.
Tiesitkö tämän maakotkasta?
Maakotka on yksi Suomen suurimmista petolinnuista. Laji on uskollinen reviirilleen ja voi käyttää samaa pesäpaikkaa vuosikymmeniä. Sen uhanalaisuusluokka on vaarantunut (VU), ja uhanalaisuuteen johtaneita syitä ovat olleet mm. pyynti, häirintä ja liikenne sekä vanhojen metsien väheneminen. Aktiiviset suojelutoimet ovat auttaneet maakotkakantaa elpymään.
Avaintiedot Honkakankaan ja Kanniston tuulivoimahankkeista
- Honkakankaan ja Kanniston tuulivoimahankkeet sijaitsevat Halsualla Keski-Pohjanmaalla.
- Kanniston 20 voimalan yhteenlaskettu teho on noin 124 MW ja Honkakankaan 16 voimalan yhteenlaskettu teho noin 105 megawattia.
- Tuulivoimapuistojen arvioitu yhteenlaskettu vuosituotanto on 750 GWh (Kannisto 390 ja Honkakangas 360 GWh), mikä vastaa 151 000 kotitalouden sähkönkulutusta (kun yhden kotitalouden sähkönkulutukseksi oletetaan 5000 kWh vuodessa).
- Honkakankaan tuulipuiston käyttöönotto on suunniteltu vuodelle 2027 ja Kanniston vuodelle 2028.
Heli HarjulaOX2 FinlandPuh:+358 40 668 2304heli.harjula@ox.com
Ilona VälimaaOX2 FinlandPuh:+358 44 301 1988ilona.valimaa@ox2.com
OX2 kehittää, rakentaa, hallinnoi ja omistaa uusiutuvan energian tuotantoa sekä myy uusiutuvan energian ratkaisuja. OX2 on uusiutuvan energian edelläkävijä ja yksi Euroopan johtavista tuulivoiman toteuttajista. Se toimii seitsemässä maassa Euroopassa: Ruotsissa, Suomessa, Virossa, Liettuassa, Puolassa, Romaniassa ja Italiassa sekä vuodesta 2023 lähtien myös Australiassa. Suomessa OX2 on toiminut vuodesta 2012 alkaen ja työllistää noin 100 henkilöä. OX2:n hankekehityssalkku koostuu sekä itse kehitetyistä että hankituista, eri vaiheissa olevista maa- ja merituulivoiman, aurinkovoiman sekä energian varastoinnin hankkeista. OX2 työllistää maailmanlaajuisesti noin 500 henkilöä, ja sen pääkonttori sijaitsee Tukholmassa. Yhtiön omistaa EQT, yksi maailman johtavista pääomasijoittajista. www.ox2.com
