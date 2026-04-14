Sofia Virta ryhmäpuheessa: Vihreät esittää kehysriiheen toimenpidepakettia lapsiköyhyyden pysäyttämiseksi
15.4.2026 14:04:27 EEST | Vihreät - De Gröna | Tiedote
EMBARGO KUNNES PUHE ON PIDETTY
Köyhyyttä ja elinkustannusten kasvua käsittelevän välikysymyksen ryhmäpuheessaan Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta esitti konkreettisia toimia, joilla hallitus voi ensi viikon kehysriihessä pysäyttää lapsiköyhyyden kasvun.
Virran viesti hallitukselle oli, että kehysriihessä hallituksella on mahdollisuus muuttaa suuntaa ja tehdä toimia köyhyyden kitkemiseksi.
– Köyhyys ei ole pakollinen politiikan sivutuote vaan huonon politiikan seuraus, joka koskettaa tällä hetkellä todella montaa suomalaista. Hallituksella on kehysriihessä vielä yksi viimeisiä paikkoja tehdä käänne parempaan. Todella toivon, että tekisivät sen edes lasten takia – heitähän varten tätä yhteistä kotimaata rakennetaan. Keinoja kyllä on vaikeista ajoista huolimatta, Virta sanoi.
Vihreät tarjoaa hallitukselle toimenpidepakettia, jonka toimilla voitaisiin auttaa pienituloisia perheitä ja estää lasten tippuminen köyhyysrajan alapuolelle.
– Vihreät esimerkiksi toteuttaisi kehysriihessä muutoksen, jonka myötä lapsilisää ei huomioitaisi jatkossa ainakaan toistaiseksi tulona toimeentulotuessa. Tämä toimi olisi nopeavaikutteinen ja tehokas toimi, joka kohdistuisi nimenomaan niille lapsiperheille, joilla on nyt kaikkein vaikeinta selvitä taloudellisesti. Tehkää ylimääräinen indeksitarkastus sosiaaliturvaan, jotta köyhyyden keskellä elävien suomalaisten arkeen saadaan apua nopeasti. Näin on tehty Suomessa tiukassa paikassa ennenkin, Virta esitti.
Vihreät myös palauttaisi työttömyyspäivärahan ja asumistuen suojaosat.
– Hallitus sanoo, että työ on parasta sosiaaliturvaa mutta tekojen tasolla kasaa esteitä työn vastaanottamiselle. Me tekisimme toisin ja palauttaisimme suojaosat työttömyyspäivärahaan ja asumistukeen, jotta kaikki työn vastaanottaminen olisi kannattavaa ja saisimme yhä useamman suomalaisen kiinni työelämään. Kannustaisimme kuntia järjestämään lasten puistoruokailuja kesäloma-aikaan ja panostamaan harrastusmahdollisuuksiin kaikille lapsille niin, että harrastustakuu toteutuisi. Asettaisimme kotitalouskohtaisen leikkauskaton, jotta monet eri leikkaukset eivät osuisi kohtuuttomalla tavalla samoihin perheisiin, Virta listasi.
Virran mukaan kyseiset toimet eivät korjaa kaikkea mutta olisivat alku siihen suuntaan, että lapsiperheköyhyyden lisääntyminen saataisiin pysäytettyä.
– Suomalaisten lasten ei pitäisi joutua murehtimaan, onko hänellä tänään lämmintä ruokaa kotona tai onko hänellä mahdollisuus harrastaa omaa lempilajiaan koulun jälkeen. Vanhenevan väestön Suomella ei ole varaa menetettyyn sukupolveen. Nämä toimet eivät romahduta Suomen taloutta – mutta toimimattomuus lapsiköyhyyden estämiseksi voi sen tehdä, Virta paalutti.
Virta painotti myös, että toimet köyhyyden estämiseksi ovat oleellisia turvallisuudenkin näkökulmasta.
– Me elämme terroristivaltion naapurissa. Tässä maailmassa meidän tärkein korttimme ei ole vain vahva puolustusbudjetti – vaan aukoton kokonaisturvallisuuden malli, jossa pienen kansan yhteisöllisyys ja yhtenäisyys nähdään vahvuutena, jota ei ole varaa horjuttaa. Meillä ei ole varaa ottaa mitään riskejä sen suhteen, että Suomi heikkenisi sen vuoksi, että ihmisiä annetaan pudota köyhyyteen eriarvoisuutta syventäen, Virta sanoi.
Yhteyshenkilöt
Sofia VirtaVihreiden puheenjohtajaPuh:09 432 3131sofia.virta@eduskunta.fi
Marena AhonenViestintäsuunnittelijaVihreiden viestintäPuh:+358 50 589 3391marena.ahonen@vihreat.fi
Linkit
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vihreät - De Gröna
Fatim Diarra: Hallituksen määräaikaisten työsuhteiden helpottaminen polkee naisvaltaisten alojen oikeuksia – jätti SDP:n edustajien kanssa perustuslakivaliokunnassa eriävän14.4.2026 16:41:00 EEST | Tiedote
Perustuslakivaliokunta käsitteli kokouksessaan 14.4. hallituksen esitystä määräaikaisten työsuhteiden helpottamisesta. Esityksen on kritisoitu heikentävän työntekijöiden oikeuksia, kohdistuvan erityisesti naisvaltaisiin aloihin ja lisäävän raskaus- ja perhevapaasyrjintää. Vihreiden kansanedustaja Fatim Diarra ja neljä SDP:n kansanedustajaa jättivät perustuslakivaliokunnassa lakiesityksestä eriävän mielipiteen.
Vihreiden Tiina Elo: Hallitus sivuuttaa eläinten hyvinvoinnin ja kasviproteiinien mahdollisuudet ruokapolitiikassaan14.4.2026 14:32:00 EEST | Tiedote
Vihreiden Tiina Elo vaatii lisää kotimaista kasvisruokaa kouluihin ja päiväkoteihin Vihreiden ryhmäpuheessa ruokapoliittisesta selonteosta. Elo muistuttaa, että kasvipohjainen ruoka on hyväksi ihmisille, eläimille ja ympäristölle sekä myös Suomen huoltovarmuudelle.
Vihreiden Tynkkynen: Unkarin vaalitulos osoittaa, että harvainvallan harharetkiltä on mahdollista palata demokratian polulle13.4.2026 08:47:07 EEST | Tiedote
Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen iloitsee demokraattisten voimien voitosta Unkarin vaaleissa. Euroopan pitää tukea Unkaria, kun se nyt alkaa jälleenrakentaa demokratiaa Orbánin valtavuosien jälkeen.
Vihreiden Inka Hopsu vaatii ulkomaalaislainsäädäntöön tehtyjen lukuisten muutosten kokonaisarviota9.4.2026 17:17:25 EEST | Tiedote
Vihreiden kansanedustaja Inka Hopsu arvostelee hallitusta siitä, että ulkomaalaislakiin on tehty kuluvalla hallituskaudella useita muutoksia ilman kokonaisarviota niiden yhteisvaikutuksista. Hopsu osoittaa tukensa yhdenvertaisuusvaltuutetun eduskuntakertomuksessa esitetyille suosituksille.
Hyrkkö kommentoi 8 miljardin veroraporttia: ”Näivettämällä ei Suomea nosteta”9.4.2026 13:14:17 EEST | Tiedote
Valtiovarainvaliokunnan varapuheenjohtaja ja kansanedustaja Saara Hyrkkö (vihr) kommentoi torstaina julkaistua Uuden talousajattelun keskus UTAK:n velkajarruraporttia, joka ehdottaa jopa 8 miljardin veronkorotuksia vaihtoehtona leikkauksille. Hyrkkö pitää yksioikoista leikkauspolitiikkaa kyseenalaistavaa keskustelunavausta tervetulleena ja väläyttää miljardiluokan verouudistusta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme