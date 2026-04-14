Sofia Virta ryhmäpuheessa: Vihreät esittää kehysriiheen toimenpidepakettia lapsiköyhyyden pysäyttämiseksi

Virran viesti hallitukselle oli, että kehysriihessä hallituksella on mahdollisuus muuttaa suuntaa ja tehdä toimia köyhyyden kitkemiseksi.

– Köyhyys ei ole pakollinen politiikan sivutuote vaan huonon politiikan seuraus, joka koskettaa tällä hetkellä todella montaa suomalaista. Hallituksella on kehysriihessä vielä yksi viimeisiä paikkoja tehdä käänne parempaan. Todella toivon, että tekisivät sen edes lasten takia – heitähän varten tätä yhteistä kotimaata rakennetaan. Keinoja kyllä on vaikeista ajoista huolimatta, Virta sanoi.

Vihreät tarjoaa hallitukselle toimenpidepakettia, jonka toimilla voitaisiin auttaa pienituloisia perheitä ja estää lasten tippuminen köyhyysrajan alapuolelle.

– Vihreät esimerkiksi toteuttaisi kehysriihessä muutoksen, jonka myötä lapsilisää ei huomioitaisi jatkossa ainakaan toistaiseksi tulona toimeentulotuessa. Tämä toimi olisi nopeavaikutteinen ja tehokas toimi, joka kohdistuisi nimenomaan niille lapsiperheille, joilla on nyt kaikkein vaikeinta selvitä taloudellisesti. Tehkää ylimääräinen indeksitarkastus sosiaaliturvaan, jotta köyhyyden keskellä elävien suomalaisten arkeen saadaan apua nopeasti. Näin on tehty Suomessa tiukassa paikassa ennenkin, Virta esitti.

Vihreät myös palauttaisi työttömyyspäivärahan ja asumistuen suojaosat.

– Hallitus sanoo, että työ on parasta sosiaaliturvaa mutta tekojen tasolla kasaa esteitä työn vastaanottamiselle. Me tekisimme toisin ja palauttaisimme suojaosat työttömyyspäivärahaan ja asumistukeen, jotta kaikki työn vastaanottaminen olisi kannattavaa ja saisimme yhä useamman suomalaisen kiinni työelämään. Kannustaisimme kuntia järjestämään lasten puistoruokailuja kesäloma-aikaan ja panostamaan harrastusmahdollisuuksiin kaikille lapsille niin, että harrastustakuu toteutuisi. Asettaisimme kotitalouskohtaisen leikkauskaton, jotta monet eri leikkaukset eivät osuisi kohtuuttomalla tavalla samoihin perheisiin, Virta listasi.

Virran mukaan kyseiset toimet eivät korjaa kaikkea mutta olisivat alku siihen suuntaan, että lapsiperheköyhyyden lisääntyminen saataisiin pysäytettyä.



– Suomalaisten lasten ei pitäisi joutua murehtimaan, onko hänellä tänään lämmintä ruokaa kotona tai onko hänellä mahdollisuus harrastaa omaa lempilajiaan koulun jälkeen. Vanhenevan väestön Suomella ei ole varaa menetettyyn sukupolveen. Nämä toimet eivät romahduta Suomen taloutta – mutta toimimattomuus lapsiköyhyyden estämiseksi voi sen tehdä, Virta paalutti.

Virta painotti myös, että toimet köyhyyden estämiseksi ovat oleellisia turvallisuudenkin näkökulmasta.

– Me elämme terroristivaltion naapurissa. Tässä maailmassa meidän tärkein korttimme ei ole vain vahva puolustusbudjetti – vaan aukoton kokonaisturvallisuuden malli, jossa pienen kansan yhteisöllisyys ja yhtenäisyys nähdään vahvuutena, jota ei ole varaa horjuttaa. Meillä ei ole varaa ottaa mitään riskejä sen suhteen, että Suomi heikkenisi sen vuoksi, että ihmisiä annetaan pudota köyhyyteen eriarvoisuutta syventäen, Virta sanoi.