Tietojenkäsittelytieteen pioneeri Esko Ukkonen palkittiin Tiedeakatemian kunniapalkinnolla
17.4.2026 18:06:24 EEST | Suomalainen Tiedeakatemia ry | Tiedote
Algoritmien ja koneoppimisen tutkija, professori emeritus Esko Ukkonen on saanut Suomalaisen Tiedeakatemian kunniapalkinnon. Helsingin yliopistolla lähes 50-vuotisen uran tehnyt Ukkonen tunnetaan tehokkaiden, esimerkiksi tautigeenien etsinnässä hyödynnettävien laskentamenetelmien kehittäjänä.
Kunniapalkinto annetaan vuosittain Suomalaisen Tiedeakatemian ansioituneelle jäsenelle hänen elämäntyöstään. Palkinto on arvoltaan 30 000 euroa.
Esko Ukkosen työssä yhdistyvät uusien laskennallisten käsitteiden muotoilu, laskentamenetelmien kehittäminen, niiden analyysi ja menetelmien soveltaminen käytäntöön. Hänen tutkimuksensa on keskittynyt erityisesti niin sanottuihin merkkijonomenetelmiin, joita käytetään muun muassa tekstiaineistojen analyysissä sekä bioinformatiikassa biologisten sekvenssien, kuten DNA- ja proteiinijonojen tutkimuksessa.
-Kehittämämme menetelmät ovat auttaneet ymmärtämään geenien toimintaa ja sairauksia, mikä puolestaan voi auttaa lääkekehityksessä, Ukkonen kertoo.
Ukkonen on todistanut lähes 50-vuotisen uransa aikana tietojenkäsittelytieteen valtaisan kehityksen. Hänen aloittaessaan opintonsa 1960-luvun lopussa tieteenala oli vasta hiljattain perustettu ja lapsenkengissä. Tänä päivänä ala on tutkijamäärältään yksi suurimmista Suomen yliopistoissa.
-Monet tietojenkäsittelytieteen tulokset, kuten vaikka niin kutsutut suuret kielimallit, ovat johtaneet kaupallisiin sovelluksiin. Niillä on huomattavaa vaikutusta ihmisten arkielämään ja niihin perustuu monien maailman suurimpien yritysten toiminta, Ukkonen sanoo.
Ukkosella on ollut merkittävä vaikutus alan kansainväliseen tutkimuksen, ja monista hänen kehittämistään menetelmistä on muodostunut alan keskeisiä työkaluja, palkintoperusteluissa todetaan.
-Merkkijonomenetelmistä tuli kuuma aihe 1980-luvun alussa, kun tietokoneet tulivat avuksi DNA-datan hallintaan. Silloiset tutkimustuloksemme ovat nyt alan peruskalustoa, Ukkonen kertoo.
Hänet tunnetaan lisäksi erinomaisena tutkijakouluttajana, joka on ohjannut useita menestyneitä tutkijoita sekä vaikuttanut merkittävästi suomalaisen algoritmitutkimuksen kehittymiseen.
-Tutkijoiden kouluttaminen, samoin kuin yhdessä tutkijakollegoiden ja oppilaiden kanssa huipputasoisen, kansainvälisesti houkuttelevan tutkimusympäristön rakentaminen on ollut merkityksellisintä urallani.
Vuosien varrelta Ukkosen mieleen on jäänyt monenlaisia kohokohtia, joista yksi erityisimpiä oli ensimmäisen tutkimusjulkaisun kirjoittaminen.
-Saimme nuorina jatko-opiskelijoina opiskelukaverini kanssa hyvän idean kuppilan pöydässä. Kirjoitimme ohjaajiltamme lupaa kysymättä siitä tutkimusartikkelin, joka meni sukkana sisään arvostamallemme julkaisuforumille. Olimme aika innoissamme, Ukkonen hymyilee.
-Toivottavasti työ jatkuu myös tulevaisuudessa ja nuoriso olisi edelleen kiinnostunut tutkimuksen tekemisestä.
Esko Ukkonen
- Toimi Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen apulaisprofessorina vuosina 1981–1985 ja professorina vuodesta 1985 alkaen eläkkeelle siirtymiseensä saakka.
- Johti Suomen Akatemian rahoittamaa data-analyysin algoritmien huippuyksikköä vuosina 2002–2007 ja 2008–2013.
- Toimi akatemiaprofessorina 1999–2004.
- Suomalaisen Tiedeakatemian jäsen vuodesta 2000 lähtien
Tiedeakatemian kunniapalkinto
- Suomalaisen Tiedeakatemian arvostetuin tunnustus, joka jaetaan vuosittain ansioituneelle Tiedeakatemian jäsenelle hänen elämäntyöstään.
- Kunniapalkinnolla huomioidaan ansioituneiden jäsenten tieteellistä uraa.
- Suomalainen Tiedeakatemia on jakanut kunniapalkintoa vuodesta 1945. Palkinto on arvoltaan 30 000 euroa.
Irina HaltsonenViestintäpäällikköSuomalainen TiedeakatemiaPuh:+358 50 587 6527irina.haltsonen@acadsci.fi
Pekka AulapääsihteeriSuomalainen TiedeakatemiaPuh:040 7030 952pekka.aula@acadsci.fi
Suomalainen Tiedeakatemia
Suomalainen Tiedeakatemia on vuonna 1908 perustettu yleistieteellinen seura, jonka tehtävänä on edistää tieteellistä tutkimusta ja toimia tutkijoiden yhdyssiteenä. Järjestämme tapahtumia, edistämme tutkittuun tietoon pohjautuvaa päätöksentekoa, kustannamme tieteellisiä julkaisuja ja annamme lausuntoja tiedettä ja tieteenharjoittajia koskevissa kysymyksissä. Jaamme vuosittain yli 2,5 miljoonaa euroa apurahoina ja palkintoina suomalaiselle tieteelle. Tiedeakatemian jäseniksi kutsutaan ansioituneita tieteenharjoittajia Suomesta ja ulkomailta.
