Aurinkovoiman kaavoitusvaatimus ja tuulivoiman etäisyyssääntö uhkaavat sähköntuotannon kasvua
16.4.2026 15:49:39 EEST | Energiateollisuus ry | Tiedote
Hallituksen esitys alueidenkäyttölaista sisältää poikkeuksellisia vaatimuksia aurinko- ja tuulivoiman rakentamiseen, jotka hidastaisivat uusiutuvan sähköntuotannon kasvua ja heikentäisivät Suomen kykyä houkutella teollisuuden investointeja.
Hallitus antoi tänään esityksen alueidenkäyttölaista eduskunnalle. Osana esitystä muodostetaan uutta sääntelyä aurinkovoiman kaavoituksesta sekä tuulivoiman etäisyydestä asutukseen. Uusi sääntely asettaa aurinko- ja tuulivoimahankkeet epäsuotuisampaan asemaan muihin investointeihin verrattuna.
Kaavoitusvaatimus hidastaa ja keskittää aurinkovoimahankkeita
Hallitus esittää merkittävää heikennystä aurinkovoiman rakentamiseen. Linjauksen mukaan yli 50 hehtaarin kokoisen aurinkovoimalan toteuttaminen edellyttäisi aina kaavoitusta. Hehtaarimäärä vastaa teholtaan karkeasti 50 megawatin voimalaa. Kaavoitusvaatimus kohdistuisi merkittävään osaan suunnitteilla olevista hankkeista.
Aurinkovoiman kaavoitusvaatimusten vaikutusten arviointi jää hallituksen esityksessä rajalliseksi. Energiateollisuus ry:n arvio on, että esityksen mukainen kaavoitusvaatimus tulee hidastamaan aurinkovoiman rakentamista ja se voi johtaa hankkeiden keskittämiseen ja niiden koon kasvuun.
– Näkemyksemme mukaan vaatimus myös ohjaa hankkeita pois alueilta, joille hallitusohjelmassa nimenomaan pyritään lisäämään aurinkovoimatuotantoa, kuten joutomailta ja entisiltä turvepelloilta, Energiateollisuus ry:n kestävän kasvun johtaja Jari Kostama sanoo.
Tuulivoiman etäisyys asutuksesta tulisi arvioida tapauskohtaisesti
Hallituksen esityksen mukaan tuulivoimalan vähimmäisetäisyyden asutuksesta olisi oltava 1,25 kilometriä. Tuulivoiman etäisyyssääntö ei koskisi maakuntakaavojen tuulivoima-alueita eikä tapauksia, joissa asuinrakennuspaikkojen omistajien 4/5 enemmistö antaa suostumuksensa lähemmälle sijoittumiselle.
– Esitys on parantunut lain valmistelun yhteydessä, mutta myös nyt esitetty etäisyyssääntö vaikeuttaisi tuulivoimahankkeiden toteuttamista, Kostama toteaa.
– Suomi tarvitsee lisää puhdasta sähköntuotantoa, jotta saamme uusia teollisuuden investointeja ja sen myötä kasvua, työpaikkoja ja hyvinvointia. Tuulivoimalla sähköntuotantoa voitaisiin lisätä merkittävästi, Kostama jatkaa.
Tuulivoimalle esitetty etäisyyssääntö on hyvin poikkeuksellinen, sillä alueidenkäyttölaissa ei ole vastaavaa muille toiminnoille. Tuulivoiman etäisyys asutuksesta olisi perusteltua määrittää tapauskohtaisesti kuten muillakin hankkeilla.
Tuulivoiman kohtelu poikkeaa alueidenkäyttölain systematiikasta myös muutoin. Tuulivoimahankkeissa maakuntakaava on huomioitava yksityiskohtaisesti, kun muuten laissa on tarkoitus vähentää maakuntakaavan sitovuutta. Tuulivoimaa koskien lakiin on tuotu uutena elementtinä suostumusmenettely. Tämä rikkoo lähtökohtaa siitä, että kuntakaavoitus perustuu kunnan demokraattiseen päätöksentekoon ja muutoksenhakuoikeuteen.
Tuulivoiman vaikutukset selvitetään kattavasti ja sijoittumista ohjataan nykyisessä lupaprosessissa. Kaavoituksessa ja ympäristövaikutusten arvioinnissa (YVA) tehdään mm. kattavat melumallinnukset ja luontoselvitykset sekä huomioidaan sidosryhmien näkemykset. Rakentamisluvassa varmistetaan kaavan mukaisuus sekä YVA:n huomioiminen. Lisäksi tuulivoimahanketta varten tulee hakea mm. Puolustusvoimien lausunto, lentoestelupa, sekä liitynnälle sähkömarkkinalain mukaiset luvat ja lunastuslupa.
Jari KostamajohtajaKestävä kasvuPuh:+358 50 301 1870jari.kostama@energia.fi
Energiateollisuus ry (ET) on energia-alan elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen etujärjestö. Edustamme yrityksiä, jotka tuottavat, hankkivat, siirtävät ja myyvät sähköä, kaasua, kaukolämpöä ja kaukojäähdytystä sekä tarjoavat niihin liittyviä palveluja. Tavoitteemme on, että Suomi saavuttaa energiamurroksen Euroopan mestaruuden.
