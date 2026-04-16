Vuoden brändi 2026 -kilpailussa mukana neljä tunnettua brändiä: DNA, Rukka, Sydänmerkki ja VR

”Finalistien valinta ei ollut helppoa, mutta nämä neljä brändiä nousivat selkeästi esiin kriteeriemme perusteella. DNA on vienyt brändijohtamisen ja -ajattelun poikkeuksellisen pitkälle. Rukka-brändin tarina on hieno ja brändi näkyy myös liiketoiminnassa. Sydänmerkki helpottaa kuluttajien valintoja eli tekee juuri sitä, mitä brändin kuuluukin. VR:llä taas brändi todella pitkälle hiottu ja se on yrityksen strategian ytimessä”, sanoo Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija ja brändiraadin puheenjohtaja Minna Aalto-Setälä.

Kilpailun tarkoituksena on kehittää suomalaista brändiosaamista ja kannustaa suomalaisia yrityksiä pitkäjänteiseen brändityöhön. Kilpailussa brändiä arvioidaan muun muassa brändin tarinan, asiakaskokemuksen, innovatiivisuuden, suojauksen ja viestinnän perusteella. Voittajan valitsee brändityön ja immateriaalioikeuksien ammattilaisista koostuva asiantuntijaraati.

Aalto-Setälän mukaan brändin rooli liiketoiminnassa vahvistuu jatkuvasti. Hyvin rakennettu brändi tukee kasvua, lujittaa asiakassuhteita ja auttaa erottautumaan kilpailijoista.

”Brändi on tärkeä sekä uusien asiakkaiden hankinnassa että nykyisten asiakassuhteiden ylläpitämisessä. Se tuo yritykselle myös turvaa haastavissa tilanteissa: virheiden tai julkisen kritiikin hetkellä vahva brändi tukee yritystä ja helpottaa luottamuksen säilyttämistä”, Aalto-Setälä sanoo.

Vuoden brändi -kilpailussa ei tarkastella brändejä vain markkinoinnin näkökulmasta, vaan niitä arvioidaan laajalti muun ohessa asiakaslupauksen, segmentoinnin ja oikeudellisen suojaamisen näkökulmasta. Osa kilpailun asiantuntijaraadin jäsenistä on IPR-asioihin tai markkinointiin erikoistuneita ammattilaisia, osa edellisten vuosien voittajabrändien edustajia.

Asiantuntijaraadissa ovat tänä vuonna:

Raadin puheenjohtaja: Varatuomari, johtava asiantuntija (IPR ja digitalisaatio) Minna Aalto-Setälä, Keskuskauppakamari

Jäsenet:



Professori Jaakko Aspara, Aalto-yliopisto

Tavaramerkkiasiantuntija Kirsi Ekström, Lakiasiaintoimisto Kaulo & Partners Oy

Johtava neuvontalakimies Tuulimarja Myllymäki, Patentti- ja rekisterihallitus

Toimitusjohtaja Siamäk Naghian, Genelec Oy

Global Events Manager Wilma Wallin, iLOQ Oy

Raadin sihteerinä toimii pääsihteeri (markkinointioikeudelliset asiat) Paula Paloranta, Keskuskauppakamari.

Vuoden brändi -palkinnon ovat aikaisemmin saaneet iLOQ vuonna 2025, Elovena 2024, Genelec 2023, Lapuan Kankurit 2022, Yle 2021 ja Marimekko 2019.

Suuri brändipäivä järjestetään 6.5.2026 Musiikkitalossa Helsingissä ja livestriiminä. Lue lisää täältä