Mari Holopainen: Kymmenen keinoa yrittäjämyönteisen Suomen rakentamiseksi
16.4.2026 16:11:57 EEST | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Vihreät haluavat rakentaa yrittäjämyönteistä Suomea, jossa ihmiset uskaltavat tavoitella unelmiaan ja jonka turvaverkot tukevat myös yrittäjiä. Vihreiden kansanedustaja Mari Holopainen esittää kymmentä keinoa yrittäjien tukemiseksi.
Yritykset työllistävät noin puolitoista miljoonaa suomalaista ja joka toinen nuori harkitsee yrittäjänä toimimista. Myös talouskasvun synnyttäminen edellyttää sitä, että Suomeen kannattaa jatkossakin perustaa yrityksiä yhtä lailla esimerkiksi vihreään siirtymään, teknologia-aloille kuin taiteen ja kulttuurin kentällekin.
– Järjestelmää ei ole kuitenkaan rakennettu yrittäjien arkea huomioiden. Yrittäjäeläkemalli on jäänyt ajastaan jälkeen, eikä sosiaaliturvajärjestelmä tunnista pienyrittäjien arkea. Tehtävää on vielä siinäkin, että yrityksen pöytälaatikkoon laittamisen tai konkurssin jälkeen on aito mahdollisuus aloittaa uudelleen. Pitkällä aikavälillä perustulo tukisi myös yrittämistä, Holopainen toteaa.
Myös yrittäjien eläketurva pitäisi varmistaa.
– Lähtökohdan pitäisi olla se, että vakuuttaminen pohjautuu todellisiin ja usein kausittain vaihteleviin tuloihin heikosti toimivan laskentamallin sijasta. Pienyrittäjien osalta mallissa voisi olla mukana myös maksuhuojennus, jotta yrittämisen kynnys ei nouse liian korkeaksi. Pitkällä aikavälillä myös yrittäjien eläkkeet tulisi rahastoida, jotta järjestelmä rahoittaisi itse itseään ja kuormittaisi myös julkista taloutta vähemmän, Holopainen toteaa.
Vihreät on jo aiemmin esittänyt ensimmäisen työntekijän palkkaamisen kohdalla vapautusta työnantajamaksusta.
– Ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen liittyy taloudellisia riskejä, jotka voivat toimia tulppana yrityksen kasvulle. Vihreät esittää pienyrityksille vuoden tai kahden mittaista vapautusta työnantajamaksuista ensimmäisen työntekijän palkkaamisen jälkeen, Holopainen toteaa.
Holopainen toivoo hallituksen kehysriiheltä laajemminkin päätöksiä, joilla rakennetaan Suomeen toivoa.
– Nyt on aika vaihtaa keppi kannustukseen. Tarvitsemme kestäviä kasvutoimia, parempia koulutusmahdollisuuksia, kannattelevan sosiaaliturvajärjestelmän sekä aitoja kannusteita työntekoon. Kun ihmiset katsovat luottavaisin mielin huomiseen, he myös uskaltavat ottaa riskejä, mikä puolestaan pyörittää talouden rattaita, Holopainen toteaa.
Kymmenen keinoa, joilla Suomesta voitaisiin rakentaa maailman yrittäjämyönteisin yhteiskunta.
-
Yrittäjien turvaverkot kuntoon
-
Neuvontapalvelu pienyrittäjille
-
Vapautus työnantajamaksuista ensimmäisen työntekijän palkkaamisessa
-
Tukea uuden yrityksen perustamiseen konkurssin jälkeen
-
Yrittäjät ansaitsevat työstään riittävän eläkkeen
-
Ymmärretään luovien alojen yritysten arvo
-
Avataan julkiset tarjouskilpailut myös pk-yrittäjille
-
Mahdollistetaan jatkuva oppiminen myös yrittäjille
-
Tunnistetaan pienyrittäjien erilaiset tarpeet
-
Eroon pakkoyrittäjyydestä
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mari HolopainenKansanedustajaPuh:0505143452
Ville-Veikko MastomäkiViestintäpäällikköVihreiden viestintäPuh:+358407641684ville-veikko.mastomaki@vihreat.fi
Linkit
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vihreät - De Gröna
Sofia Virta ryhmäpuheessa: Vihreät esittää kehysriiheen toimenpidepakettia lapsiköyhyyden pysäyttämiseksi15.4.2026 14:04:27 EEST | Tiedote
EMBARGO KUNNES PUHE ON PIDETTY Köyhyyttä ja elinkustannusten kasvua käsittelevän välikysymyksen ryhmäpuheessaan Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta esitti konkreettisia toimia, joilla hallitus voi ensi viikon kehysriihessä pysäyttää lapsiköyhyyden kasvun.
Fatim Diarra: Hallituksen määräaikaisten työsuhteiden helpottaminen polkee naisvaltaisten alojen oikeuksia – jätti SDP:n edustajien kanssa perustuslakivaliokunnassa eriävän14.4.2026 16:41:00 EEST | Tiedote
Perustuslakivaliokunta käsitteli kokouksessaan 14.4. hallituksen esitystä määräaikaisten työsuhteiden helpottamisesta. Esityksen on kritisoitu heikentävän työntekijöiden oikeuksia, kohdistuvan erityisesti naisvaltaisiin aloihin ja lisäävän raskaus- ja perhevapaasyrjintää. Vihreiden kansanedustaja Fatim Diarra ja neljä SDP:n kansanedustajaa jättivät perustuslakivaliokunnassa lakiesityksestä eriävän mielipiteen.
Vihreiden Tiina Elo: Hallitus sivuuttaa eläinten hyvinvoinnin ja kasviproteiinien mahdollisuudet ruokapolitiikassaan14.4.2026 14:32:00 EEST | Tiedote
Vihreiden Tiina Elo vaatii lisää kotimaista kasvisruokaa kouluihin ja päiväkoteihin Vihreiden ryhmäpuheessa ruokapoliittisesta selonteosta. Elo muistuttaa, että kasvipohjainen ruoka on hyväksi ihmisille, eläimille ja ympäristölle sekä myös Suomen huoltovarmuudelle.
Vihreiden Tynkkynen: Unkarin vaalitulos osoittaa, että harvainvallan harharetkiltä on mahdollista palata demokratian polulle13.4.2026 08:47:07 EEST | Tiedote
Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen iloitsee demokraattisten voimien voitosta Unkarin vaaleissa. Euroopan pitää tukea Unkaria, kun se nyt alkaa jälleenrakentaa demokratiaa Orbánin valtavuosien jälkeen.
Vihreiden Inka Hopsu vaatii ulkomaalaislainsäädäntöön tehtyjen lukuisten muutosten kokonaisarviota9.4.2026 17:17:25 EEST | Tiedote
Vihreiden kansanedustaja Inka Hopsu arvostelee hallitusta siitä, että ulkomaalaislakiin on tehty kuluvalla hallituskaudella useita muutoksia ilman kokonaisarviota niiden yhteisvaikutuksista. Hopsu osoittaa tukensa yhdenvertaisuusvaltuutetun eduskuntakertomuksessa esitetyille suosituksille.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme