Mari Holopainen: Kymmenen keinoa yrittäjämyönteisen Suomen rakentamiseksi

Yritykset työllistävät noin puolitoista miljoonaa suomalaista ja joka toinen nuori harkitsee yrittäjänä toimimista. Myös talouskasvun synnyttäminen edellyttää sitä, että Suomeen kannattaa jatkossakin perustaa yrityksiä yhtä lailla esimerkiksi vihreään siirtymään, teknologia-aloille kuin taiteen ja kulttuurin kentällekin.

– Järjestelmää ei ole kuitenkaan rakennettu yrittäjien arkea huomioiden. Yrittäjäeläkemalli on jäänyt ajastaan jälkeen, eikä sosiaaliturvajärjestelmä tunnista pienyrittäjien arkea. Tehtävää on vielä siinäkin, että yrityksen pöytälaatikkoon laittamisen tai konkurssin jälkeen on aito mahdollisuus aloittaa uudelleen. Pitkällä aikavälillä perustulo tukisi myös yrittämistä, Holopainen toteaa.

Myös yrittäjien eläketurva pitäisi varmistaa.

– Lähtökohdan pitäisi olla se, että vakuuttaminen pohjautuu todellisiin ja usein kausittain vaihteleviin tuloihin heikosti toimivan laskentamallin sijasta. Pienyrittäjien osalta mallissa voisi olla mukana myös maksuhuojennus, jotta yrittämisen kynnys ei nouse liian korkeaksi. Pitkällä aikavälillä myös yrittäjien eläkkeet tulisi rahastoida, jotta järjestelmä rahoittaisi itse itseään ja kuormittaisi myös julkista taloutta vähemmän, Holopainen toteaa.

Vihreät on jo aiemmin esittänyt ensimmäisen työntekijän palkkaamisen kohdalla vapautusta työnantajamaksusta.

– Ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen liittyy taloudellisia riskejä, jotka voivat toimia tulppana yrityksen kasvulle. Vihreät esittää pienyrityksille vuoden tai kahden mittaista vapautusta työnantajamaksuista ensimmäisen työntekijän palkkaamisen jälkeen, Holopainen toteaa.

Holopainen toivoo hallituksen kehysriiheltä laajemminkin päätöksiä, joilla rakennetaan Suomeen toivoa.

– Nyt on aika vaihtaa keppi kannustukseen. Tarvitsemme kestäviä kasvutoimia, parempia koulutusmahdollisuuksia, kannattelevan sosiaaliturvajärjestelmän sekä aitoja kannusteita työntekoon. Kun ihmiset katsovat luottavaisin mielin huomiseen, he myös uskaltavat ottaa riskejä, mikä puolestaan pyörittää talouden rattaita, Holopainen toteaa.

Kymmenen keinoa, joilla Suomesta voitaisiin rakentaa maailman yrittäjämyönteisin yhteiskunta.

Yrittäjien turvaverkot kuntoon Neuvontapalvelu pienyrittäjille Vapautus työnantajamaksuista ensimmäisen työntekijän palkkaamisessa Tukea uuden yrityksen perustamiseen konkurssin jälkeen Yrittäjät ansaitsevat työstään riittävän eläkkeen Ymmärretään luovien alojen yritysten arvo Avataan julkiset tarjouskilpailut myös pk-yrittäjille Mahdollistetaan jatkuva oppiminen myös yrittäjille Tunnistetaan pienyrittäjien erilaiset tarpeet Eroon pakkoyrittäjyydestä

