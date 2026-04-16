Kehysriihestä kasvua talouteen puhtaan siirtymän investoinneilla

Maailman energiamarkkinoilla on jälleen nähty voimakasta heilahtelua Iranin tapahtumien myötä. Suomessa on monipuolinen ja lähes fossiilivapaa sähkö- ja kaukolämpöjärjestelmä, joka tarjoaa kuluttajille ja teollisuudelle kilpailukykyistä energiaa vaimentaen selvästi kriisin suoria vaikutuksia talouteemme.

Järjestelmää on rakennettu markkinaehtoisesti. Sähkö- ja kaukolämpöjärjestelmä tukevat toisiaan. Sähköntuotannossa tuuli-, aurinko-, ydin- ja vesivoima luovat erinomaisen pohjan ja merkittävän kasvualustan myös muulle teollisuudelle. Kaukolämmöllä on yhä tärkeämpi rooli sähköjärjestelmän tasapainottamisessa. Kotimainen bio- ja jätepohjainen energia yhdistetyssä sähkön- ja lämmöntuotannossa tuo merkittävää joustoa sähkömarkkinoille etenkin talvikaudella. Myös lämmityksen sähköistämisellä on merkittävä rooli joustoissa ja uusiutuvan energian lisäämisen mahdollisuuksissa.

– Järjestelmän toimintavarmuuden kannalta on keskeistä, että investointiympäristö pysyy vakaana ja ennustettavana, eikä sitä tule horjuttaa veronkorotuksin tai huolimattomalla tukipolitiikalla, sanoo Energiateollisuuden toimitusjohtaja Jukka Leskelä.

– Markkinaehtoiset investoinnit puhtaaseen energiaan tulee turvata myös jatkossa. Veronkorotuksilla tai veropohjan laajentamisella aiheutetaan helposti enemmän haittoja kuin hyötyjä, joten niitä tulee välttää kaikissa tilanteissa, Leskelä jatkaa.

Puhtaan ja toimitusvarman sähkön tuotantoa on mahdollista lisätä merkittävästi, mikä tarjoaa Suomelle erinomaiset edellytykset parantaa talouden kasvua. Geopolitiikan epävarmuuden vuoksi juuri nyt teollisten investointien ympäristö on haastava. Valtiontukisääntöjen löyhentyminen ja tukipolitiikan lisääntyminen Euroopan Unionin sisämarkkinoilla luovat myös epävarmuutta tulevaisuuden näkymiin. Investointeja edistääkseen hallitus on ilmoittanut toteuttavansa muun muassa verotuen hukkalämpöä hyödyntäville datakeskuksille, palauttavansa korkovähennysoikeuden suurille energiainvestoinneille ja jatkavansa puhtaan siirtymän investointien verotukea sisältäen hiilidioksidin talteenoton.

– Suomi kaipaa investointeja ja kasvua. Kansainvälisen kilpailun käydessä kuumana hallituksen tulee saattaa määrätietoisesti loppuun suunnitellut hankkeet, jotta investointiympäristö pysyy mahdollisimman suotuisana ja investointeja saadaan kotiutettua, toteaa Leskelä.