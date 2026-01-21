Farmari 2026 rakentuu 25.–27.6. Kalajoelle – Kolme päivää alan huippuaiheita, keskusteluja, mielipiteitä ja monia tuttuja kasvoja

– Tämä on parasta yhteistyötä koko sektorilta, koska ollaan positiivisen ongelman äärellä, miten saadaan kaikki aiheet mukaan ohjelmaan, kertoo Farmari 2026:n ohjelmista vastaava yhteiskuntasuhde- ja vastuullisuusjohtaja Suvi Anttila ProAgria Keskusten Liitosta. Kaikkien ohjelmien läpileikkaavat teemat ovat vastuullinen suomalainen ruoantuotanto, menestystarinat ja tulevaisuus. Tavoitteena on tarjota hyvä kooste maatilojen ja maaseudun näkökulmasta, unohtamatta näyttelyyn tulevia kuluttajia.

Ohjelmassa on kaikkina päivänä mielenkiintoisia viljelijöiden Keynote-puheenvuoroja, joissa he kertovat omin sanoin, miten kehittävät tilaansa ja miltä maailma heidän silmin näyttää. Ensimmäisenä lavalle nousevat Perunasiskoina tunnetut Hilla Kaarlela, Helmi ja Elle Penttilä.

Onnistumisia, osaamista ja palkintoja

Torstaina avajaisissa jaetaan toisen kerran Maaseudun puolesta -kunniamaininta. Perjantaina on vuorossa sukupolvien pitkäjänteisestä työstä kertovat Sukutilakunniakirjat sekä Tuotosseuranta-palkinnot pitkäjänteisestä ja menestyksellisestä maidontuotannon kehittämisestä. Perjantaina lavalle nousevat Maistuva maaseutu -palkinnon saajat. Lauantaina valitaan Miss Hiekkasärkät ja parhaat saappaiden tuunaajat.

Painavaa sekä viihdyttävää asiaa lavoilla

Miten sovitetaan yhteen huoltovarmuus, vastuullisuus ja kannattavuus? Tätä pohtii paneeli, jossa on mukana ministeri Sari Essayah Maa- metsätalousministeriöstä, puheenjohtaja Tero Hemmilä Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitosta, toimitusjohtaja Annikka Hurme Valio Oy:stä, päivittäistavarakaupan tuoteryhmäjohtamisen johtaja Jussi Tolvanen S-ryhmästä sekä toimitusjohtaja Harri Mäkivuokko ProAgria Keskusten Liitosta. Paneelin ohjaksiin tarttuu ensimmäistä kertaa Maaseudun Tulevaisuuden uusi päätoimittaja Jussi Orell.

Alan huiput keskustelevat päivien aikana mielenkiintoisista ja jopa hengästyttävästä määrästä eri aiheita: mitä tehdä turvemaille, uuden ruokastrategian merkityksestä käytännössä, rahoitusratkaisuista ja riskienhallinnasta investoinneissa, uudesta CAP:istä ja NRP-kumppanuussopimuksista, ruokaviennin näkymistä, salmonella rahastosta, tilusjärjestelyistä, maankäyttöasioista, hyvinvoinnista, onnistuneista omistajanvaihdoksista, kalasta, perunasta, metsistä ja maisemalaidunnuksesta. Myös yleisö pääsee keskustelemaan paneeleihin, keskusteluihin ja haastatteluihin osallistuneiden kanssa esiintymisien jälkeisellä jatkoajalla sille varatussa tilassa lavan lähettyvillä.

Mukana keskusteluissa ovat mm. valtiosihteeri Päivi Nerg ja kansliapäällikkö Pekka Pesonen Maa- ja metsätalousministeriöstä, MEPit Elsi Katainen ja Anna-Maja Henriksson EU parlamentista, maatalousjohtaja Johan Åberg MTK:sta, Peter Vesterbacka ja kansanedustajia.

Ohjelmassa on myös näyttävästi esillä kädentaidot, suomalainen lampaanvilla, fransu-pitsit ja tilkkuilu sekä saappaiden tuunauskilpailu, jossa joukkueet kilpailevat keskenään. Kädentaidot-osuuden on koonnut Taito Keski-Pohjanmaa ry.

Muutama huippunosto

Useasti paneelien vetäjinä toimineet toimittajat istahtavatkin nyt Farmarissa panelisteiksi positiivisesti hiillostettavaksi, kun otsikkona on Maatalous mediassa – syytetty vai sankari? Mukana ovat ainakin raskaan sarjan kokeneet ja paljon nähneet toimittaja Timo Haapala Ilta-Sanomista, tuottaja Petri Kejonen ja toimitusjohtaja Mikael Junger.

Kansainvälisyyttä ohjelmaan tuo ruotsiksi toteutettava paneeli huoltovarmuusyhteistyöstä Pohjoismaissa, johon osallistuu alan asiantuntijoita Ruotsista, Norjasta ja Suomesta. Ruotsinkielistä ohjelmaa on lavoilla kaikkina päivinä.

Miltä nuorten tulevaisuus näyttää juuri nyt? Mikä herättää huolta ja mikä luo toivoa? Farmarin ohjelmassa toteutetaan kansallinen dialogi "Nuorten ja maaseudun huominen". Dialogi on Eläköön Maaseutu! -verkoston, Maa- ja metsätalousministeriön ja ProAgrian yhteistyössä tuottama. Keskustelusta tehty yhteenveto tulee olemaan osa Nuorten huominen -yhteenvetoraporttia, joka julkaistaan syyskuussa 2026. Dialogin tuottaa Maahenki Oy.

Farmari-mässan 2026: Branschfrågor, framtidsperspektiv och nordiska influenser

Farmari 2026 intar Kalajoki den 25–27 juni och bjuder på tre intensiva dagar fyllda av aktuella branschfrågor, toppnamn och livliga diskussioner. Evenemanget samlar hela landsbygdssektorn, från lantbrukare till beslutsfattare och konsumenter, kring framtiden för finländsk matproduktion.

Bakom programmet för Farmari står ett starkt expertteam, som bjuder på ett innehåll som speglar både de hetaste frågorna och trenderna, som inflytelserika röster i branschen. Programmet på scenerna består av paneldebatter, keynotes och expertkunskap och i år med teman som lönsamhet, hållbarhet, investeringar och livsmedelsexport.

Jordbrukarnas egen vardag, med ständig utveckling och framgång, är i fokus med paneler där toppnamn från politik, näringsliv och organisationer möts. Även mediernas roll vad gäller branschens synlighet debatteras.

Årets mässa lyfter det internationella, bland annat genom nordiskt samarbete kring försörjningsberedskap, samt erbjuder även svenskspråkigt program under varje mässdag.

Farmari vill betona framtidsperspektivet och är glad över att presentera program där unga är delaktiga.

Farmari 2026 är en mötesplats där kunskap, nätverk och engagemang möts. Med landsbygds- och jordbruksutvecklingen står i fokus.

Lisätietoja

Farmari 2026:n ohjelmat löytyvät täältä: www.farmari.net

Farmari 2026 ohjelmasta vastaava Suvi Anttila, puhelin 040 560 8551, suvi.anttila@proagria.fi

Näyttelypäällikkö Kirsi Ylitalo, puhelin 040 196 4434, kirsi.ylitalo@proagria.fi