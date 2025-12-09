Kilpailuviranomainen hyväksyi Finagon ja UKKO.fi:n yrityskaupan
21.4.2026 10:31:43 EEST | UKKO.fi | Tiedote
Finago julkisti 17.3.2026 tehneensä sopimuksen finanssiteknologiayritys UKKO.fi:n emoyhtiö SPL Company Oy:n koko osakekannan ostamisesta. Yrityskauppa tukee Finagon kasvua ja kehitystä johtavana yritysohjelmistojen tarjoajana Pohjoismaissa.
Kilpailu- ja kuluttajavirasto on hyväksynyt yritysjärjestelyn 8.4.2026. Tavoitteena on toteuttaa kauppa tulevien viikkojen aikana.
Lehdistön yhteydenotot kauppaan liittyen
Viestintäpäällikkö Kirsi Nystén, Finago, 044 410 3587, kirsi.nysten@finago.com
Miko Paassilta, UKKO.fi, 044 306 1981, miko.paassilta@ukko.fi
Tiedote yrityskaupan sopimuksesta:
https://finago.fi/uutiset/finago-jatkaa-kasvuaan-sopimus-ukko-fin-yrityskaupasta/
UKKO.fi
UKKO.fi on yrittäjyyspalveluita tarjoava kasvuyhtiö, joka mahdollistaa yrittäjyyden kaikille ja tekee siitä helppoa. Vuonna 2012 perustettu yritys tarjoaa pienyrittäjälle kaiken tarvittavan laskutuksesta kirjanpitoon. UKKO.fi on kevytyrittäjyyspalveluiden markkinajohtaja ja se palvelee kattavasti myös muita pienyrittäjiä, kuten toiminimi- ja osakeyhtiöyrittäjiä. UKKO.fi:n missio on luoda maailma, jossa jokainen haluaa olla yrittäjä.
Finago
Finago on yksi Pohjoismaiden johtavista yritysohjelmistoja tarjoavista yhtiöistä. Finago auttaa tilitoimistoja pysymään kehityksen kärjessä tarjoamalla luotettavia ratkaisuja ja tiivistä yhteistyötä. Skaalautuvaa ohjelmistoekosysteemiä tukee vahva paikallinen asiantuntemus, joka auttaa yrityksiä kaikissa kokoluokissa hyödyntämään dataa tehokkaasti päätöksenteossa. Finago on ollut mukana YK:n Global Compact -aloitteessa vuodesta 2023 ja on sitoutunut sen vastuullisen liiketoiminnan periaatteisiin. Edistymistä arvioi vuosittain EcoVadis. Finagon pääkonttori sijaitsee Espoossa, ja sillä on toimistot myös Ruotsissa ja Norjassa. Yhtiö, jonka pääomistajana on kansainvälinen sijoitusyhtiö KKR, työllistää yli 800 asiantuntijaa, ja sen liikevaihto vuonna 2024 oli yli 170 miljoonaa euroa.
finago.com
Yhteyshenkilöt
Miko PaassiltaViestintäUKKO Yrittäjyyspalvelut Oy / UKKO.fiPuh:044 306 1981miko.paassilta@ukko.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.