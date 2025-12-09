Kilpailuviranomainen hyväksyi Finagon ja UKKO.fi:n yrityskaupan

UKKO.fi järjestää Yrittäjyysklinikan Superterassilla Helsingissä tänään klo 16–19 14.8.2025 09:31:39 EEST | Tiedote

Tänään torstaina Superterassilla on tarjolla käytännön apua ja vinkkejä yrittäjyyteen ja sen aloittamiseen. UKKO.fi:n Yrittäjyysklinikalla voit kysyä kaikkea yrittäjyyteen liittyvää – oli kyse yrityksen perustamisesta, toiminimiyrittäjyydestä, laskutuksesta tai yritystoiminnan kehittämisestä. Paikalla on UKKO.fi:n asiantuntijoita auttamassa kaikissa yrittäjyyteen liittyvissä kysymyksissä. UKKO.fi on ollut Superterassin kumppani koko kesän ja mahdollistanut muun muassa kesän tunnelmalliset lauluillat – ja nyt olemme mukana tuomassa myös yrittäjyyden asiantuntemusta suoraan terassin kesätunnelmaan. Superterassilla UKKO.fi:n löytää omalta ständiltä ja onnenpyörän ääreltä. Yrittäjyysklinikan ympärillä on myös UKKO.fi:n beachflagit, joten klinikka löytyy varsin helposti. 📍 Missä: Superterassi, Kasarmitori, Helsinki 🕓 Milloin: tänään to 14.8. klo 16–19 UKKO.fi:n ilmaiselta yrittäjyysklinikalta käytännön vinkit yrittäjyyteen – matalalla kynnyksellä ja hyvässä fiiliksessä!