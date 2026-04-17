Kokoomuksen eduskuntaryhmä

Kokoomuksen Sarkomaa: Muistisairauksien hoitopolut kuntoon laaturekisteripilotilla

18.4.2026 09:59:49 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote

Jaa

Kokoomuksen kansanedustaja, valtiovarainvaliokunnan jäsen Sari Sarkomaa ehdottaa pilottia, jossa luotaisiin edellytykset perustaa valtakunnallinen laaturekisteri muistisairauksien ennaltaehkäisyä, kuntoutusta ja hoitoa varten. Etenevät muistisairaudet ovat mittava kansanterveydellinen ja taloudellinen haaste.

Sari Sarkomaa. Kuvaaja: Kristian Tervo.
”Suomessa ei ole saatavilla kattavaa ja valtakunnallisesti vertailukelpoista tietoa muistisairaiden palveluista. Sairastuneiden määrän kasvaessa sekä diagnostiikan, lääkehoidon ja muiden hoitomuotojen kehittyessä hoidon kustannusvaikuttavuus on yhä tärkeämpää”, Sarkomaa huomauttaa.

Laaturekistereiden avulla voidaan luotettavasti ja järjestelmällisesti seurata, vertailla ja arvioida sekä kehittää hoidon laatua ja vaikuttavuutta eri asiakas- ja potilasryhmissä. Tämä tukee vaikuttavan, turvallisen ja yhdenvertaisen hoidon järjestämistä koko maassa.

Kun hoitoketjuja seurataan valtakunnallisesti, voidaan havaita myös viiveet diagnosoinnissa ja tehostaa varhaisen vaiheen tukea. Tämä parantaa hoidon vaikuttavuutta sekä sairastuneen että hänen perheensä elämänlaatua.

”Olemme valtiovarainvaliokunnan mietinnössä toistuvasti korostaneet kansallisten laaturekisterien merkitystä sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisessä. Olemme todenneet, että tiedolla johtaminen on keskeistä palveluiden laadun ja vaikuttavuuden parantamiseksi sekä kustannusten hillitsemiseksi. Sote-uudistuksen tavoitteet saavutetaan vain tekemällä asioita vaikuttavammin. Tiedolla ei voi johtaa, jos sitä ei ole.

Sekä ammattilaiset että päättäjät tarvitsevat luotettavaa tietoa päätöksenteon ja palveluiden kehittämisen pohjaksi. Tieto on tärkeää myös potilaille ja asiakkaille”, Sarkomaa muistuttaa.

Suomessa muistisairaita ihmisiä on lähes 150 000, ja diagnooseja tehdään noin 20 000 vuosittain. Osa sairastuneista on työikäisiä. Alzheimerin tauti on yleisin muistisairaus.

”Valtakunnallisen muistisairauksien laaturekisteripilotin aloittaminen olisi erittäin tervetullut ja ajankohtainen hanke. Se mahdollistaa hoidon nykytilan arvioinnin, kehittämisen ja seurannan tavalla, joka ei aiemmin ole ollut mahdollista”, Sarkomaa päättää.

Avainsanat

EduskuntaKokoomusmuistisairaussosiaali- ja terveydenhuolto

Yhteyshenkilöt

Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Kokoomuksen eduskuntaryhmä

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
