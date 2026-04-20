Oma Häme on ottanut ikäihmisten hoivakodin tarkempaan valvontaan Riihimäellä
20.4.2026 17:00:00 EEST | Oma Häme | Uutinen
Kanta-Hämeen hyvinvointialue (Oma Häme) on ottanut Riihimäellä sijaitsevan ikäihmisten hoivakodin (Elämäntaival) tarkempaan valvontaan. Osana valvontaa hyvinvointialue on nimittänyt hoivakodille uuden lähijohtajan.
Valvonta on aloitettu, koska hoivakodin toiminnassa on havaittu epäkohtia, joihin hyvinvointialueen oli puututtava. Yksikössä on tehty tarvittavat korjaavat toimenpiteet ja hyvinvointialue on tehnyt poliisille tutkintapyynnön. Poliisi vastaa jatkossa asian tiedottamisesta.
Asuminen hoivakodissa jatkuu normaalisti ja on turvallista. Asiakkaille ja omaisille on lähetetty aiheesta ensitietoa maanantaina.
Elämäntaival on yksityinen palveluntuottaja, jolta Oma Häme ostaa palveluita. Vastuu asiakkaiden turvallisuudesta, hoivasta ja huolenpidosta on hyvinvointialueella.
Yhteydenotot medialle:
Hämeen poliisin viestintä:
viestinta.hame@poliisi.fi
Raila Lahtinen
Tulosaluejohtaja
050 370 4754
raila.lahtinen@omahame.fi
Tiia Helen
Palvelupäällikkö
050 538 8027
tiia.helen@omahame.fi
