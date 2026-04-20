6G-professori Mehdi Bennis mukana arvostetussa IEEE Mimno -palkinnon saaneessa terahertsitaajuuksien tutkimuksessa
21.4.2026 07:07:00 EEST | Oulun yliopisto | Tiedote
Kansainvälinen tutkimusryhmä, johon kuuluu professori Mehdi Bennis Oulun yliopiston 6G Flagship -ohjelmasta, on saanut Harry Rowe Mimno -palkinnon langattoman tietoliikenteen kehittämistyöstä.
IEEE:n Aerospace and Electronic Systems Society -yhdistyksen myöntämä palkinto huomioi heidän tutkimuksensa, joka ratkaisee keskeisen 6G-taajuuksien tuoman haasteen: kuinka nopea tiedonsiirto ja korkean resoluution tutkakuva voivat toimia samalla taajuudella ilman, että järjestelmä romahtaa. Radiosignaalilla pystytään havainnoimaan ympäristöä ja luomaan sisätilasta tutkakuva ilman erillisiä laitteita eli samassa yhteydessä tiedonsiirron kanssa.
Palkittu artikkeli paikkaa aukon ja määrittelee linjaukset, joiden avulla nämä kaksi keskeistä aihealueet voidaan yhdistää yhdeksi tehokkaaksi kokonaisuudeksi. Palkinto korostaa sitä, kuinka maailman havainnoinnin ja siinä viestimisen välinen raja on hämärtynyt 6G-aikakaudella yhdeksi toiminnoksi. Tutkimus tunnistaa strategisen pullonkaulan. Vaikka terahertsitaajuuksia (THz) ja integroitua havainnointia (ISAC - Integrated Sensing and Communications) on tutkittu erikseen, niiden yhdistämiskohta on ollut toiminnallinen katvealue 6G:n kehittämisessä.
Artikkelin pääkirjoittaja on Ahmet M. Elbir (Istinye University) ja muut tekijät Kumar Vijay Mishra (U.S. Army Research Laboratory), Symeon Chatzinotas (Luxemburgin yliopisto) ja Mehdi Bennis Oulun yliopistosta.
”Tuomme esiin, että 6G-signaalit eivät etene tasaisina, yhdensuuntaisina aaltoina. Terahertsitaajuuksilla signaalit käyttäytyvät jopa 40 metrin matkalla laajenevina kuplina eli pallomaisina aaltoina. Artikkeli esittää yhden ensimmäisistä matemaattisesti tarkoista ratkaisuista tälle signaalien etenemiselle, joka on välttämätön 6G:n toimimiselle sisätiloissa tai vilkkaissa ympäristöissä, joissa käyttäjät ovat lähellä tukiasemaa”, Bennis kertoo yhden teeman ryhmän työstä.
Lue palkittu tutkimusartikkeli Terahertz-Band Integrated Sensing and Communications: Challenges and Opportunities kokonaisuudessaan tästä.
Lue lisää professori Mehdi Bennisistä ja hänen tutkimuksestaan tästä aiemmasta uutisesta:
6G-professori Mehdi Bennis nimetty maailman viitatuimpien tutkijoiden joukkoon jo kuudetta vuotta peräkkäin
Tietoja julkaisijasta
Oulun yliopisto on monitieteinen, kansainvälisesti toimiva tiedeyliopisto. Tuotamme uutta tietoa ja ratkaisuja kestävämmän tulevaisuuden rakentamiseksi sekä koulutamme osaajia muuttuvaan maailmaan. Tärkeimmissä yliopistovertailuissa Oulun yliopisto sijoittuu kolmen prosentin kärkeen maailman yliopistojen joukossa. Meitä yliopistolaisia on noin 17 000.
