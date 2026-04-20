Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia

Kaupunginhallitus varasi Hanasaaren alueen kansainvälistä idea- ja toteutuskilpailua varten

20.4.2026 18:11:03 EEST | Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia | Tiedote

Helsingin kaupunginhallitus päätti 20. huhtikuuta kokouksessaan varata Sörnäisten Hanasaaresta alueen kansainvälistä idea- ja toteutuskilpailua varten. Lisäksi kaupunginhallitus hyväksyi omalta osaltaan asemakaavamuutokset Kluuvin Kaivokadulle ja Kampin Autotalokortteliin.

Hanasaaren voimalaitos.
Kaupunginhallitus päätti varata Hanasaaren alueen kansainvälistä idea- ja toteutuskilpailua varten. Vuonna 1974 valmistunut arkkitehti Timo Penttilän suunnittelema Hanasaari B -voimalaitos on toiminut sähkön ja kaukolämmön yhteistuotantolaitoksena kevääseen 2023 saakka.

Kaupunginhallitus päätti varata Sörnäisten Hanasaaresta noin 17 hehtaarin suuruisen alueen kansainvälistä idea- ja toteutuskilpailua varten. 

Hanasaaren entisen voimalaitoksen ja sitä ympäröivän alueen kehittäminen on nostettu Helsingin kaupunkistrategiassa 2025–2029 korkean profiilin kaupunkikehityshankkeeksi. Alueelle tavoitellaan arkkitehtonisesti kunnianhimoista ja kansainvälisesti kiinnostavaa, monipuolista ja yhteisöllistä kokonaisuutta, joka kunnioittaa alueen rikasta historiaa vastaten samalla tulevaisuuden tarpeisiin.

Kilpailualueen määrittely on ohjeellinen ja alueen laajuus tarkentuu jatkovalmistelussa. Varaus on voimassa 31.12.2028 saakka.

Idea- ja toteutuskilpailun valmistelua ja teknisiä selvityksiä jatketaan varauspäätöksen linjausten mukaisesti niin, että kilpailu voi käynnistyä syksyllä 2026.

Kaivokadun asemakaavan muutos etenee valtuustoon

Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle Kluuvin Kaivokadun asemakaavan muutoksen hyväksymistä. Kaavaratkaisu mahdollistaa Kaivokadun muuttamisen joukkoliikennekaduksi, joka vahvistaa ydinkeskustan kaupunkielämää sekä kävelyn, oleilun ja viihtymisen olosuhteita. Autoliikenteen yhteydet ohjataan muille väylille.

Lopullisen päätöksen asemakaavan muutoksesta tekee kaupunginvaltuusto.

Kampin Autotalokorttelin laajennus etenee

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle myös Kampin Autotalon asemakaavan muutosta, joka mahdollistaa Autotalokortteliin suunnitellun laajennuksen. Kaavaratkaisu mahdollistaa uuden seitsemänkerroksisen toimistotalon rakentamisen Eteläisen Rautatiekadun varteen. Autotalokorttelin vanhat osat säilyvät nykyisellään ja suojellaan kaavassa.

Kaavaratkaisu pohjautuu täydennysrakentamisestä järjestetyn arkkitehtuurikilpailun voittaneeseen ehdotukseen. 

Lopullisen päätöksen asemakaavan muutoksesta tekee kaupunginvaltuusto.

Kaikki kaupunginhallituksen päätökset ja mahdolliset äänestykset löytyvät päätöstiedotteesta. Päätöstiedote julkaistaan kaupunginhallituksen asiakirjat -sivulla.

Helsingin kaupunginhallitus kokoontuu seuraavan kerran maanantaina 4. toukokuuta.

Johanna Snellman
Viestintäasiantuntija
P. 040 843 09 15
johanna.snellman@hel.fi

Tietoja julkaisijasta

Kaupunginkanslia on Helsingin kaupungin keskushallintovirasto. Päämäärämme on kaupunki, joka tarjoaa parastaan kaupunkilaisille ja menestyy kiihtyvässä kilpailussa. Uudistamme kaupunkia strategian mukaisesti yhdessä toimialojen kanssa.

