Kaupunginhallitus varasi Hanasaaren alueen kansainvälistä idea- ja toteutuskilpailua varten
20.4.2026 18:11:03 EEST | Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia | Tiedote
Helsingin kaupunginhallitus päätti 20. huhtikuuta kokouksessaan varata Sörnäisten Hanasaaresta alueen kansainvälistä idea- ja toteutuskilpailua varten. Lisäksi kaupunginhallitus hyväksyi omalta osaltaan asemakaavamuutokset Kluuvin Kaivokadulle ja Kampin Autotalokortteliin.
Kaupunginhallitus päätti varata Sörnäisten Hanasaaresta noin 17 hehtaarin suuruisen alueen kansainvälistä idea- ja toteutuskilpailua varten.
Hanasaaren entisen voimalaitoksen ja sitä ympäröivän alueen kehittäminen on nostettu Helsingin kaupunkistrategiassa 2025–2029 korkean profiilin kaupunkikehityshankkeeksi. Alueelle tavoitellaan arkkitehtonisesti kunnianhimoista ja kansainvälisesti kiinnostavaa, monipuolista ja yhteisöllistä kokonaisuutta, joka kunnioittaa alueen rikasta historiaa vastaten samalla tulevaisuuden tarpeisiin.
Kilpailualueen määrittely on ohjeellinen ja alueen laajuus tarkentuu jatkovalmistelussa. Varaus on voimassa 31.12.2028 saakka.
Idea- ja toteutuskilpailun valmistelua ja teknisiä selvityksiä jatketaan varauspäätöksen linjausten mukaisesti niin, että kilpailu voi käynnistyä syksyllä 2026.
Kaivokadun asemakaavan muutos etenee valtuustoon
Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle Kluuvin Kaivokadun asemakaavan muutoksen hyväksymistä. Kaavaratkaisu mahdollistaa Kaivokadun muuttamisen joukkoliikennekaduksi, joka vahvistaa ydinkeskustan kaupunkielämää sekä kävelyn, oleilun ja viihtymisen olosuhteita. Autoliikenteen yhteydet ohjataan muille väylille.
Lopullisen päätöksen asemakaavan muutoksesta tekee kaupunginvaltuusto.
Kampin Autotalokorttelin laajennus etenee
Kaupunginhallitus esittää valtuustolle myös Kampin Autotalon asemakaavan muutosta, joka mahdollistaa Autotalokortteliin suunnitellun laajennuksen. Kaavaratkaisu mahdollistaa uuden seitsemänkerroksisen toimistotalon rakentamisen Eteläisen Rautatiekadun varteen. Autotalokorttelin vanhat osat säilyvät nykyisellään ja suojellaan kaavassa.
Kaavaratkaisu pohjautuu täydennysrakentamisestä järjestetyn arkkitehtuurikilpailun voittaneeseen ehdotukseen.
Lopullisen päätöksen asemakaavan muutoksesta tekee kaupunginvaltuusto.
Helsingin kaupunginhallitus kokoontuu seuraavan kerran maanantaina 4. toukokuuta.
Johanna Snellman
Viestintäasiantuntija
P. 040 843 09 15
johanna.snellman@hel.fi
