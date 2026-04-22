Helsingin yliopiston talous pysyi vakaana vuonna 2025

22.4.2026 11:22:19 EEST | Helsingin yliopisto | Tiedote

Helsingin yliopiston opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitusmallin mukaan jaettava perusrahoitus heikkeni, mutta valtion rahoitus kokonaisuutena kasvoi.

Helsingin yliopiston operatiivisen toiminnan tulos 2025 ennen veroja oli −1,4 miljoonaa euroa. Yliopiston valtiolta saama rahoitus oli yhteensä 482 miljoonaa euroa. Tästä opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) rahoitusmallin mukainen perusrahoitus oli 456 miljoonaa euroa eli noin seitsemän miljoonaa euroa vähemmän kuin vuonna 2024.

OKM:n rahoitusmallissa mukana olevien tohtoritutkintojen määrä kasvoi huimat 30 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Myös kandipalautteen vastausprosentti kasvoi selvästi.

Helsingin yliopisto kasvatti kandiohjelmien aloituspaikkamääriään viime vuonna yli kahdella sadalla. Yliopiston vetovoima opiskelupaikkana on edelleen vahva: Helsingin yliopisto oli jälleen hakijoiden ykköstoive kevään 2026 yhteishaussa.

Täydentävä rahoitus kasvoi maltillisesti

Täydentävä rahoitus – kuten tutkimusrahoitus, maksutulot ja muut ulkopuoliset tulot – kasvoi kolme prosenttia ja oli yhteensä 364 miljoonaa euroa. EU:n myöntämä tutkimusrahoitus kasvoi 20 prosenttia ja oli yhteensä 44 miljoonaa euroa, muuten edellisten vuosien nopea kasvutrendi taittui.

Yliopiston kokonaiskulut kasvoivat 33 miljoonalla eurolla. Suurin osa kasvusta, 23 miljoonaa euroa, liittyi henkilöstökuluihin.

Julkisen talouden tilanne luo paineita perusrahoituksen osalta

Helsingin yliopiston talous on edelleen vakavarainen. Yliopistolla on hyvä omavaraisuusaste, hyvä maksuvalmius ja merkittävä sijoitusvarallisuus. Toimintaympäristö on kuitenkin muutoksessa, jossa perusrahoitettavan toiminnan talous kiristyy, rahoitusrakenteessa täydentävän rahoituksen merkitys kasvaa ja sijoitustoiminta toimii talouden puskurina.

− Julkisen talouden kiristyminen, mahdolliset rahoitusleikkaukset ja inflaation vaikutukset voivat heikentää yliopistojen perusrahoitusta tulevaisuudessa. Taloudellisen ennakoinnin, kustannustehokkuuden ja rahoitusmallissa pärjäämisen merkitys korostuu tulevina vuosina, Helsingin yliopiston kvestori Marjo Berglund sanoo.

tilinpäätös

Yhteyshenkilöt

Marjo Berglund, kvestori, marjo.berglund@helsinki.fi, p. 029 4122213

World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye