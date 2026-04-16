RALA julkaisee uuden vastuullisuusraportointimallin – yhtenäinen malli vahvistaa läpinäkyvyyttä ja vastuullisuutta rakennusalalla
21.4.2026 08:23:20 EEST | Rakentamisen Laatu RALA ry | Tiedote
Rakentamisen Laatu RALA ry on kehittänyt rakennusalalle uuden vastuullisuusraportointimallin, jonka tavoitteena on yhtenäistää alan käytäntöjä, parantaa vastuullisuustiedon vertailtavuutta ja tukea pk-yrityksiä kasvavien vaatimusten keskellä.
Vastuullisuusvaatimukset ovat viime vuosina lisääntyneet erityisesti EU-sääntelyn myötä. Vaikka velvoitteet kohdistuvat ensisijaisesti suuriin yrityksiin, ulottuvat niiden kautta raportointivaatimukset koko arvoketjuun. Näin ollen myös pk-yritysten on pystyttävä tuottamaan tietoa vastuullisuudestaan tilaajille ja pääurakoitsijoille.
RALA on kehittänyt uuden raportointimallin helpottamaan pk-yrityksien vastuullisuusraportointia. Malli sisältää selkeät mittarit ja toimialakohtaiset raportointikohteet, joiden avulla yritykset voivat aloittaa vastuullisuusraportoinnin ilman raskaita prosesseja.
Vastuullisuusraportointimallista tehdään toimialakohtaiset versiot talonrakentajille, infrarakentajille, talotekniikkayrityksille sekä suunnittelu- ja rakennuttamisyrityksille, ja ne tulevat käyttöön Vastuu Groupin Luotettava Kumppani® Kestävyysraportti -palvelussa.
Talo- ja infraurakoitsijoiden vastuullisuusraportointimallit ovat nyt käytettävissä. Loput kaksi mallia julkaistaan syksyllä 2026. Mallia on tarkoitus kehittää jatkossa vastaamaan alan muuttuvaa sääntelyä ja tarpeita.
Raportoinnin yleistyminen tukee koko alan vastuullisuutta
Mallin tavoitteena on tehdä vastuullisuusraportoinnista vertailukelpoista ja läpinäkyvää – sekä vakiinnuttaa sitä rakennusalalla. Yhteinen malli helpottaa sekä tietojen tuottamista että niiden hyödyntämistä hankinnoissa. Raportoinnin helpottuessa sen uskotaan yleistyvän ja näin vahvistavan koko rakennusalan vastuullisuutta.
”Vastuullisuuskriteerejä on jo nyt tarjouspyynnöissä ja julkisissa hankinnoissa, mutta ongelmana on ollut niiden kirjavuus, koska yrityksille on raskasta sovittaa raportointia aina eri vaatimuksiin. Yhtenäisen mallin mahdollistama tietojen vertailtavuus helpottaisi myös julkisia ja yksityisiä tilaajia”, RALAn toimitusjohtaja Johanna Holmström sanoo.
Vastuullisuus on myös nousemassa tärkeäksi kilpailutekijäksi rakennusalalla. Yritysten kyky tuottaa luotettavaa ja vertailukelpoista vastuullisuusdataa vaikuttaa suoraan niiden mahdollisuuksiin osallistua hankkeisiin ja saada rahoitusta.
”Nyt on hyvä hetki panostaa vastuullisuuteen. Yritykset, joilla raportointi on hallussa, ovat vahvemmassa asemassa sitten, kun markkina kääntyy kasvuun”, Holmström sanoo.
Johanna HolmströmToimitusjohtajaRakentamisen Laatu RALA ryPuh:040 826 6703johanna.holmstrom@rala.fi
Tietoja julkaisijasta
Rakentamisen Laatu RALA ry on puolueeton asiantuntijaorganisaatio, joka edistää rakentamisalan yhteistä muutosta vastuullisuudessa, alan kulttuurissa ja kestävässä kasvussa. RALA auttaa kiinteistö- ja rakentamisalan yrityksiä osoittamaan ja kehittämään laadukasta toimintaansa sekä tilaajia löytämään luottokumppaneita.
RALA kerää tietoa rakennusalan yrityksistä, arvioi niiden toimintatapoja sekä kertoo yritysten laaduntuottokyvystä ja toiminnan tasosta niin tilaajille, alan yrityksille kuin rakennetun ympäristön käyttäjillekin. Palvelumme – RALA-pätevyys, RALA-laatusertifikaatti, RALA-ympäristösertifikaatti, RALA-turvallisuussertifikaatti, RALA-kosteudenhallintasertifikaatti, RALA-palaute ja Kuivaketju10 – parantavat suomalaisen rakentamisen laatua, yhteistyötä ja terveen kilpailun edellytyksiä.
