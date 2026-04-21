OYS suunnittelee kevennyksiä johtamisrakenteeseen

OYSin sairaalapalveluissa ja ensihoidossa toteutettiin vuoden 2025 aikana organisaatiouudistuksen ensimmäinen vaihe. Uudistuksessa palvelut koottiin aiempaa laajemmiksi kokonaisuuksiksi, ja uusi organisaatio otettiin käyttöön vuoden 2026 alussa.

Vuonna 2025 käydyn neuvottelun lopputuloksena uudistettiin toimialueen palvelualuerakenne. Nyt alkavassa uudistuksen toisessa vaiheessa tarkastellaan erityisesti lähijohtamisen rakenteita. Tavoitteena on yhtenäistää johtamista, määritellä pysyvät ja selkeät johtotehtävät, vähentää väliaikaisten järjestelyjen määrää ja tuoda toiminnan, talouden ja henkilöstön johtaminen lähelle potilas- ja asiakastyötä.

Muutossunnitelmat kohdistuvat ensi sijassa toimialueen organisaatioon ja tehtävänkuviin. Uudistuksella pyritään entistä sujuvampiin ja selkeämpiin palveluihin. Tavoitteena on turvata palvelujen toimivuus ja jatkuvuus alueen asukkaille myös tulevaisuudessa.

Muutoksilla on henkilöstövaikutuksia

Neuvottelut koskevat OYS sairaalapalvelujen ja ensihoidon toimialueen esihenkilötehtävissä työskenteleviä. Neuvotteluiden piirissä olevat muutokset koskevat yhteensä enintään 100 henkilöä. Tavoitteena on, että uusi organisaatio aloittaa toimintansa 1.1.2027.



