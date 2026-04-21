OYS suunnittelee kevennyksiä johtamisrakenteeseen
21.4.2026 15:00:00 EEST | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella Pohteella jatketaan organisaation muutoksia OYS sairaalapalvelujen ja ensihoidon toimialueella. Suunnitellun muutoksen tavoitteena on selkeyttää johtamista ja näin parantaa toiminnan sujuvuutta. Toimialueella käynnistettiin yhteistoimintaneuvottelut 20.4.2026. Neuvottelut koskevat organisaatiouudistuksen toista vaihetta.
OYSin sairaalapalveluissa ja ensihoidossa toteutettiin vuoden 2025 aikana organisaatiouudistuksen ensimmäinen vaihe. Uudistuksessa palvelut koottiin aiempaa laajemmiksi kokonaisuuksiksi, ja uusi organisaatio otettiin käyttöön vuoden 2026 alussa.
Vuonna 2025 käydyn neuvottelun lopputuloksena uudistettiin toimialueen palvelualuerakenne. Nyt alkavassa uudistuksen toisessa vaiheessa tarkastellaan erityisesti lähijohtamisen rakenteita. Tavoitteena on yhtenäistää johtamista, määritellä pysyvät ja selkeät johtotehtävät, vähentää väliaikaisten järjestelyjen määrää ja tuoda toiminnan, talouden ja henkilöstön johtaminen lähelle potilas- ja asiakastyötä.
Muutossunnitelmat kohdistuvat ensi sijassa toimialueen organisaatioon ja tehtävänkuviin. Uudistuksella pyritään entistä sujuvampiin ja selkeämpiin palveluihin. Tavoitteena on turvata palvelujen toimivuus ja jatkuvuus alueen asukkaille myös tulevaisuudessa.
Muutoksilla on henkilöstövaikutuksia
Neuvottelut koskevat OYS sairaalapalvelujen ja ensihoidon toimialueen esihenkilötehtävissä työskenteleviä. Neuvotteluiden piirissä olevat muutokset koskevat yhteensä enintään 100 henkilöä. Tavoitteena on, että uusi organisaatio aloittaa toimintansa 1.1.2027.
Yhteyshenkilöt
Juha PalonevaToimialuejohtaja, OYS sairaalapalvelut ja ensihoitoPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:040 318 6581juha.paloneva@pohde.fi
Mari Saari-SomeroHenkilöstöpäällikköPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:044 469 1201mari.saari-somero@pohde.fi
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.
