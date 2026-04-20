Lakko tänään Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) kampuksilla
21.4.2026 08:43:14 EEST | Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry | Kutsu
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) historian ensimmäinen lakko toteutuu tänään neljässä kaupungissa. Lakkotapahtuma järjestetään Mikkelin kampuksella klo 11.30–12.30.
Mikkelin lakkotapahtuma järjestetään klo 11.30–12.30 Tarkk'ampujankujan 6 päässä koripallokentän lähistöllä D-rakennuksen edustalla. Paikalla on myös OAJ:n toimistolta järjestöpäällikkö Kaj Raiskio (yhteystiedot tiedotteen lopussa).
Lakkovahdit ovat paikalla ja tavattavissa klo 9–11 neljällä Xamkin kampuksella:
- Mikkelin kampus (Tarkk’ampujankuja 6, sama paikka kuin lakkotapahtumalla)
- Kotkan kampus (Salakujettajantie 4) Xamk-oppilaitoksen ympärillä, myös Norskankatu ja Satamakatu
- Kouvolan kampus (Kuuselankatu), Xamk-oppilaitoksen edustalla
- Savonlinnan kampus (Savonniemenkatu 6), Xamk-oppilaitoksen edustalla
LAB ja Metropolia lakossa seuraavaksi
Seuraavaksi lakkovuorossa ovat LAB-ammattikorkeakoulu (ke 22.4.) ja Metropolia-Ammattikorkeakoulu (to 23.4.). Metropoliassa lakko on jo toinen, ja lakkovaroituksen on tällä kertaa antanut myös Ylemmät Toimihenkilöt YTN. Edellinen Metropolian lakko 7.4. oli koko ammattikorkeakoulujen historian ensimmäinen lakko Suomessa.
Lakot jatkuvat ensi viikolla, ellei työriidan sovittelu sitä ennen etene ja johda uuden sopimuksen syntyyn. Työriita koskee Sivistan ammattikorkeakoulujen työehtosopimusta, joka päättyi maaliskuun loppuun. Uutta sopimusta ei saatu neuvotteluteitse, ja sopijaosapuolet OAJ, YTN ja Sivista jatkavat sovittelua valtakunnansovittelijan johdolla.
Nykyisiä työehtoja noudatetaan siihen saakka, kunnes uusi työehtosopimus tulee voimaan.
Yhteyshenkilöt
Kaj RaiskioJärjestöpäällikköOAJPuh:+358 50 413 5948kaj.raiskio@oaj.fi
OAJ:ltä toinen lakkovaroitus Jyväskylän ammattikorkeakoululle20.4.2026 13:31:01 EEST | Tiedote
OAJ on antanut tänään 20.4. toisen Jyväskylän ammattikorkeakoulua (JAMK) koskevan lakkovaroituksen tiistaille 5.5.2026. Työriita koskee ammattikorkeakoulujen työehtosopimusta, johon työnantajapuoli Sivista on esittänyt rajuja heikennyksiä.
Savonian ammattikorkeakoulu lakossa tänään – ensi viikolla kolme lakkoa16.4.2026 05:30:00 EEST | Tiedote
Savonia-ammattikorkeakoulun historian ensimmäinen lakko toteutuu tänään Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa.
KORJAUS: OAJ:ltä lakkovaroitus Satakunnan ammattikorkeakoululle – jo kymmenes14.4.2026 13:48:05 EEST | Tiedote
OAJ antoi tänään 14.4. Satakunnan ammattikorkeakoulua (SAMK) koskevan lakkovaroituksen keskiviikolle 29.4.2026*. Työriita koskee ammattikorkeakoulujen työehtosopimusta, johon työnantajapuoli Sivista on esittänyt rajuja heikennyksiä. (ei 28.4., kuten tiedotteessa aluksi virheellisesti luki)
Työtuomioistuimelta ratkaisu lakkovaroituksiin: OAJ otti harkitun riskin jäsenten etujen ajamiseksi14.4.2026 06:00:00 EEST | Tiedote
Työtuomioistuin antoi eilen 13.4. myöhään illalla ratkaisunsa Sivistan kanteeseen. Työnantajapuolta ammattikorkeakoulujen työehtosopimuksessa edustavan Sivistysala ry:n nostama kanne koski OAJ:n maaliskuussa antamien kolmen ensimmäisen lakkovaroitusilmoituksen laillisuutta.
