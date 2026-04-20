Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry

Lakko tänään Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) kampuksilla

21.4.2026 08:43:14 EEST | Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry | Kutsu

Jaa

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) historian ensimmäinen lakko toteutuu tänään neljässä kaupungissa. Lakkotapahtuma järjestetään Mikkelin kampuksella klo 11.30–12.30.

Mikkelin lakkotapahtuma järjestetään klo 11.30–12.30 Tarkk'ampujankujan 6 päässä koripallokentän lähistöllä D-rakennuksen edustalla. Paikalla on myös OAJ:n toimistolta järjestöpäällikkö Kaj Raiskio (yhteystiedot tiedotteen lopussa).

Lakkovahdit ovat paikalla ja tavattavissa klo 9–11 neljällä Xamkin kampuksella:

  • Mikkelin kampus (Tarkk’ampujankuja 6, sama paikka kuin lakkotapahtumalla)
  • Kotkan kampus (Salakujettajantie 4) Xamk-oppilaitoksen ympärillä, myös Norskankatu ja Satamakatu
  • Kouvolan kampus (Kuuselankatu), Xamk-oppilaitoksen edustalla
  • Savonlinnan kampus (Savonniemenkatu 6), Xamk-oppilaitoksen edustalla

LAB ja Metropolia lakossa seuraavaksi

Seuraavaksi lakkovuorossa ovat LAB-ammattikorkeakoulu (ke 22.4.) ja Metropolia-Ammattikorkeakoulu (to 23.4.). Metropoliassa lakko on jo toinen, ja lakkovaroituksen on tällä kertaa antanut myös Ylemmät Toimihenkilöt YTN. Edellinen Metropolian lakko 7.4. oli koko ammattikorkeakoulujen historian ensimmäinen lakko Suomessa.

Lakot jatkuvat ensi viikolla, ellei työriidan sovittelu sitä ennen etene ja johda uuden sopimuksen syntyyn. Työriita koskee Sivistan ammattikorkeakoulujen työehtosopimusta, joka päättyi maaliskuun loppuun. Uutta sopimusta ei saatu neuvotteluteitse, ja sopijaosapuolet OAJ, YTN ja Sivista jatkavat sovittelua valtakunnansovittelijan johdolla.

Nykyisiä työehtoja noudatetaan siihen saakka, kunnes uusi työehtosopimus tulee voimaan.

Avainsanat

ammattikorkeakoululakkotyöehtosopimussopimusneuvottelut

Yhteyshenkilöt

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
