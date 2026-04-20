Lakko tänään Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) kampuksilla

Mikkelin lakkotapahtuma järjestetään klo 11.30–12.30 Tarkk'ampujankujan 6 päässä koripallokentän lähistöllä D-rakennuksen edustalla. Paikalla on myös OAJ:n toimistolta järjestöpäällikkö Kaj Raiskio (yhteystiedot tiedotteen lopussa).

Lakkovahdit ovat paikalla ja tavattavissa klo 9–11 neljällä Xamkin kampuksella:

Mikkelin kampus (Tarkk’ampujankuja 6, sama paikka kuin lakkotapahtumalla)

(Tarkk’ampujankuja 6, sama paikka kuin lakkotapahtumalla) Kotkan kampus (Salakujettajantie 4) Xamk-oppilaitoksen ympärillä, myös Norskankatu ja Satamakatu

(Salakujettajantie 4) Xamk-oppilaitoksen ympärillä, myös Norskankatu ja Satamakatu Kouvolan kampus (Kuuselankatu), Xamk-oppilaitoksen edustalla

(Kuuselankatu), Xamk-oppilaitoksen edustalla Savonlinnan kampus (Savonniemenkatu 6), Xamk-oppilaitoksen edustalla

LAB ja Metropolia lakossa seuraavaksi

Seuraavaksi lakkovuorossa ovat LAB-ammattikorkeakoulu (ke 22.4.) ja Metropolia-Ammattikorkeakoulu (to 23.4.). Metropoliassa lakko on jo toinen, ja lakkovaroituksen on tällä kertaa antanut myös Ylemmät Toimihenkilöt YTN. Edellinen Metropolian lakko 7.4. oli koko ammattikorkeakoulujen historian ensimmäinen lakko Suomessa.

Lakot jatkuvat ensi viikolla, ellei työriidan sovittelu sitä ennen etene ja johda uuden sopimuksen syntyyn. Työriita koskee Sivistan ammattikorkeakoulujen työehtosopimusta, joka päättyi maaliskuun loppuun. Uutta sopimusta ei saatu neuvotteluteitse, ja sopijaosapuolet OAJ, YTN ja Sivista jatkavat sovittelua valtakunnansovittelijan johdolla.

Nykyisiä työehtoja noudatetaan siihen saakka, kunnes uusi työehtosopimus tulee voimaan.