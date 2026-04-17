Maidontuotannon hiilijalanjälki mahdollisesti oletettua suurempi
21.4.2026 10:36:36 EEST | Helsingin yliopisto | Tiedote
Karjankasvatus aiheuttaa merkittävän osan kasvihuonekaasupäästöistä maailmanlaajuisesti. Uuden tutkimuksen mukaan maidon hiilijalanjälki voi olla huomattavasti suurempi kuin laskelmissa yleensä, kun otetaan huomioon myös maaperästä vapautuva hiilidioksidi.
Puhe maidon ilmastovaikutuksista keskittyy yleensä lehmien metaanipäästöihin. Muutoksia maaperän orgaaniseen ainekseen varastoituneessa hiilessä ei kuitenkaan yleensä oteta huomioon maatilakohtaista hiilijalanjälkeä laskettaessa, sillä siihen ei ole vielä kehitetty standardimenetelmää. Helsingin yliopiston ja Ilmatieteen laitoksen tutkimus osoittaa, että maaperän orgaanisen aineksen hiilivaraston muutokset voivat vaikuttaa merkittävästi maidontuotannon hiilijalanjälkeen.
Tutkimuksessa selvitettiin, miten tämä vaihtelu vaikuttaa maidontuotannon kokonaishiilijalanjälkeen Helsingin yliopiston Viikin tutkimustilalla, jossa viljelykiertoon kuuluu nurmi- ja viljakasveja. Laskelmat pohjautuivat elinkaariarviointiin, jossa tuotteen ympäristövaikutukset lasketaan tarkastelemalla sen valmistuksen jokaista vaihetta rehuviljelystä lannankäsittelyyn.
Laskentamenetelmä vaikuttaa ratkaisevasti hiilijalanjälkeen
Tutkijat vertailivat kolmea eri tapaa mitata maaperän hiilen muutoksia ja havaitsivat, että menetelmät tuottavat hyvin erilaisia tuloksia. Yksinkertaisin, IPCC-ilmastonmuutospaneelin tason 1 laskentakaava, tuottaa selvästi pienempiä päästölukuja kuin tarkemmat kenttämittaukset ja hiilimallit.
Tutkimuksessa tunnistettiin pohjoiselle ilmastolle ominainen piirre: talvella toistuvat jäätymis- ja sulamisjaksot vahingoittavat nurmea, mikä heikentää kasvua ja pienentää maaperään sitoutuneen hiilen määrää. Ilmastonmuutokselta odotetaan entistä enemmän jäätymisen ja kuivumisen kaltaisia arvaamattomia vaikutuksia, mikä saattaa entisestään heikentää peltojen kykyä toimia hiilivarastoina.
Nurmen kasvun heikentyessä maaperästä vapautui ilmakehään merkittävä määrä hiilidioksidia, mutta kun nurmen tilalle kylvettiin viljakasveja, vapautuvan hiilidioksidin määrä kasvoi lähes viisinkertaiseksi. Kun maaperän päästöt otettiin huomioon maidontuotannon kokonaisluvuissa, hiilijalanjälki oli noin 41 % suurempi kuin laskelmissa, joissa ei otettu huomioon maaperään varastoituneen hiilidioksidin vaihtelua.
– Karjan rehuna käytetty nurmi voi joko sitoa hiiltä maaperään tai vapauttaa sitä ilmakehään. Nurmen maanalaisella biomassalla on tärkeä tehtävä maaperän hiilensidonnassa. Siksi peltojen hiilitase täytyy nähdä osana maidon hiilijalanjälkeä, vaikka sitä ei yleensä huomioida laskelmissa. Maaperä on elävä hiilipankki, jota ilman ei voida totuudenmukaisesti arvioida ruoantuotannon ilmastovaikutuksia, sanoo tutkijatohtori Yajie Gao Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisestä tiedekunnasta.
– Ruokajärjestelmän vaikutusten luotettavaan tarkasteluun tarvitaan lähestymistapaa, joka yhdistää maaperätiedettä, ilmakehämittauksia ja ympäristöarviointeja. Tutkimuksemme auttaa siirtymään yleisestä kestävyystarkastelusta kohti tutkittuun tietoon pohjautuvaa tilanhoitoa. Kun maaperän todelliset “hiilikustannukset” tunnetaan, voidaan kehittää päästöjä vähentäviä paikallisia ratkaisuja, sanoo tutkimuskoordinaattori Marja Roitto maatalous-metsätieteellisestä tiedekunnasta.
Laajaan monitieteiseen tutkimushankkeeseen osallistuivat Helsingin yliopiston Future Sustainable Food Systems- ja Environmental Soil Science -tutkimusryhmät, maataloustieteiden osaston tutkimustila Viikissä, elintarvike- ja ravitsemustieteiden osasto, ilmakehätieteiden keskus (INAR) ja Ilmatieteen laitos. Tutkimus on osa COVERE2-hanketta (EIT Food).
Alkuperäinen artikkeli:
Gao, Y., Hu, T., Roitto, M. et al. Improving the carbon footprint assessment of milk production: a case study integrating soil carbon stock changes with eddy covariance and DeNitrification-DeComposition model. Int J Life Cycle Assess 31, 4 (2026). https://doi.org/10.1007/s11367-026-02579-3
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Marja Roitto
tutkimuskoordinaattori
marja.roitto@helsinki.fi
0505560504
Yajie Gao (vain englanniksi)
tutkijatohtori
yajie.gao@helsinki.fi
0503206513
Helsingin yliopiston mediapalveluPuh:02941 22622mediapalvelu@helsinki.fi
Henriikka HeikinheimoViestinnän asiantuntijaViikin kampus, Helsingin yliopistoPuh:0503263085henriikka.heikinheimo@helsinki.fi
Helsingin yliopisto on kansainvälinen tiedeyhteisö, johon kuuluu yli 40 000 opiskelijaa ja työntekijää. Teemme tieteellisiä läpimurtoja maailman parhaaksi. Vahvuutemme ovat tulevaisuuden teknologiat, kestävä planeetta, yksilöllinen terveys sekä oppivat ja muuntuvat yhteiskunnat. Helsingin yliopisto kuuluu maailman parhaan yhden prosentin joukkoon. Yliopisto on perustettu vuonna 1640.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme