Tietojenkalastelun sesonkikausi alkaa yrityksissä nyt – ”Kesätyöntekijöiden tietoturvaperehdytys tulee aloittaa heti”

Telian kuluttajaliiketoiminta käynnistää muutosneuvottelut osana toiminnan yksinkertaistamista ja kehittämistä. Neuvottelut koskevat koko kuluttajaliiketoiminnan yksikköä. Suunnitelluilla muutoksilla ei ole vaikutusta myymäläverkostoon tai asiakaspalveluun. ”Jatkamme strategiamme toteuttamista ja keskitymme vahvemmin ydinliiketoiminnalle tärkeisiin tekemisiin. Suunnittelemme muutoksia organisaation rakenteeseen, toimintatapoihin ja yksinkertaistamme toimintaamme”, sanoo Telian kuluttajaliiketoiminnan johtaja Tuula Heikkinen. Telialla on EPSI Rating -tutkimuksen mukaan markkinoiden paras asiakastyytyväisyys matkapuhelin- ja tv-palveluissa sekä laajimmat aukioloajat ja nopeimmat vastausajat asiakaspalvelussamme. Jatkamme panostuksia asiakaskokemukseen, palvelukanaviin ja asiakkaille sopivien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen. Tekoälyn hyödyntäminen ja automaatio ovat tärkeässä roolissa arjen työssä ja prosesseissa. Neuvottelujen piirissä on yhteensä noin 806 tehtävää. Muutosneuvott