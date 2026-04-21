OAJ:ltä lakkovaroitus Oulun ammattikorkeakoululle
21.4.2026 13:36:27 EEST | Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry | Tiedote
OAJ antoi tänään 21.4. Oulun ammattikorkeakoulua (OAMK) koskevan lakkovaroituksen keskiviikolle 6.5.2026. Työriita koskee ammattikorkeakoulujen työehtosopimusta, johon työnantajapuoli Sivista on esittänyt rajuja heikennyksiä.
Lakko toteutuu keskiviikkona 6.5., ellei ratkaisua sitä ennen saada meneillään olevassa sovittelussa. Toukokuussa OAMK:ssa ollaan uuden äärellä: kyseessä on historian ensimmäinen lakko Oulun ammattikorkeakoulussa.
OAJ antoi eilen lakkovaroituksen myös Jyväskylän ammattikorkeakoululle, jossa lakko on toteutuessaan päivää aiemmin. JAMKissa lakko on jo toinen.
Tänään lakkoillaan Xamkin kampuksilla
Tänään lakot ovat näkyneet Xamkin kampuksilla neljässä kaupungissa: Kouvolassa, Kotkassa, Savonlinnassa ja Mikkelissä. Viimeksi mainitun lakossa mukana oli myös OAJ:n järjestöpäällikkö Kaj Raiskio. Hän muistuttaa, ettei Xamk ole lakon kohde, vaan sen toteutuspaikka.
– Lakossa toimet eivät koskaan kohdistu paikallista työnantajaa vastaan, vaan haemme reiluja työehtoja koko ammattikorkeakoulusektorille. Vaikka lakkojen taustalla on merkittäviä erimielisyyksiä työehdoista, väki on täällä lakossa rauhallisesti ja hyväntuulisena. Vartijoiden hankkiminen paikalle on siis ollut työnantajapuolelta melko turha investointi, Raiskio kuvailee Xamkin lakkotunnelmia Mikkelissä.
Huomenna lakkoon mennään LAB-ammattikorkeakoulussa ja torstaina jo toistamiseen Metropoliassa. Tällä kertaa henkilöstön työehtoja puolustetaan entistä suuremmalla joukolla: lakkovaroituksen on antanut myös Ylemmät Toimihenkilöt YTN.
Turussa lakossa ollaan 28.4. ja Satakunnan ammattikorkeakoulussa 29.4., ellei työriidan sovittelu sitä ennen etene ja johda uuden sopimuksen syntyyn.
Kaj RaiskioJärjestöpäällikköOAJPuh:+358 50 413 5948kaj.raiskio@oaj.fi
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ on työmarkkinajärjestö, joka valvoo koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalan ammattilaisten etuja aina varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen.
Lue lisää julkaisijalta Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry
Lakko tänään Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) kampuksilla21.4.2026 08:43:14 EEST | Kutsu
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) historian ensimmäinen lakko toteutuu tänään neljässä kaupungissa. Lakkotapahtuma järjestetään Mikkelin kampuksella klo 11.30–12.30.
OAJ:ltä toinen lakkovaroitus Jyväskylän ammattikorkeakoululle20.4.2026 13:31:01 EEST | Tiedote
OAJ on antanut tänään 20.4. toisen Jyväskylän ammattikorkeakoulua (JAMK) koskevan lakkovaroituksen tiistaille 5.5.2026. Työriita koskee ammattikorkeakoulujen työehtosopimusta, johon työnantajapuoli Sivista on esittänyt rajuja heikennyksiä.
Savonian ammattikorkeakoulu lakossa tänään – ensi viikolla kolme lakkoa16.4.2026 05:30:00 EEST | Tiedote
Savonia-ammattikorkeakoulun historian ensimmäinen lakko toteutuu tänään Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa.
KORJAUS: OAJ:ltä lakkovaroitus Satakunnan ammattikorkeakoululle – jo kymmenes14.4.2026 13:48:05 EEST | Tiedote
OAJ antoi tänään 14.4. Satakunnan ammattikorkeakoulua (SAMK) koskevan lakkovaroituksen keskiviikolle 29.4.2026*. Työriita koskee ammattikorkeakoulujen työehtosopimusta, johon työnantajapuoli Sivista on esittänyt rajuja heikennyksiä. (ei 28.4., kuten tiedotteessa aluksi virheellisesti luki)
