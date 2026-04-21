OAJ:ltä lakkovaroitus Oulun ammattikorkeakoululle

Lakko toteutuu keskiviikkona 6.5., ellei ratkaisua sitä ennen saada meneillään olevassa sovittelussa. Toukokuussa OAMK:ssa ollaan uuden äärellä: kyseessä on historian ensimmäinen lakko Oulun ammattikorkeakoulussa.

OAJ antoi eilen lakkovaroituksen myös Jyväskylän ammattikorkeakoululle, jossa lakko on toteutuessaan päivää aiemmin. JAMKissa lakko on jo toinen.

Tänään lakkoillaan Xamkin kampuksilla

Tänään lakot ovat näkyneet Xamkin kampuksilla neljässä kaupungissa: Kouvolassa, Kotkassa, Savonlinnassa ja Mikkelissä. Viimeksi mainitun lakossa mukana oli myös OAJ:n järjestöpäällikkö Kaj Raiskio. Hän muistuttaa, ettei Xamk ole lakon kohde, vaan sen toteutuspaikka.

– Lakossa toimet eivät koskaan kohdistu paikallista työnantajaa vastaan, vaan haemme reiluja työehtoja koko ammattikorkeakoulusektorille. Vaikka lakkojen taustalla on merkittäviä erimielisyyksiä työehdoista, väki on täällä lakossa rauhallisesti ja hyväntuulisena. Vartijoiden hankkiminen paikalle on siis ollut työnantajapuolelta melko turha investointi, Raiskio kuvailee Xamkin lakkotunnelmia Mikkelissä.

Huomenna lakkoon mennään LAB-ammattikorkeakoulussa ja torstaina jo toistamiseen Metropoliassa. Tällä kertaa henkilöstön työehtoja puolustetaan entistä suuremmalla joukolla: lakkovaroituksen on antanut myös Ylemmät Toimihenkilöt YTN.

Turussa lakossa ollaan 28.4. ja Satakunnan ammattikorkeakoulussa 29.4., ellei työriidan sovittelu sitä ennen etene ja johda uuden sopimuksen syntyyn.