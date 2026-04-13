Vaasan yliopisto avaa toimiston Brysseliin

EU:n seuraavaa tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaa koskeva esitys on parhaillaan käsittelyssä Euroopan parlamentissa. Tulevien vuosien keskeiset painopisteet, rahoitusinstrumentit ja rahoitushaut muotoutuvat nyt.

– Juuri nyt on oikea hetki olla mukana, kun Euroopassa määritellään tutkimuksen suuntaa ja rahoituksen painopisteitä esimerkiksi seuraavaan Horisontti-rahoitusvälineistöön, sanoo rehtori Minna Martikainen.

Vahva läsnäolo Brysselissä tukee yliopiston osallistumista EU-rahoitukseen ja kansainväliseen yhteistyöhön. Se auttaa tunnistamaan ja ennakoimaan tulevia rahoitushakuja, valmistelemaan hankkeita ja rakentamaan konsortioita eurooppalaisten kumppaneiden kanssa.

– EU-rahoituksessa valmistelu alkaa usein jo paljon ennen hakujen avautumista. Siksi laadukkaat ja laajat verkostot ja kumppanuudet ovat oleellisia rahoituksen menestyksekkäässä hakemisessa, Martikainen toteaa.

Vaasan yliopisto on kansainvälisesti tunnustettu tutkimusyliopisto ja vahva eurooppalainen toimija, joka tähtää kasvavaan vaikuttavuuteen ja poikkeuksellisen vahvaan yritysyhteistyöhön. Yliopisto toimii Pohjoismaiden suurimman energiateknologiaklusterin EnergyVaasan yhteydessä ja edistää energiamurrosta, kestävää liiketoimintaa ja resilienssiä tutkimuksen, koulutuksen ja yhteistyön kautta. Yliopistolla on vahva kokemus eurooppalaisista tutkimus- ja innovaatio-ohjelmista, mukaan lukien lukuisat Horisontti-hankkeet.

– Brysselin toimistomme ja yhteistyön tiivistäminen Euroopan energiatutkimuksen allianssin EERA:n jäsenyyden myötä ovat tietoisia strategisia valintoja. Haluamme olla mukana muovaamassa Euroopan seuraavaa tutkimus- ja innovaatiokautta. Tuomme vahvan tutkimusnäkemyksen Suomen kokemuksista osaksi eurooppalaista energia-alan tutkimusyhteisöä ja vaikutamme aktiivisesti FP10-valmisteluun, jotta seuraava puiteohjelma vastaa energiamurroksen todellisiin systeemisiin haasteisiin, sanoo tutkimuksen vararehtori Mika Grundström.

Näkyvyyttä, verkostoitumista, kumppanuuksia, rahoitusmahdollisuuksia ja vaikuttamista

Vaasan yliopiston Brysselin toimisto keskittyy verkostoitumiseen, kumppanuuksien rakentamiseen ja rahoitusmahdollisuuksien tunnistamiseen sekä tukee tutkijoita EU-ohjelmiin osallistumisessa ja kumppanuuksien löytämisessä.

Yliopisto on jo aiemmin järjestänyt Brysselissä korkean tason asiantuntija- ja sidosryhmätilaisuuksia sekä tuonut eurooppalaisia vaikuttajia Suomeen, muun muassa Vaasan EnergyWeekille. Näissä tilaisuuksissa yliopisto on tuonut yhteen tutkimuksen, yritykset ja rahoittajat sekä rakentanut aktiivisesti kansainvälisiä kumppanuuksia. Tätä työtä jatketaan ja vahvistetaan Brysselin toimiston myötä.

Vaasan yliopiston Brysselin toimiston vetäjänä toimii Philippe Vanrie. Brysselin toimisto sijaitsee Nordic Housessa, samassa kerroksessa, jossa toimii useita pohjoismaisia organisaatioita, kuten ruotsalaiset RISE, innovaatiovirasto Vinnova ja norjalainen Stavangerin alue.





Lisätiedot:

Rehtori Minna Martikainen, Vaasan yliopisto, puh. 029 449 8611, minna.martikainen@uwasa.fi