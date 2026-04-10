Opiskelijatyöt luovat uusia visioita Paraisten Pärnäsin lauttarannan matkailualueelle – parhaat ideat palkitaan Turussa
21.4.2026 14:51:27 EEST | Paraisten kaupunki | Tiedote
Turun ammattikorkeakoulun opiskelijat esittelevät maanantaina 27.4.2026 kehittämisideoita Paraisten Nauvossa sijaitsevalle Pärnäsin lauttarannan alueelle. Metsähallituksen, Paraisten kaupungin ja Turun ammattikorkeakoulun yhteishankkeessa syntyneitä parhaita opiskelijatöitä palkitaan samana päivänä järjestettävässä loppuseminaarissa Turussa.
Opiskelijatyön tavoitteena on ollut kartoittaa alueen kehittämismahdollisuuksia ja tuottaa vaihtoehtoisia ideoita Pärnäsin lauttarannan tulevaa käyttöä varten. Töissä on tarkasteltu, millaisia matkailua tukevia ratkaisuja alueelle voisi sijoittua osana myöhempää suunnittelua ja ranta-asemakaavoitusta.
Kevätlukukaudella 2026 toteutetussa opintokokonaisuudessa rakennusarkkitehti-, rakennusinsinööri- sekä matkailualan opiskelijat ovat tuottaneet vaihtoehtoisia näkymiä alueen kehittämiseen. Opiskelijatyöt tukevat alueen jatkosuunnittelua ja tulevaa ranta-asemakaavoitusta tarjoamalla erilaisia ideoita matkailua palvelevista ratkaisuista.
Työskentely käynnistyi Metsähallituksen, Paraisten kaupungin ja Turun ammattikorkeakoulun yhteisellä kick-off-tilaisuudella Korpoströmissä 20.1.2026. Tämän jälkeen opiskelijat perehtyivät kohteeseen paikan päällä ja työstivät suunnitelmiaan moniammatillisissa ryhmissä.
Suunnittelutyön aikana järjestettiin useita väliseminaareja ja keskustelutilaisuuksia, joissa Metsähallituksen ja Paraisten kaupungin edustajat seurasivat töiden etenemistä ja antoivat palautetta. Alueella on aiemmin toiminut leirintäalue, ja opiskelijatöissä tarkastellaan alueen kehittämismahdollisuuksia tätä taustaa vasten, osana pidempää suunnitteluprosessia.
Loppuseminaari ja kutsu medialle
Turun ammattikorkeakoulu järjestää maanantaina 27.4.2026 klo 9–16 loppuseminaarin, jossa opiskelijat esittelevät työnsä. Loppuseminaari järjestetään Turussa ICT City B-rakennuksen Omega-salissa (1041) osoitteessa Joukahaisenkatu 3.
Median edustajat ovat tervetulleita tilaisuuteen klo 15 alkaen, jolloin palkitut työt esitellään. Tilaisuudessa on mahdollisuus haastatteluihin Metsähallituksen, Paraisten kaupungin ja Turun ammattikorkeakoulun edustajien kanssa.
Pasi HyväriläKaavoitusarkkitehtiPuh:+358404885918pasi.hyvarila@pargas.fi
Björkhagens daghem fick ett nytt imponerande utseende10.4.2026 11:04:52 EEST | Nyheter
För det växande Pargas är utvecklingen av trygga uppväxtmiljöer för barn och unga en prioriterad fråga. Därför har man i Björkhagens område byggt mycket nytt och genomfört omfattande renoveringar, vars slutskede nu redan kan skönjas.
Koivuhaan päiväkoti sai uuden upean ilmeen10.4.2026 11:04:52 EEST | Uutinen
Kasvuun panostavalle Paraisille lasten ja nuorten turvallisten kasvumahdollisuuksien kehittäminen on tärkeää. Siksi Koivuhaan alueella on rakennettu paljon uutta ja tehty korjaustöitä, joiden loppusuora alkaa jo häämöttää.
Välkommen till Pargas bokslutsinfo19.3.2026 13:05:00 EET | Pressinbjudan
Pargas stad ordnar en pressinformation om bokslutet för år 2025 den 23 mars 2026, kl. 13 - 14 i sammanträdesrummet Kajutan i Pargas stads stadshus, Strandvägen 28.
Tervetuloa Paraisten tilinpäätösinfoon19.3.2026 13:05:00 EET | Kutsu
Paraisten kaupunki järjestää medialle tiedotustilaisuuden vuoden 2025 tilinpäätöksestä 23. maaliskuuta klo 13-14 kaupungintalon kokoushuone Kajuutassa, osoitteessa Rantatie 28.
Nytt bostadskvarter planeras vid sundkanten i centrala Pargas19.3.2026 13:00:00 EET | Pressmeddelande
Pargas stads strategiska tillväxtprojekt Från hav till hav har som mål att skapa ett livskraftigt, trivsamt och lättillgängligt stadscentrum längs Sundet i centrala Pargas och att bli ett område som lockar både nya invånare och besökare. Målet är att förtäta stadsstrukturen i anslutning till trafiknätet, servicen och den befintliga infrastrukturen.
