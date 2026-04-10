Opiskelijatyöt luovat uusia visioita Paraisten Pärnäsin lauttarannan matkailualueelle – parhaat ideat palkitaan Turussa

Opiskelijatyön tavoitteena on ollut kartoittaa alueen kehittämismahdollisuuksia ja tuottaa vaihtoehtoisia ideoita Pärnäsin lauttarannan tulevaa käyttöä varten. Töissä on tarkasteltu, millaisia matkailua tukevia ratkaisuja alueelle voisi sijoittua osana myöhempää suunnittelua ja ranta-asemakaavoitusta.

Kevätlukukaudella 2026 toteutetussa opintokokonaisuudessa rakennusarkkitehti-, rakennusinsinööri- sekä matkailualan opiskelijat ovat tuottaneet vaihtoehtoisia näkymiä alueen kehittämiseen. Opiskelijatyöt tukevat alueen jatkosuunnittelua ja tulevaa ranta-asemakaavoitusta tarjoamalla erilaisia ideoita matkailua palvelevista ratkaisuista.

Työskentely käynnistyi Metsähallituksen, Paraisten kaupungin ja Turun ammattikorkeakoulun yhteisellä kick-off-tilaisuudella Korpoströmissä 20.1.2026. Tämän jälkeen opiskelijat perehtyivät kohteeseen paikan päällä ja työstivät suunnitelmiaan moniammatillisissa ryhmissä.

Suunnittelutyön aikana järjestettiin useita väliseminaareja ja keskustelutilaisuuksia, joissa Metsähallituksen ja Paraisten kaupungin edustajat seurasivat töiden etenemistä ja antoivat palautetta. Alueella on aiemmin toiminut leirintäalue, ja opiskelijatöissä tarkastellaan alueen kehittämismahdollisuuksia tätä taustaa vasten, osana pidempää suunnitteluprosessia.

Loppuseminaari ja kutsu medialle

Turun ammattikorkeakoulu järjestää maanantaina 27.4.2026 klo 9–16 loppuseminaarin, jossa opiskelijat esittelevät työnsä. Loppuseminaari järjestetään Turussa ICT City B-rakennuksen Omega-salissa (1041) osoitteessa Joukahaisenkatu 3.

Median edustajat ovat tervetulleita tilaisuuteen klo 15 alkaen, jolloin palkitut työt esitellään. Tilaisuudessa on mahdollisuus haastatteluihin Metsähallituksen, Paraisten kaupungin ja Turun ammattikorkeakoulun edustajien kanssa.