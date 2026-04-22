Duell on sopinut Quad Lock -tuotteiden jakelusta Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa
22.4.2026 13:45:00 EEST | Duell Oyj | Tiedote
Duell on sopinut aloittavansa Quad Lock -moottoripyörätuotteiden myynnin ja jakelun Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Quad Lock on erikoistunut patentoituihin älypuhelinten kiinnitysratkaisuihin eri ajoneuvoihin ja aktiiviseen elämäntapaan.
Quad Lockin tuotteet perustuvat patentoituun kaksivaiheiseen lukitusjärjestelmään, jonka avulla käyttäjät voivat kiinnittää puhelimensa turvallisesti ja irrottaa sen nopeasti yhdellä kädellä. Alun perin pyöräilyyn kehitetty tuotevalikoima on laajentunut kattamaan monenlaisia ajoneuvoja ja jokapäiväistä käyttöä. Quad Lock on rakentanut maineensa yksinkertaisen lupauksen varaan: tuotteet toimivat lupausten mukaisesti, jopa vaativissakin olosuhteissa.
”Olemme innoissamme voidessamme lisätä tämän uuden laatumerkin ja sen tuotteet valikoimaamme, mikä vahvistaa Duellin tarjontaa Pohjoismaissa”, sanoo Jyri Vilponen, moottoripyörätekniikan ja -tarvikkeiden tuotepäällikkö.
Lisätietoja
Jyri Vilponen, tuotepäällikkö
jyri.vilponen@duell.eu
+358 20 11 80 030
Quad Lock on vuonna 2011 perustettu australialainen yritys, jonka tuotteita myydään nykyään yli 100 maassa ympäri maailmaa. Vuonna 2024 Thule Group osti Quad Lockin. Quad Lock tunnetaan parhaiten patentoiduista älypuhelinten kiinnitysratkaisuistaan sekä tuotteista, joissa yhdistyvät turvallinen suorituskyky, arjen käytännöllisyys ja luotettavuus liikkuville ihmisille. www.quadlockcase.eu
Duell Oyj (Duell) mustasaarelainen maahantuonti- ja tukkuyhtiö, joka on perustettu vuonna 1983. Duell maahantuo, valmistaa ja myy tuotteita laajan jakeluverkoston kautta Euroopassa kattaen 8 500 jälleenmyyjää. Duellin tuotevalikoimaan kuuluu yli 100 000 tuotetta yli 500 brändiltä. Valikoima kattaa varaosat ja tarvikkeet moottoripyöräilyn, pyöräilyn, ATV/UTV ajoneuvojen, moottorikelkkailun, veneilyn sekä puutarha- ja metsäpienkoneiden kategorioille. Yhtiön logistiikkakeskukset sijaitsevat Suomessa, Ruotsissa, Hollannissa, Ranskassa ja Isossa-Britanniassa. Duellin liikevaihto vuonna 2025 oli 127 miljoonaa euroa ja se työllistää 200 henkilöä. Duellin osakkeet (DUELL) on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla. www.duell.eu.
Lue lisää julkaisijalta Duell Oyj
Duell has agreed on distribution of Quad Lock’s products in Finland, Sweden and Norway22.4.2026 13:45:00 EEST | Press release
Duell has agreed to start the sales and distribution of Quad Lock’s motorcycle assortment in Finland, Sweden and Norway. Quad Lock specialises in patented smartphone mounting solutions for various vehicles and active lifestyles. Quad Lock’s products are built around its patented two-stage locking system, which allows users to attach their phone securely and remove it quickly with one hand. Originally developed for cycling, the product range has since expanded to support a wide variety of vehicles and everyday use. Quad Lock has built its reputation on a simple promise: products that perform as promised, even in demanding conditions. “We are excited to add this new quality brand and its products to our range, strengthening Duell’s assortment in the Nordic countries,” said Jyri Vilponen, Product Manager for Motorcycle Tech and Accessories. Further information Jyri Vilponen, Product Manager jyri.vilponen@duell.eu +358 20 11 80 030 Quad Lock is an Australia-based company founded in 2011, w
Invitation to Duell Corporation's webcast on half-year 2026 financial report for September 2025–February 2026 on April 9, 20262.4.2026 12:44:54 EEST | Press invitation
Duell Corporation will publish its half-year 2026 financial report for September 2025–February 2026 on Thursday, April 9, 2026, at approximately 8:30 am (EET). Webcast for investors, analysts and media will be held on the same day at 10:30 am (EET). In the webcast, the financial report will be presented by Tomi Virtanen, interim CEO, Caj Malmsten, CFO, and Pellervo Hämäläinen, Communications and IR Manager. The event will be held in English. During the webcast, questions can be submitted in writing via chat in both Finnish and English and will be answered in a live webcast. You are welcome to join the webcast from this link. The presentation material and the webcast recording will be available on the company’s website during the same day at: https://investors.duell.eu/en/reports_and_presentations Further information: Pellervo Hämäläinen, Communications and IR Manager Duell Corporation +358 40 674 5257 pellervo.hamalainen@duell.eu Duell Corporation (Duell) is an import and wholesale com
Kutsu Duell Oyj:n 2026 puolivuosikatsauksen syyskuu 2025–helmikuu 2026 webcast-lähetykseen 9.4.20262.4.2026 12:44:51 EEST | Kutsu
Duell Oyj julkistaa 2026 puolivuosikatsauksen, syyskuu 2025–helmikuu 2026, torstaina 9.4.2026 noin kello 8.30. Webcast sijoittajille, analyytikoille ja medialle järjestetään samana päivänä kello 10.30. Lähetyksessä liiketoimintakatsauksen esittelevät väliaikainen toimitusjohtaja Tomi Virtanen, talousjohtaja Caj Malmsten sekä viestintä- ja sijoittajasuhdepäällikkö Pellervo Hämäläinen. Tilaisuus järjestetään englanniksi. Webcast-lähetyksen aikana voi esittää kysymyksiä kirjallisesti chatin välityksellä sekä suomeksi että englanniksi ja kysymyksiin vastataan suorassa webcast-lähetyksessä. Tervetuloa seuraamaan webcast-lähetystä verkossa tämän linkin kautta. Tallenne tiedotustilaisuudesta ja tilaisuuden esitysaineisto on saatavilla saman päivän aikana osoitteessa: https://sijoittajat.duell.eu/fi/raportit_ja_esitykset Lisätiedot: Pellervo Hämäläinen, viestintä- ja sijoittajasuhdepäällikkö Duell Oyj +358 40 674 5257 pellervo.hamalainen@duell.eu Duell Oyj (Duell) mustasaarelainen maahantuonti
Invitation to Duell Corporation's webcast on first quarter 2026 financial report for September 2025–November 2025 on January 14, 20269.1.2026 16:20:00 EET | Press invitation
Duell Corporation will publish its first quarter 2026 financial report for September 2025–November 2025 on Wednesday, January 14, 2026, at approximately 8:30 am (EET). Webcast for investors, analysts and media will be held on the same day at 10:30 am (EET). In the webcast, the financial report will be presented by Magnus Miemois, CEO, Caj Malmsten, CFO, and Pellervo Hämäläinen, Communications and IR Manager. The event will be held in English. During the webcast, questions can be submitted in writing via chat in both Finnish and English and will be answered in a live webcast. You are welcome to join the webcast from this link. The presentation material and the webcast recording will be available on the company’s website during the same day at: https://investors.duell.eu/en/reports_and_presentations Further information: Pellervo Hämäläinen, Communications and IR Manager Duell Corporation +358 40 674 5257 pellervo.hamalainen@duell.eu Duell Corporation (Duell) is an import and wholesale co
Kutsu Duell Oyj:n ensimmäisen vuosineljänneksen 2026 taloudellisen katsauksen syyskuu 2025–marraskuu 2025 webcast-lähetykseen 14.1.20269.1.2026 16:20:00 EET | Kutsu
Duell Oyj julkistaa ensimmäisen vuosineljänneksen 2026 taloudellisen katsauksen, syyskuu 2025–marraskuu 2025, keskiviikkona 14.1.2026 noin kello 8.30. Webcast sijoittajille, analyytikoille ja medialle järjestetään samana päivänä kello 10.30. Lähetyksessä liiketoimintakatsauksen esittelevät toimitusjohtaja Magnus Miemois, talousjohtaja Caj Malmsten sekä viestintä- ja sijoittajasuhdepäällikkö Pellervo Hämäläinen. Tilaisuus järjestetään englanniksi. Webcast-lähetyksen aikana voi esittää kysymyksiä kirjallisesti chatin välityksellä sekä suomeksi että englanniksi ja kysymyksiin vastataan suorassa webcast-lähetyksessä. Tervetuloa seuraamaan webcast-lähetystä verkossa tämän linkin kautta. Tallenne tiedotustilaisuudesta ja tilaisuuden esitysaineisto on saatavilla saman päivän aikana osoitteessa: https://sijoittajat.duell.eu/fi/raportit_ja_esitykset Lisätiedot: Pellervo Hämäläinen, viestintä- ja sijoittajasuhdepäällikkö Duell Oyj +358 40 674 5257 pellervo.hamalainen@duell.eu Duell Oyj (Duell) m
