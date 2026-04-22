Duell on sopinut Quad Lock -tuotteiden jakelusta Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa

Duell on sopinut aloittavansa Quad Lock -moottoripyörätuotteiden myynnin ja jakelun Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Quad Lock on erikoistunut patentoituihin älypuhelinten kiinnitysratkaisuihin eri ajoneuvoihin ja aktiiviseen elämäntapaan.

Quad Lockin tuotteet perustuvat patentoituun kaksivaiheiseen lukitusjärjestelmään, jonka avulla käyttäjät voivat kiinnittää puhelimensa turvallisesti ja irrottaa sen nopeasti yhdellä kädellä. Alun perin pyöräilyyn kehitetty tuotevalikoima on laajentunut kattamaan monenlaisia ajoneuvoja ja jokapäiväistä käyttöä. Quad Lock on rakentanut maineensa yksinkertaisen lupauksen varaan: tuotteet toimivat lupausten mukaisesti, jopa vaativissakin olosuhteissa.

”Olemme innoissamme voidessamme lisätä tämän uuden laatumerkin ja sen tuotteet valikoimaamme, mikä vahvistaa Duellin tarjontaa Pohjoismaissa”, sanoo Jyri Vilponen, moottoripyörätekniikan ja -tarvikkeiden tuotepäällikkö.

Lisätietoja

Jyri Vilponen, tuotepäällikkö

jyri.vilponen@duell.eu

+358 20 11 80 030

Quad Lock on vuonna 2011 perustettu australialainen yritys, jonka tuotteita myydään nykyään yli 100 maassa ympäri maailmaa. Vuonna 2024 Thule Group osti Quad Lockin. Quad Lock tunnetaan parhaiten patentoiduista älypuhelinten kiinnitysratkaisuistaan sekä tuotteista, joissa yhdistyvät turvallinen suorituskyky, arjen käytännöllisyys ja luotettavuus liikkuville ihmisille. www.quadlockcase.eu

Duell Oyj (Duell) mustasaarelainen maahantuonti- ja tukkuyhtiö, joka on perustettu vuonna 1983. Duell maahantuo, valmistaa ja myy tuotteita laajan jakeluverkoston kautta Euroopassa kattaen 8 500 jälleenmyyjää. Duellin tuotevalikoimaan kuuluu yli 100 000 tuotetta yli 500 brändiltä. Valikoima kattaa varaosat ja tarvikkeet moottoripyöräilyn, pyöräilyn, ATV/UTV ajoneuvojen, moottorikelkkailun, veneilyn sekä puutarha- ja metsäpienkoneiden kategorioille. Yhtiön logistiikkakeskukset sijaitsevat Suomessa, Ruotsissa, Hollannissa, Ranskassa ja Isossa-Britanniassa. Duellin liikevaihto vuonna 2025 oli 127 miljoonaa euroa ja se työllistää 200 henkilöä. Duellin osakkeet (DUELL) on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla. www.duell.eu.