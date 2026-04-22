Oulu2026:n teossarja Climate Clock New York Timesissa
22.4.2026 16:03:37 EEST | Oulun kulttuurisäätiö, Oulu2026 | Tiedote
Yhdysvaltalainen kansainvälisesti arvostettu media New York Times on julkaissut laajan artikkelin Oulu2026:n Climate Clock -julkisen taiteen teossarjasta Earth Day -teemanumerossa. Artikkeli on julkaistu sekä verkossa että painettuna, ja sen otsikkona on “An Installation in Nature has Climate Lessons for Humans”. Climate Clock avataan yleisölle 13. kesäkuuta.
Toimittaja David Belcher nostaa artikkelissa esiin erityisesti oululaislähtöisen taiteilija Antti Laitisen työskentelyn jäkälän parissa, jonka kautta avautuu näkökulma koko teossarjan laajempaan teemaan. Belcher käsittelee myös muita osallistuvia taiteilijoita ja teoksia sekä siteeraa kuraattori Alice Sharpia, joka korostaa projektin merkitystä ilmastokriisin kiireellisyyden esiin tuomisessa.
Artikkelin lopussa Climate Clockin kansainvälinen tuottaja Claudia Woolgar viittaa kulttuurin voimaan murtaa rajoja ja rakentaa rauhaa. Belcher päättää tekstin toteamalla, että teosten taiteellisten näkökulmien moninaisuus on inspiroinut taiteilijoita odottamattomilla tavoilla ja että kansainvälinen projekti on jo luonut yhteisöllisyyden ja toivon tunnetta tulevaisuuteen.
Climate Clock on yksi Oulu2026:n merkittävimmistä tuotannoista
Teossarja yhdistää taiteen, tieteen ja luonnon vahvistamaan ympäristötietoisuutta ja syventämään yhteyttä luonnon aikaan. Sarja koostuu arvostettujen kotimaisten ja kansainvälisten taiteilijoiden teoksista. Mukana ovat taiteilijat Ranti Bam (Nigeria/Iso-Britannia), Rana Begum (Bangladesh/Iso-Britannia), Takahiro Iwasaki (Japani), Gabriel Kuri (Meksiko/Belgia), Antti Laitinen (Suomi), taiteilijaryhmä SUPERFLEX (Tanska) ja taiteilijaduo Tellervo Kalleinen & Oliver Kochta-Kalleinen (Suomi/Saksa).
6 pysyvää taideteosta sijoittuu Haukiputaalle, Kiiminkiin, Oulun kaupungin keskustaan, Oulunsaloon, Yli-Iihin ja Ylikiiminkiin. Taidereittiä tukee Tellervo Kalleisen ja Oliver Kochta-Kalleisen Maailman arvokkain kello, joka luodaan yhteistyössä paikallisten asukkaiden kanssa.
Seitsemän teosta kuvastavat pohjoista luontoa, luonnon rytmejä ja ilmastohaasteita. Teokset sijoittuvat luonnonympäristöihin kuten metsiin ja jokien rannoille, tuoden esille paikallista ylpeyttä luonnosta ja ajatuksia luontoyhteyden säilyttämisestä ja vahvistamisesta. Jokainen teos heijastaa taiteellista näkemystä siitä, miten voimme yhdistää luovuutemme ja vastuullisuutemme. Taiteilijat tekevät yhteistyötä tutkijoiden kanssa tuodakseen ympäristön luonnollisen kiertokulun uusilla tavoilla tietoisuuteemme.
Climate Clockin kuratoi ja tuottaa kansainväliset huippuosaajat
Isobritannialainen Alice Sharp Invisible Dust -organisaatiosta on työskennellyt taiteilijoiden ja tutkijoiden kanssa vuodesta 2009. Hän on kansainvälinen neuvonantaja sekä esiintyjä taiteen ja ilmastonmuutoksen alalla, mukaan lukien puheenvuorot Columbian yliopistossa New Yorkissa vuonna 2023, Davosissa vuonna 2020 ja YK:n kehitysohjelmassa vuonna 2019.
Kansainvälisesti arvostettu tuottaja Claudia Woolgar tuli mukaan Oulu2026-hankkeeseen auttamaan ensimmäisen hakukirjan ohjelman suunnittelussa, ja siitä lähtien hän on kehittänyt ohjelman kansainvälisesti merkittävimpiä projekteja. Hänellä on laaja kansainvälinen kokemus, mukaan lukien moniulotteisen julkisen taideprojektin, 11 Fountains, johtaminen Leeuwarden-Frieslandin Euroopan kulttuuripääkaupunkivuonna 2018.
Climate Clock -julkisen taiteen teossarja avataan 13. kesäkuuta 2026 ja avajaisten aikataulua voi seurata Oulu2026-tapahtumakalenterissa. Yksi teoksista, Tellervo Kalleisen ja Oliver Kochta-Kalleisen Maailman arvokkain kello, paljastetaan yleisölle jo 9. toukokuuta Eurooppa-päivänä Oravan koululla Haukiputaalla avajaistilaisuudessa, jonka aikataulut löytyvät niin ikään Oulu2026-tapahtumakalenterista.
Annu HöttönenViestintä- ja markkinointipäällikkö, Oulu2026Puh:+358447034021annu.hottonen@oulu2026.eu
Lasse LaunimaaMarkkinoinnin ja viestinnän asiantuntijaOulu2026Puh:+358403515954lasse.launimaa@oulu2026.eu
Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki
Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki vuonna 2026. Kulttuuripääkaupunkivuosi yltää 39 kumppanikuntaan pohjoisessa Suomessa. Tavoitteena on pysyvä kulttuuri-ilmastonmuutos; pysyvästi rikkaampi kulttuurielämä ja positiivinen muutos alueelle. Kulttuuri-ilmastonmuutos yhdistää kulttuuria, taidetta ja teknologiaa yllättävälläkin tavalla, luo kohtaamisia ja synnyttää vuorovaikutusta.
Oulu2026 tarjoaa tuhansia tapahtumia, teoksia ja elämyksiä! Toiminnasta vastaa Oulun kulttuurisäätiö sr. Oulu2026:n pääyhteistyökumppanit ovat Pohjolan OP ja Kaleva Media.
Oulu2026 Climate Clock featured in The New York Times22.4.2026 16:24:48 EEST | Press release
The internationally renowned American media outlet The New York Times has published a major feature on Oulu2026’s Climate Clock public art series as part of its Earth Day special. The article appears both online and in print under the headline “An Installation in Nature has Climate Lessons for Humans”. Climate Clock will open to the public on 13 June 2026.
Oulussa upea näyttelyvuosi22.4.2026 07:15:00 EEST | Tiedote
Euroopan kulttuuripääkaupunki Oulun näyttelytarjonta hurmaa monipuolisuudellaan. Koettavissa on kuvaajalegenda Martin Parrin teoksia, japanilaisen Yuima Nakazaton muotia ja brittiläis-saksalaisen Andrew Melchiorin avaruuden signaaleista syntynyt uusi ääniteos.
Ett fantastiskt utställningsår i Uleåborg21.4.2026 14:29:20 EEST | Pressmeddelande
Uleåborgs utställningsutbud som Europas kulturhuvudstad imponerar med sin mångsidighet. Besökare kan ta del av fotograflegendaren Martin Parrs verk, mode av den japanska designern Yuima Nakazato samt ett nytt ljudverk av den brittisk-tyske Andrew Melchior, skapat av signaler från rymden.
Oulu2026:n julkisen taiteen teossarja Climate Clock avautuu 13.6. – yksi teoksista nähtävissä jo toukokuussa21.4.2026 08:00:00 EEST | Tiedote
Oulu2026 Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden keskeisimpiin tuotantoihin lukeutuva julkisen taiteen teossarja Climate Clock avautuu yleisölle lauantaina 13. kesäkuuta 2026 Oulussa useissa avajaisissa eri puolilla kaupunkia. Oululaisten kanssa yhteistyössä tehty teos avataan yleisölle jo Eurooppa-päivänä 9. toukokuuta Oravan koululla Haukiputaalla.
Trumpetisti Wynton Marsalis ja Jazz at Lincoln Center Orchestra tähdittävät jazzin juhlavuotta Oulussa ja Helsingissä15.4.2026 07:30:34 EEST | Tiedote
Yhdeksällä Grammyllä ja musiikin Pulitzerilla palkittu trumpetisti Wynton Marsalis konsertoi 15-henkisen Jazz at Lincoln Center Orchestran kanssa joulukuussa Euroopan kulttuuripääkaupungissa Oulussa ja Helsingissä.
