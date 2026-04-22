Oulu2026:n teossarja Climate Clock New York Timesissa

22.4.2026 16:03:37 EEST | Oulun kulttuurisäätiö, Oulu2026 | Tiedote

Yhdysvaltalainen kansainvälisesti arvostettu media New York Times on julkaissut laajan artikkelin  Oulu2026:n Climate Clock -julkisen taiteen teossarjasta Earth Day -teemanumerossa. Artikkeli on julkaistu sekä verkossa että painettuna, ja sen otsikkona on “An Installation in Nature has Climate Lessons for Humans”. Climate Clock avataan yleisölle 13. kesäkuuta.

Ilmakuva vehreästä jokialueesta, jossa on saaria ja metsää.
Antti Laitisen Climate Clock -teos tulee sijoittumaan Kiimingin Koiteliin. Harri Tarvainen Oulu2026

Toimittaja David Belcher nostaa artikkelissa esiin erityisesti oululaislähtöisen taiteilija Antti Laitisen työskentelyn jäkälän parissa, jonka kautta avautuu näkökulma koko teossarjan laajempaan teemaan. Belcher käsittelee myös muita osallistuvia taiteilijoita ja teoksia sekä siteeraa kuraattori Alice Sharpia, joka korostaa projektin merkitystä ilmastokriisin kiireellisyyden esiin tuomisessa.

Artikkelin lopussa Climate Clockin kansainvälinen tuottaja Claudia Woolgar viittaa kulttuurin voimaan murtaa rajoja ja rakentaa rauhaa. Belcher päättää tekstin toteamalla, että teosten taiteellisten näkökulmien moninaisuus on inspiroinut taiteilijoita odottamattomilla tavoilla ja että kansainvälinen projekti on jo luonut yhteisöllisyyden ja toivon tunnetta tulevaisuuteen.

Climate Clock on yksi Oulu2026:n merkittävimmistä tuotannoista

Teossarja yhdistää taiteen, tieteen ja luonnon vahvistamaan ympäristötietoisuutta ja syventämään yhteyttä luonnon aikaan. Sarja koostuu arvostettujen kotimaisten ja kansainvälisten taiteilijoiden teoksista. Mukana ovat taiteilijat Ranti Bam (Nigeria/Iso-Britannia), Rana Begum (Bangladesh/Iso-Britannia), Takahiro Iwasaki (Japani), Gabriel Kuri (Meksiko/Belgia), Antti Laitinen (Suomi), taiteilijaryhmä SUPERFLEX (Tanska) ja taiteilijaduo Tellervo Kalleinen & Oliver Kochta-Kalleinen (Suomi/Saksa).

6 pysyvää taideteosta sijoittuu Haukiputaalle, Kiiminkiin, Oulun kaupungin keskustaan, Oulunsaloon, Yli-Iihin ja Ylikiiminkiin. Taidereittiä tukee Tellervo Kalleisen ja Oliver Kochta-Kalleisen Maailman arvokkain kello, joka luodaan yhteistyössä paikallisten asukkaiden kanssa.

Seitsemän teosta kuvastavat pohjoista luontoa, luonnon rytmejä ja ilmastohaasteita. Teokset sijoittuvat luonnonympäristöihin kuten metsiin ja jokien rannoille, tuoden esille paikallista ylpeyttä luonnosta ja ajatuksia luontoyhteyden säilyttämisestä ja vahvistamisesta. Jokainen teos heijastaa taiteellista näkemystä siitä, miten voimme yhdistää luovuutemme ja vastuullisuutemme. Taiteilijat tekevät yhteistyötä tutkijoiden kanssa tuodakseen ympäristön luonnollisen kiertokulun uusilla tavoilla tietoisuuteemme.

Climate Clockin kuratoi ja tuottaa kansainväliset huippuosaajat

Isobritannialainen Alice Sharp Invisible Dust -organisaatiosta on työskennellyt taiteilijoiden ja tutkijoiden kanssa vuodesta 2009. Hän on kansainvälinen neuvonantaja sekä esiintyjä taiteen ja ilmastonmuutoksen alalla, mukaan lukien puheenvuorot Columbian yliopistossa New Yorkissa vuonna 2023, Davosissa vuonna 2020 ja YK:n kehitysohjelmassa vuonna 2019.

Kansainvälisesti arvostettu tuottaja Claudia Woolgar tuli mukaan Oulu2026-hankkeeseen auttamaan ensimmäisen hakukirjan ohjelman suunnittelussa, ja siitä lähtien hän on kehittänyt ohjelman kansainvälisesti merkittävimpiä projekteja. Hänellä on laaja kansainvälinen kokemus, mukaan lukien moniulotteisen julkisen taideprojektin, 11 Fountains, johtaminen Leeuwarden-Frieslandin Euroopan kulttuuripääkaupunkivuonna 2018.

Climate Clock -julkisen taiteen teossarja avataan 13. kesäkuuta 2026 ja avajaisten aikataulua voi seurata Oulu2026-tapahtumakalenterissa. Yksi teoksista, Tellervo Kalleisen ja Oliver Kochta-Kalleisen Maailman arvokkain kello, paljastetaan yleisölle jo 9. toukokuuta Eurooppa-päivänä Oravan koululla Haukiputaalla avajaistilaisuudessa, jonka aikataulut löytyvät niin ikään Oulu2026-tapahtumakalenterista.

Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki

Oulu2026:n julkisen taiteen teossarja Climate Clock avautuu 13.6. – yksi teoksista nähtävissä jo toukokuussa21.4.2026 08:00:00 EEST | Tiedote

Oulu2026 Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden keskeisimpiin tuotantoihin lukeutuva julkisen taiteen teossarja Climate Clock avautuu yleisölle lauantaina 13. kesäkuuta 2026 Oulussa useissa avajaisissa eri puolilla kaupunkia. Oululaisten kanssa yhteistyössä tehty teos avataan yleisölle jo Eurooppa-päivänä 9. toukokuuta Oravan koululla Haukiputaalla.

