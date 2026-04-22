YEL ottaa lyhyitä askelia oikeaan suuntaan – ratkaisussa sosiaaliturva jäi katveeseen

Hallitus teki kehysriihessä uudistuksia yrittäjien eläkejärjestelmään (YEL). Katse oli vahvasti siinä, että yrittäjyydestä tulee kannattavampaa ja se tuo Suomen talouteen kasvua. Täysin ymmärrettäviä ja tarvittavia tavoitteita.

Toivottavasti uudistuksilla ei romuteta sitä, että YEL on yrittäjien sosiaaliturvan kivijalka. Usein unohdetaan, että YEL:n tehtävänä on turvata myös yrittäjän toimeentuloa eri elämäntilanteissa. YEL-työtulo vaikuttaa vanhuuseläkkeen lisäksi työttömyysturvaan, sairauspäivärahaan, vanhempainetuuksiin ja perhe-eläkkeeseen.

Myönteinen muutos on työtulon määritelmä, jota riihen päätöksillä muokattiin. Yrittäjien eläkkeisiin ja muihinkin etuuksiin vaikuttaa työtulon käsite. Työtulon perusteella maksetaan myös YEL-maksut. Nykyään työtulo perustuu arvioon siitä, kuinka paljon kyseisestä työstä olisi maksettava palkkaa. Periaate on hyvä, mutta käytännön toteutus on osoittautunut hankalaksi. Työtulot on usein vahvistettu turhan pieniksi.

Jatkossa työtulon määrittämiseen otetaan mukaan myös yrittäjän verotettavat ansiotulot. Muutos on tervetullut, sillä verotettava ansiotulo antaa selkeämmän pohjan työtulon määrittämiselle. Riihessä tehty muutos ei ole pelkästään kosmeettinen vaan myös periaatteellinen.

Uudistus antaa yrittäjille valinnanvapautta vanhan mallin ja verotietoihin perustuvan mallin välillä. Tässä vaiheessa on vielä epäselvää, miten tämä käytännössä toteutetaan. Ratkaisu sisältää ilmeisiä riskejä muun muassa lakisääteisen eläketurvan minimoinnista. Yksi ongelmahan on, että vakuutusmaksut nähdään pelkästään kuluina – unohtaen, että isompi maksu tarkoittaa myös muun muassa suurempaa eläkettä ja muuta ansioihin sidottua sosiaaliturvaa elämän yllättäviä tilanteita varten.

Valtio paikkaa jo nyt järjestelmän rahoitusaukkoa reilulla puolella miljardilla eurolla – joka vuosi. Uudistuksen arvioidaan kasvattavan valtion osuutta YEL-järjestelmän kuluista 80 miljoonalla eurolla vuosittain. Tämä on suuntana täysin väärä. YEL on saatava parempaan rahoitukselliseen tasapainoon. Pitkän aikavälin ratkaisu tähän olisi rahastoinnin aloittaminen. Vielä tässä uudistuksessa eivät rahkeet rahastoinnin aloittamiselle riittäneet, joten tämän pohtiminen jää tuleville hallituksille.