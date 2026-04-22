YEL ottaa lyhyitä askelia oikeaan suuntaan – ratkaisussa sosiaaliturva jäi katveeseen
23.4.2026 12:26:40 EEST | Finanssiala ry | Tiedote
Toivottavasti YEL-uudistuksella ei romuteta sitä, että YEL on yrittäjien sosiaaliturvan kivijalka, kirjoittaa kolumnissaan Finanssiala ry:n eläkeasioista vastaava johtaja Mikko Kuusela.
Hallitus teki kehysriihessä uudistuksia yrittäjien eläkejärjestelmään (YEL). Katse oli vahvasti siinä, että yrittäjyydestä tulee kannattavampaa ja se tuo Suomen talouteen kasvua. Täysin ymmärrettäviä ja tarvittavia tavoitteita.
Toivottavasti uudistuksilla ei romuteta sitä, että YEL on yrittäjien sosiaaliturvan kivijalka. Usein unohdetaan, että YEL:n tehtävänä on turvata myös yrittäjän toimeentuloa eri elämäntilanteissa. YEL-työtulo vaikuttaa vanhuuseläkkeen lisäksi työttömyysturvaan, sairauspäivärahaan, vanhempainetuuksiin ja perhe-eläkkeeseen.
Myönteinen muutos on työtulon määritelmä, jota riihen päätöksillä muokattiin. Yrittäjien eläkkeisiin ja muihinkin etuuksiin vaikuttaa työtulon käsite. Työtulon perusteella maksetaan myös YEL-maksut. Nykyään työtulo perustuu arvioon siitä, kuinka paljon kyseisestä työstä olisi maksettava palkkaa. Periaate on hyvä, mutta käytännön toteutus on osoittautunut hankalaksi. Työtulot on usein vahvistettu turhan pieniksi.
Jatkossa työtulon määrittämiseen otetaan mukaan myös yrittäjän verotettavat ansiotulot. Muutos on tervetullut, sillä verotettava ansiotulo antaa selkeämmän pohjan työtulon määrittämiselle. Riihessä tehty muutos ei ole pelkästään kosmeettinen vaan myös periaatteellinen.
Uudistus antaa yrittäjille valinnanvapautta vanhan mallin ja verotietoihin perustuvan mallin välillä. Tässä vaiheessa on vielä epäselvää, miten tämä käytännössä toteutetaan. Ratkaisu sisältää ilmeisiä riskejä muun muassa lakisääteisen eläketurvan minimoinnista. Yksi ongelmahan on, että vakuutusmaksut nähdään pelkästään kuluina – unohtaen, että isompi maksu tarkoittaa myös muun muassa suurempaa eläkettä ja muuta ansioihin sidottua sosiaaliturvaa elämän yllättäviä tilanteita varten.
Valtio paikkaa jo nyt järjestelmän rahoitusaukkoa reilulla puolella miljardilla eurolla – joka vuosi. Uudistuksen arvioidaan kasvattavan valtion osuutta YEL-järjestelmän kuluista 80 miljoonalla eurolla vuosittain. Tämä on suuntana täysin väärä. YEL on saatava parempaan rahoitukselliseen tasapainoon. Pitkän aikavälin ratkaisu tähän olisi rahastoinnin aloittaminen. Vielä tässä uudistuksessa eivät rahkeet rahastoinnin aloittamiselle riittäneet, joten tämän pohtiminen jää tuleville hallituksille.
Yhteyshenkilöt
Mikko KuuselaJohtaja, työeläkeasiatPuh:+358 20 793 4221mikko.kuusela@finanssiala.fi
Lisätietoa julkaisijasta Finanssiala ry
Finanssiala ry (FA) edustaa Suomessa toimivia pankkeja, henki-, työeläke- ja vahinkovakuutusyhtiöitä, rahasto- ja rahoitusyhtiöitä sekä arvopaperivälittäjiä. Rakennamme jäsenillemme toimintaympäristöä, jossa ne voivat liiketoiminnallaan lisätä suomalaista hyvinvointia.
Lue lisää julkaisijalta Finanssiala ry
Finanssialan Ahosniemi: ASP-muutokset vauhdittavat asuntomarkkinoita, pankkisääntelyn keventämiseen haetaan oikeaa suuntaa22.4.2026 22:07:09 EEST | Tiedote
”En kadehdi hallituksen urakkaa. Kehysriihi käytiin vaikeassa tilanteessa, mutta neuvottelujen tuloksena saatiin joitain rohkeita jamyös kasvua edesauttavia päätöksiä. Tärkeää on, että riihenkin jälkeen jatketaan työtä kasvun käynnistämiseksi koko loppukauden ajan”, Finanssiala ry:n (FA) toimitusjohtaja Arno Ahosniemi totesi heti hallituksen kehysriihen päättymisen jälkeen.
Muistutuskutsu seminaariin: Hoitaako hyvinvointiyhteiskunta vanhuksensa? – 27.4.2026 kello 922.4.2026 12:34:21 EEST | Tiedote
Ikääntyvässä ja niukkenevien resurssien yhteiskunnassa on aiheellista kysyä, mihin meillä on tulevaisuudessa enää varaa. Olisiko nyt hyvä hetki hoiva- ja sotepalveluiden raharemontille? Entä, miten hyvin ihmiset itse ovat varautuneet vanhuuteensa? Näitä kysymyksiä pohditaan Finanssiala ry:n (FA) järjestämässä seminaarissa maanantaina 27.4.2026 klo 9–11.
”Ei ruoan verotustakaan voi laskea vain yhdeltä kauppaketjulta” – Jos osakesäästötiliä laajennetaan, mukaan on otettava kaikki rahastot16.4.2026 11:51:33 EEST | Tiedote
Osakesäästötilin mahdollisen laajennuksen tulee koskea kaikkia rahastoja toimintamuodosta riippumatta. Ruotsin rahoitusmarkkinoista vastaava ministeri on kehottanut Suomea laajentamaan osakesäästötili koskemaan myös rahastoja. Laajennus tukisi pitkäjänteistä säästämistä ja järkevää hajauttamista, lisäisi asiakkaiden vaihtoehtoja ja vauhdittaisi kilpailua. Laajennus vain osaan rahastotyypeistä suosisi tiettyjä yhtiöitä ja vääristäisi kilpailua.
Viesti ruotsalaisministeriltä: Suomalaisten rahat tileiltä pääomamarkkinoille ja osakesäästötili kuntoon16.4.2026 06:30:00 EEST | Tiedote
Suomen pitäisi kehittää osakesäästötiliä ja laajentaa se koskemaan myös rahastoja, kannustaa Ruotsin rahoitusmarkkinoista vastaava ministeri Niklas Wykman. Ministeri Wykmanin mielestä Suomen pitäisi ottaa mallia Ruotsista pääomamarkkinoiden kehittämisessä. Ruotsin sijoitussäästötili on ollut merkittävä tekijä nostamassa ruotsalaisista Euroopan ahkerimpia sijoittajia.
Media uutisankkureiden johdolla huijausten vastaiseen rintamaan – koska somejätit pannaan vastuuseen?14.4.2026 12:32:16 EEST | Tiedote
Finanssiala ry:n toimitusjohtaja Arno Ahosniemi kysyy kolumnissaan, koska EU-komissio tarttuu härkää sarvista ja lukee somejäteille lakia huijausmainosten estämiseksi. Hän toivottaa median tervetulleeksi huijausten vastaiseen taisteluun.
