Liikunta- ja hyvinvointilautakunta tarkasti liikunnan ja urheilun maksuja
23.4.2026 19:31:08 EEST | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote
Maksujen muutokset tulevat voimaan 1.8.2026. Muutosten taustalla on kaupungin maksutulotavoitteen kasvattaminen.
Espoon liikunta ja hyvinvointilautakunta teki päätökset kokouksessaan 23.4.2026. Senioreiden +68 Sporttirannekkeen ystäväetuus muuttuu maksulliseksi. Uinti- ja kuntosaliystävä maksaa jatkossa puolet oman hintaryhmänsä kertalipun hinnasta. Ystävä voi kuitenkin olla minkä ikäinen tahansa. Saaristoystävän etuus poistuu kokonaan.
Erityisliikkujan rannekkeiden ystäväetuus pysyy ennallaan: täysi-ikäiset uinti- ja kuntosaliystävät pääsevät rannekkeen käyttäjän kanssa maksutta liikkumaan.
Tenniskenttien tuntihinta nousee nykyisestä viidestä eurosta kymmeneen euroon. Veneiden talvisäilytyksen sekä traileripaikkojen hintoja korotetaan kymmenellä prosentilla.
Kokonaan uutena tuotteena otetaan käyttöön talviuintipaikkojen pukutilojen ranneke, jolla pääsee käyttämään kaikkia talviuintipaikoilla olevia kaupungin lämpimiä pukutiloja. Hinnaksi tulee 30 euroa ja ranneke on voimassa koko talviuintikauden ajan eli syyskuun alusta toukokuun loppuun. Tuote ladataan samaan rannekkeeseen, johon myös uimahallien ja kuntosalien sarjatuotteet ladataan.
Lisäksi maksuihin on täydennetty tilojen varausten maksuja puuttuville hintaryhmille, luotu maksut esimerkiksi puistojumppien tilavarauksille sekä korotettu joitakin uimahalleilla myytävien tuotteiden, kuten uimapukujen hintoja.
Vuoden 2026 liikuntatoiminta-avustukset sekä soveltavan liikunnan avustukset on jaettu
Liikunta- ja hyvinvointilautakunta myöntää espoolaisille järjestöille liikuntatoiminta-avustuksia yhteensä 1 429 974 euroa ja soveltavan liikunnan avustuksia 140 026 euroa.
Liikuntatoiminta-avustuksien jaossa on painotettu erityisesti alle 20-vuotiaiden säännöllistä harrastamista sekä matalan kynnyksen toiminnan järjestämistä.
”Seuratoiminta on espoolaisen liikkumisen kivijalka. Vuoden aikana pelkästään seuratoiminnassa on 100 miljoonaa kohtaamista. Avustuksilla olemme pyrkineet vaikuttamaan myös edullisemman harrastusmahdollisuuden syntyyn ja sen kehittämistä jatkamme tiiviissä yhteistyössä seurojen ja lautakunnan kanssa”, kertoo liikuntajohtaja Martti Merra.
Espoolaisten osallisuuden kokemus on pääkaupunkiseudun toiseksi korkein
Lautakunta merkitsi tiedoksi osallisuus- ja hyvinvointikyselyn tulokset. Kysely toistetaan vuosittain ja sillä mitataan valtuustokauden tavoitteiden toteutumista. Kysely perustuu THL:n osallisuusindikaattoriin sekä koetun osallisuuden mittaamiseen.
Osallisuusindikaattorin tulokset antavat kokonaisuutena myönteisen kuvan espoolaisten arjen kokemuksista. Espoolaisten osallisuuden kokemus on pääkaupunkiseudun toiseksi korkein Kauniaisten jälkeen. Korkein osallisuuden kokemus on 15–19- ja 60–69-vuotiailla. Osallisuuden tunne on hieman parantunut vuodesta 2021.
Erittäin heikkoa osallisuutta kokee 8,3 prosenttia vastaajista. Erittäin heikkoa osallisuutta kokeneista ihmisistä vähemmistöjen edustajia oli 58,1 prosenttia.
Lisäksi lautakunta käsitteli oikaisuvaatimuksen ja viranhaltijapäätökset.
Lue lisää julkaisijalta Espoon kaupunki - Esbo stad
Info från nämnden Svenska rum 23.4.202623.4.2026 19:11:04 EEST | Pressmeddelande
På torsdagens möte beslutade nämnden Svenska rum att föreslå en justering av inkomstgränser för betalningslättnad från avgiften för eftermiddagsverksamhet inom den grundläggande utbildningen. Nämnden beslutade också att tilläggsundervisning för förberedande undervisning ordnas i Esbo från och med läsåret 2026–2027.
Otaniemi toimii kestävän liikkumisen kokeilualueena toukokuussa23.4.2026 10:59:13 EEST | Tiedote
Otaniemi kutsuu opiskelijat, työntekijät ja asukkaat liikkeelle toukokuussa, kun alueella järjestetään Otaniemi kestävällä tiellä -teemakuukausi. Kuukauden aikana kampusalueella nähdään kymmeniä kaikille avoimia tapahtumia pyöränhuolloista kävelyretkiin ja liikenneaiheiseen pubivisaan. Tavoitteena on tehdä kestävistä liikkumisvalinnoista helppo ja näkyvä osa arkea.
Tiedote kasvun ja oppimisen lautakunnan kokouksesta 22.4.202622.4.2026 20:02:49 EEST | Tiedote
Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti 22.4.2024 kokouksessaan perusopetuksen lukuvuoden 2026-2027 oppilaspaikoista vuosiluokilla 1-6.
Voihan kakka -näyttely maatilan arvokkaista jätöksistä21.4.2026 16:04:11 EEST | Tiedote
Uusi näyttely Talomuseo Glimsissä aukeaa 22.4.2026. Näyttelyssä perehdytään entisajan maatilan elämään, jossa ei edes kakka mene hukkaan! Lanta ja jätteet muuttuvat mullaksi, joka antaa voimaa pelloille ja tuo ruokaa pöytään. Jätösten kiertokulusta kertova näyttely yhdistää huumoria, historiaa ja pelimäistä seikkailua. Kierrätys ei ole vain nykypäivän juttu – se on aina ollut osa elämää.
Konserni- ja tilajaoston päätöksiä 20.4.202620.4.2026 10:41:54 EEST | Tiedote
Kaupunginhallituksen konserni- ja tilajaoston kokouksessa käsiteltävänä olivat mm. tilojen kuntalaiskäytön yleislinjaukset, Smedsby daghemin suojellun rakennuksen peruskorjauksen hankesuunnitelma sekä Laaksolahden jalkapallohallin korjaushankkeen määräraha.
