Espoon kaupunki - Esbo stad

Liikunta- ja hyvinvointilautakunta tarkasti liikunnan ja urheilun maksuja

23.4.2026 19:31:08 EEST | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote

Jaa

Maksujen muutokset tulevat voimaan 1.8.2026. Muutosten taustalla on kaupungin maksutulotavoitteen kasvattaminen.

Piirroskuva.
Espoon liikunta ja hyvinvointilautakunta teki päätökset kokouksessaan 23.4.2026. Senioreiden +68 Sporttirannekkeen ystäväetuus muuttuu maksulliseksi. Uinti- ja kuntosaliystävä maksaa jatkossa puolet oman hintaryhmänsä kertalipun hinnasta. Ystävä voi kuitenkin olla minkä ikäinen tahansa. Saaristoystävän etuus poistuu kokonaan.

Erityisliikkujan rannekkeiden ystäväetuus pysyy ennallaan: täysi-ikäiset uinti- ja kuntosaliystävät pääsevät rannekkeen käyttäjän kanssa maksutta liikkumaan.

Tenniskenttien tuntihinta nousee nykyisestä viidestä eurosta kymmeneen euroon. Veneiden talvisäilytyksen sekä traileripaikkojen hintoja korotetaan kymmenellä prosentilla.

Kokonaan uutena tuotteena otetaan käyttöön talviuintipaikkojen pukutilojen ranneke, jolla pääsee käyttämään kaikkia talviuintipaikoilla olevia kaupungin lämpimiä pukutiloja. Hinnaksi tulee 30 euroa ja ranneke on voimassa koko talviuintikauden ajan eli syyskuun alusta toukokuun loppuun. Tuote ladataan samaan rannekkeeseen, johon myös uimahallien ja kuntosalien sarjatuotteet ladataan.

Lisäksi maksuihin on täydennetty tilojen varausten maksuja puuttuville hintaryhmille, luotu maksut esimerkiksi puistojumppien tilavarauksille sekä korotettu joitakin uimahalleilla myytävien tuotteiden, kuten uimapukujen hintoja.

Vuoden 2026 liikuntatoiminta-avustukset sekä soveltavan liikunnan avustukset on jaettu

Liikunta- ja hyvinvointilautakunta myöntää espoolaisille järjestöille liikuntatoiminta-avustuksia yhteensä 1 429 974 euroa ja soveltavan liikunnan avustuksia 140 026 euroa.

Liikuntatoiminta-avustuksien jaossa on painotettu erityisesti alle 20-vuotiaiden säännöllistä harrastamista sekä matalan kynnyksen toiminnan järjestämistä.

”Seuratoiminta on espoolaisen liikkumisen kivijalka. Vuoden aikana pelkästään seuratoiminnassa on 100 miljoonaa kohtaamista. Avustuksilla olemme pyrkineet vaikuttamaan myös edullisemman harrastusmahdollisuuden syntyyn ja sen kehittämistä jatkamme tiiviissä yhteistyössä seurojen ja lautakunnan kanssa”, kertoo liikuntajohtaja Martti Merra.

Espoolaisten osallisuuden kokemus on pääkaupunkiseudun toiseksi korkein

Lautakunta merkitsi tiedoksi osallisuus- ja hyvinvointikyselyn tulokset. Kysely toistetaan vuosittain ja sillä mitataan valtuustokauden tavoitteiden toteutumista. Kysely perustuu THL:n osallisuusindikaattoriin sekä koetun osallisuuden mittaamiseen.

Osallisuusindikaattorin tulokset antavat kokonaisuutena myönteisen kuvan espoolaisten arjen kokemuksista. Espoolaisten osallisuuden kokemus on pääkaupunkiseudun toiseksi korkein Kauniaisten jälkeen. Korkein osallisuuden kokemus on 15–19- ja 60–69-vuotiailla. Osallisuuden tunne on hieman parantunut vuodesta 2021.

Erittäin heikkoa osallisuutta kokee 8,3 prosenttia vastaajista. Erittäin heikkoa osallisuutta kokeneista ihmisistä vähemmistöjen edustajia oli 58,1 prosenttia.

Lisäksi lautakunta käsitteli oikaisuvaatimuksen ja viranhaltijapäätökset.

Lue lisää päätöksistä.

Avainsanat

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Espoon kaupunki - Esbo stad

Voihan kakka -näyttely maatilan arvokkaista jätöksistä21.4.2026 16:04:11 EEST | Tiedote

Uusi näyttely Talomuseo Glimsissä aukeaa 22.4.2026. Näyttelyssä perehdytään entisajan maatilan elämään, jossa ei edes kakka mene hukkaan! Lanta ja jätteet muuttuvat mullaksi, joka antaa voimaa pelloille ja tuo ruokaa pöytään. Jätösten kiertokulusta kertova näyttely yhdistää huumoria, historiaa ja pelimäistä seikkailua. Kierrätys ei ole vain nykypäivän juttu – se on aina ollut osa elämää.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
