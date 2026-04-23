Liikunta- ja hyvinvointilautakunta tarkasti liikunnan ja urheilun maksuja

Voihan kakka -näyttely maatilan arvokkaista jätöksistä 21.4.2026 16:04:11 EEST | Tiedote

Uusi näyttely Talomuseo Glimsissä aukeaa 22.4.2026. Näyttelyssä perehdytään entisajan maatilan elämään, jossa ei edes kakka mene hukkaan! Lanta ja jätteet muuttuvat mullaksi, joka antaa voimaa pelloille ja tuo ruokaa pöytään. Jätösten kiertokulusta kertova näyttely yhdistää huumoria, historiaa ja pelimäistä seikkailua. Kierrätys ei ole vain nykypäivän juttu – se on aina ollut osa elämää.