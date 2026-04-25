Keskustan puoluevaltuusto: Kaikki suomalaiset on pidettävä mukana tekoälykehityksessä

Tekoälyvallankumous vaikuttaa kaikkiin suomalaisiin ennemmin tai myöhemmin. Keskusta pitää tärkeänä, että Suomessa havahdutaan tekoälyn tuomiin mahdollisuuksiin ja uhkiin viipymättä.

Keskusta näkee, että tekoälyn monipuolinen käyttö mahdollistaa sen, että Suomesta nousee uusia maailmanlaajuisia menestystarinoita.

Julkisella sektorilla Suomi voi tehdä merkittävän tuottavuusloikan. Esimerkiksi Konnevedellä yksityistieavustusten käsittely nopeutui kuukausista muutamaan päivään tekoälyn ansiosta.

Tekoäly vapauttaa ihmisiä tuottavampaan ja vuorovaikutteisempaan työhön ja keventää byrokratiaa. Suomen tulevaisuuden ja talouden kannalta on ratkaisevaa, kuinka tarmokkaasti yritykset ja julkinen sektori tarttuvat tekoälyn tarjoamiin mahdollisuuksiin. Siksi on tärkeää, että haitalliset lainsäädännölliset esteet tekoälyn hyödyntämiselle poistetaan nopeasti.

Keskustalle on tärkeää, että tekoälyä hyödynnetään ihmislähtöisesti koko Suomessa. Tekoäly muuttaa arkea ja työtä. Siksi tekoälylukutaito ja tekoälyn vastuullinen ja turvallinen käyttö tulee nähdä kansalaistaitoina.

Tekoälysivistys antaa ihmisille valmiudet osallistua demokraattiseen keskusteluun, tehdä tietoisia valintoja ja suojautua väärinkäytöksiltä. Siksi jokaiselle suomalaiselle on taattava mahdollisuus oppia nämä taidot iästä, taustasta ja asuinpaikasta riippumatta.

Tekoälyn kehityksessä on oltava mukana koko Suomi; kaupungeista kyliin, tutkimuslaitoksista yrityksiin.

Tekoälysivistys on avain siihen, että tekoälyä ei vain käytetä, vaan sitä ymmärretään, arvioidaan ja hallitaan vastuullisesti. Se helpottaa kykyä hahmottaa tekoälyn vaikutuksia muun muassa yhteiskuntaan, ihmisiin ja päätöksentekoon.

Keskustan tekoälypolitiikan taustalla vaikuttavat arvot ovat selkeät: teknologia on ihmistä varten, ei toisinpäin. Tekoälyn tulee tukea työllisyyttä, oikeudenmukaisuutta, alueellista tasa-arvoa, demokratiaa ja turvallisuutta.

Keskustalle on tärkeää, että tekoälyn ja digitalisoituvan yhteiskunnan nopea kehitys ei suista ketään yhteiskunnan ulkopuolelle. Ihmisille, joilla ei ole riittävää toimintakykyä tai osaamista digitalisoituvassa maailmassa, pitää aina turvata mahdollisuus tarvitsemiinsa palveluihin, osallisuuteen ja muutenkin hyvään elämään.