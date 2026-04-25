Keskustan puoluevaltuusto: Kaikki suomalaiset on pidettävä mukana tekoälykehityksessä
25.4.2026 17:22:13 EEST | Suomen Keskusta r.p. | Tiedote
Keskusta pitää tärkeänä, että Suomessa havahdutaan tekoälyn tuomiin mahdollisuuksiin ja uhkiin viipymättä.
Tekoälyvallankumous vaikuttaa kaikkiin suomalaisiin ennemmin tai myöhemmin. Keskusta pitää tärkeänä, että Suomessa havahdutaan tekoälyn tuomiin mahdollisuuksiin ja uhkiin viipymättä.
Keskusta näkee, että tekoälyn monipuolinen käyttö mahdollistaa sen, että Suomesta nousee uusia maailmanlaajuisia menestystarinoita.
Julkisella sektorilla Suomi voi tehdä merkittävän tuottavuusloikan. Esimerkiksi Konnevedellä yksityistieavustusten käsittely nopeutui kuukausista muutamaan päivään tekoälyn ansiosta.
Tekoäly vapauttaa ihmisiä tuottavampaan ja vuorovaikutteisempaan työhön ja keventää byrokratiaa. Suomen tulevaisuuden ja talouden kannalta on ratkaisevaa, kuinka tarmokkaasti yritykset ja julkinen sektori tarttuvat tekoälyn tarjoamiin mahdollisuuksiin. Siksi on tärkeää, että haitalliset lainsäädännölliset esteet tekoälyn hyödyntämiselle poistetaan nopeasti.
Keskustalle on tärkeää, että tekoälyä hyödynnetään ihmislähtöisesti koko Suomessa. Tekoäly muuttaa arkea ja työtä. Siksi tekoälylukutaito ja tekoälyn vastuullinen ja turvallinen käyttö tulee nähdä kansalaistaitoina.
Tekoälysivistys antaa ihmisille valmiudet osallistua demokraattiseen keskusteluun, tehdä tietoisia valintoja ja suojautua väärinkäytöksiltä. Siksi jokaiselle suomalaiselle on taattava mahdollisuus oppia nämä taidot iästä, taustasta ja asuinpaikasta riippumatta.
Tekoälyn kehityksessä on oltava mukana koko Suomi; kaupungeista kyliin, tutkimuslaitoksista yrityksiin.
Tekoälysivistys on avain siihen, että tekoälyä ei vain käytetä, vaan sitä ymmärretään, arvioidaan ja hallitaan vastuullisesti. Se helpottaa kykyä hahmottaa tekoälyn vaikutuksia muun muassa yhteiskuntaan, ihmisiin ja päätöksentekoon.
Keskustan tekoälypolitiikan taustalla vaikuttavat arvot ovat selkeät: teknologia on ihmistä varten, ei toisinpäin. Tekoälyn tulee tukea työllisyyttä, oikeudenmukaisuutta, alueellista tasa-arvoa, demokratiaa ja turvallisuutta.
Keskustalle on tärkeää, että tekoälyn ja digitalisoituvan yhteiskunnan nopea kehitys ei suista ketään yhteiskunnan ulkopuolelle. Ihmisille, joilla ei ole riittävää toimintakykyä tai osaamista digitalisoituvassa maailmassa, pitää aina turvata mahdollisuus tarvitsemiinsa palveluihin, osallisuuteen ja muutenkin hyvään elämään.
Yhteyshenkilöt
Juha MäättäviestintäpäällikköPuh:+358 40 735 9612juha.maatta@keskusta.fi
Tietoja julkaisijasta
Keskusta. Rohkeutta. Ratkaisuja. Keskusta on 120-vuotias kansanliike, joka rakentaa politiikkansa ihmisen, ei järjestelmän tarpeille.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Keskusta r.p.
Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtajan Antti Kurvisen puhe puoluevaltuuston kokouksessa Helsingissä 25.4.202625.4.2026 11:23:58 EEST | Tiedote
"Valitettavasti hallituksen kehysriihi oli hukattu mahdollisuus."
Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkosen puhe puoluevaltuuston kokouksessa Helsingissä 25.4.202625.4.2026 10:59:04 EEST | Tiedote
"Petteri Orpon hallituksen eväät on syöty. Suomi tarvitsee nyt suunnanmuutoksen."
Antti Kaikkonen: Vanhustenhoivan leikkaukset väärin, työllisyystoimet riittämättömiä22.4.2026 21:58:55 EEST | Tiedote
Keskustan puheenjohtajan Antti Kaikkosen mukaan hallituksen kehysriihessä on sekä myönteisiä että kielteisiä linjauksia. Kokonaisuus jää valitettavasti vaisuksi.
Vuosi eduskuntavaaleihin – Keskusta jalkautuu Helsinkiin pe 24.4.22.4.2026 16:16:18 EEST | Tiedote
Eduskuntavaaleihin on enää vajaa vuosi. Keskustan kansanedustajat jalkautuvat Helsingin keskustaan perjantaina 24.4.
Antti Kaikkonen: Liikenteen ja maatalouden kustannuskriisiin tarvitaan ripeät ratkaisut21.4.2026 08:27:23 EEST | Tiedote
Kansainvälisen tilanteen kiristyminen ja Iranin sodan vaikutukset ovat nostaneet nopeasti polttoaineiden ja lannoitteiden hintoja. Kustannuspaine osuu nyt kovimmin kuljetusalaan ja maatalouteen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme