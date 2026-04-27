Kesällä tehdään raitiotien ratatöitä ympäri kantakaupunkia

27.4.2026 12:02:39 EEST | Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy | Tiedote

Helsingin raitiotieverkostossa korjataan ja uusitaan kesäkauden 2026 aikana rataa ja ajojohdinjärjestelmää sekä tehdään muita huoltotöitä. Suurin osa töistä tehdään yöaikaan, jolloin ne eivät häiritse matkustajaliikennettä. Mäkelänkadun peruskorjaus katkaisee kadun kautta kulkevan raitioliikenteen kokonaan 1.6.–30.8.2026.

Paavalinkirkon työmaalla työt ovat jo käynnissä. Antti-Juhani Johansson/ Kaupunkiliikenne Oy

Kesän 2026 aikana kiskoja vaihdetaan ympäri kaupunkia yli 2,5 kilometriä yhdeksässä eri lokaatiossa. Raitiotievaihteita vaihdetaan eri puolilla kaupunkia yhteensä 17. Lisäksi kantaverkolla vaihdetaan ratasähköpylväitä.  

Työt Mäkelänkadulla, Käpylässä ja Jätkäsaaressa 

Kaupunkiliikenne Oy uusii kiskoja ja vaihteita osana Mäkelänkadun peruskorjausta.  

Mäkelänkadulle tulevaa liikennöintikatkoa hyödynnetään myös uusimalla tässä yhteydessä raitiotien ajojohdinjärjestelmä Velodromin ja Pohjolanaukion välillä raitiolinjalla 1. Kaikki alueen 130 ratasähköpylvästä sekä ajojohdinjärjestelmä uusitaan lukuun ottamatta Pohjolanaukion ratasähköpylväitä, jotka tullaan uusimaan myöhemmin alueen muiden hankkeiden yhteydessä. 

Työt alkavat toukokuussa yötöinä puiden oksien karsimisella. Oksia joudutaan karsimaan, jotta voidaan taata sähköturvallinen ajojohdinjärjestelmä ja varmistaa riittävä työskentelytila ja työturvallisuus. 

Varsinaiset pylväiden uusimistyöt alkavat 1.6., ja ne valmistuvat liikennöintikatkon aikana. Käpylän työt sekä Mäkelänkadun sähköratatyöt toteuttaa Kaupunkiliikenteen tilauksesta NRC Group Finland Oy. 

Kaupunkiliikenne uusii kiskoja ja vaihteita myös osana Jätkäsaaren kannaksen sillan peruskorjausta. Kaupunkiliikenteen kunnossapito purki sillan päällä kulkevan raitiotien ja ajojohdinjärjestelmän sillan remontin ajaksi. Kun silta valmistuu, rakennetaan raitiotie ja sähkörata takaisin ennalleen. Raitiovaunut palaavat Jätkäsaaressa aiemmille reiteilleen 11.5., mutta kaupungin siltatyömaa kestää kuitenkin vuoden 2026 loppuun asti. 

Kiskonvaihdot 2026 

(Aikataulut saattavat muuttua) 

Korppaanmäentie  
200 m kiskoa 
05–06/26 

Nordenskiöldinkatu – Auroran sairaala – Veturitie 
390 m kiskoa 
05–06/26 

Linnanmäki – Viipurinkatu 
160 m kiskoa 
05/26 

Arkadiankatu 
500 m kiskoa 
01/26–> 

Yrjönkatu 
80 m kiskoa 
08-09/26 

Rautatieläisenkatu – Ratapihantie 
70 m kiskoa 
08/26 

Arabiankatu 
1 vaihteenvaihto, 36 m kiskoa 
09/2026 

Mannerheimintie – Arkadiankatu 
1 Vaihteenvaihto, 18 m kiskoa 
09/2026 

Kaisaniemenkatu – Vilhonkatu 
1 vaihteenvaihto 
09/26 

Kaivokatu 
1 vaihteenvaihto 
09/26 

Aleksanterinkatu – Unioninkatu 
1 vaihteenvaihto 
09/26 

Mannerheimintie – Bulevardi 
1 vaihteenvaihto 
09–10/26 

Mäkelänkadun peruskorjaus 

Mäkelänkatu – Sturenkatu 
6 vaihteenvaihtoa, 950 m kiskoa 
06-08/26 

Mäkelänkatu – Hämeentie 
2 vaihteenvaihtoa, 90 m kiskoa 
08/26 

Mäkelänkatu – Hämeentie (Paavalinkirkko) 
3 vaihteenvaihtoa, 80 m kiskoa ja 3 kpl pylväitä 
03-05/26 

Jätkäsaaren kannaksen silta 

Siltaosuudelta kiskojen vaihto 

Ratatöiden lisäksi vaihdetaan ajolankoja ja ratasähköpylväitä 

Korppaanmäentie (Huopalahden päätepysäkki) 
14 kpl ratasähköpylväiden vaihtoja 
06-08/26 
 

Mannerheimintie (Lasipalatsi) 
8 kpl ratasähköpylväiden vaihtoja 
07-08/26 
 

Lisätiedot: 

Jätkäsaari, Käpylä, Mäkelänkatu: 
Akseli Iloniemi 
projektipäällikkö 
akseli.iloniemi@kaupunkiliikenne.fi 
puh. 040 751 9504 

Muut kohteet: 
Antti-Juhani Johansson 
Tekninen isännöitsijä 
antti-juhani.johansson@kaupunkiliikenne.fi 
puh. 050 304 2815 
 

