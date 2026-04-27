Kesällä tehdään raitiotien ratatöitä ympäri kantakaupunkia
27.4.2026 12:02:39 EEST | Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy | Tiedote
Helsingin raitiotieverkostossa korjataan ja uusitaan kesäkauden 2026 aikana rataa ja ajojohdinjärjestelmää sekä tehdään muita huoltotöitä. Suurin osa töistä tehdään yöaikaan, jolloin ne eivät häiritse matkustajaliikennettä. Mäkelänkadun peruskorjaus katkaisee kadun kautta kulkevan raitioliikenteen kokonaan 1.6.–30.8.2026.
Kesän 2026 aikana kiskoja vaihdetaan ympäri kaupunkia yli 2,5 kilometriä yhdeksässä eri lokaatiossa. Raitiotievaihteita vaihdetaan eri puolilla kaupunkia yhteensä 17. Lisäksi kantaverkolla vaihdetaan ratasähköpylväitä.
Työt Mäkelänkadulla, Käpylässä ja Jätkäsaaressa
Kaupunkiliikenne Oy uusii kiskoja ja vaihteita osana Mäkelänkadun peruskorjausta.
Mäkelänkadulle tulevaa liikennöintikatkoa hyödynnetään myös uusimalla tässä yhteydessä raitiotien ajojohdinjärjestelmä Velodromin ja Pohjolanaukion välillä raitiolinjalla 1. Kaikki alueen 130 ratasähköpylvästä sekä ajojohdinjärjestelmä uusitaan lukuun ottamatta Pohjolanaukion ratasähköpylväitä, jotka tullaan uusimaan myöhemmin alueen muiden hankkeiden yhteydessä.
Työt alkavat toukokuussa yötöinä puiden oksien karsimisella. Oksia joudutaan karsimaan, jotta voidaan taata sähköturvallinen ajojohdinjärjestelmä ja varmistaa riittävä työskentelytila ja työturvallisuus.
Varsinaiset pylväiden uusimistyöt alkavat 1.6., ja ne valmistuvat liikennöintikatkon aikana. Käpylän työt sekä Mäkelänkadun sähköratatyöt toteuttaa Kaupunkiliikenteen tilauksesta NRC Group Finland Oy.
Kaupunkiliikenne uusii kiskoja ja vaihteita myös osana Jätkäsaaren kannaksen sillan peruskorjausta. Kaupunkiliikenteen kunnossapito purki sillan päällä kulkevan raitiotien ja ajojohdinjärjestelmän sillan remontin ajaksi. Kun silta valmistuu, rakennetaan raitiotie ja sähkörata takaisin ennalleen. Raitiovaunut palaavat Jätkäsaaressa aiemmille reiteilleen 11.5., mutta kaupungin siltatyömaa kestää kuitenkin vuoden 2026 loppuun asti.
Kiskonvaihdot 2026
(Aikataulut saattavat muuttua)
Korppaanmäentie
200 m kiskoa
05–06/26
Nordenskiöldinkatu – Auroran sairaala – Veturitie
390 m kiskoa
05–06/26
Linnanmäki – Viipurinkatu
160 m kiskoa
05/26
Arkadiankatu
500 m kiskoa
01/26–>
Yrjönkatu
80 m kiskoa
08-09/26
Rautatieläisenkatu – Ratapihantie
70 m kiskoa
08/26
Arabiankatu
1 vaihteenvaihto, 36 m kiskoa
09/2026
Mannerheimintie – Arkadiankatu
1 Vaihteenvaihto, 18 m kiskoa
09/2026
Kaisaniemenkatu – Vilhonkatu
1 vaihteenvaihto
09/26
Kaivokatu
1 vaihteenvaihto
09/26
Aleksanterinkatu – Unioninkatu
1 vaihteenvaihto
09/26
Mannerheimintie – Bulevardi
1 vaihteenvaihto
09–10/26
Mäkelänkadun peruskorjaus
Mäkelänkatu – Sturenkatu
6 vaihteenvaihtoa, 950 m kiskoa
06-08/26
Mäkelänkatu – Hämeentie
2 vaihteenvaihtoa, 90 m kiskoa
08/26
Mäkelänkatu – Hämeentie (Paavalinkirkko)
3 vaihteenvaihtoa, 80 m kiskoa ja 3 kpl pylväitä
03-05/26
Jätkäsaaren kannaksen silta
Siltaosuudelta kiskojen vaihto
Ratatöiden lisäksi vaihdetaan ajolankoja ja ratasähköpylväitä
Korppaanmäentie (Huopalahden päätepysäkki)
14 kpl ratasähköpylväiden vaihtoja
06-08/26
Mannerheimintie (Lasipalatsi)
8 kpl ratasähköpylväiden vaihtoja
07-08/26
Lisätiedot:
Jätkäsaari, Käpylä, Mäkelänkatu:
Akseli Iloniemi
projektipäällikkö
akseli.iloniemi@kaupunkiliikenne.fi
puh. 040 751 9504
Muut kohteet:
Antti-Juhani Johansson
Tekninen isännöitsijä
antti-juhani.johansson@kaupunkiliikenne.fi
puh. 050 304 2815
Yhteyshenkilöt
Akseli IloniemiKaupunkiliikenne Oy, projektipäällikköPuh:040 751 9504akseli.iloniemi@kaupunkiliikenne.fi
Antti-Juhani JohanssonKaupunkiliikenne OyPuh:050 304 2815antti-juhani.johansson@kaupunkiliikenne.fi
