Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Sosiaali- ja potilasasiavastaavat saivat edellisvuotta enemmän terveydenhuoltoa koskevia yhteydenottoja
27.4.2026 15:15:00 EEST | Päijät-Hämeen hyvinvointialue | Tiedote
Päijät-Hämeen sosiaali- ja potilasasiavastaavien saivat vuonna 2025 edellisvuotta enemmän terveydenhuoltoa koskevia yhteydenottoja. Terveydenhuoltoon liittyviä yhteydenottoja tuli vuonna 2025 noin 1660 kappaletta, mikä on lähes 200 enemmän kuin edellisvuonna. Sosiaalihuoltoa koskevien yhteydenottojen määrä sen sijaan on pysynyt samalla tasolla, niitä tuli viime vuonna noin 360 kappaletta.
Terveydenhuoltoa koskevien yhteydenottojen aiheena oli useimmiten hoidon toteuttaminen, potilastiedot ja tiedonsaantioikeus sekä potilasvahinko tai sen epäily. Sosiaali- ja potilasasiavastaavat antoivat useimmiten muistutus- ja potilasvahinkoneuvontaa, tai ohjasivat asiakkaan olemaan yhteydessä hoitavaan yksikköön.
Sosiaali- ja potilasasiavastaava neuvoo, mitä asiakas tai potilas voi tehdä tilanteessa, jossa hän kokee saaneensa sosiaali- ja terveydenhuollossa huonoa kohtelua tai palvelun tai hoidon laatu on ollut puutteellista. Asiavastaava neuvoo ja tarvittaessa myös auttaa muistutuksen tai potilasvahinkoilmoituksen tekemisessä sekä neuvoo, miten kantelu, oikaisuvaatimus tai muu asiakkaan tai potilaan oikeusturvaan liittyvä asia voidaan panna vireille.
Saamiensa yhteydenottojen pohjalta sosiaali- ja potilasasiavastaavat ovat tehneet kehittämisehdotuksia hyvinvointialueelle. Esimerkiksi muistutusvastauksien käsittelyyn ja vastausaikoihin tulisi kiinnittää erityistä huomiota. Lisäksi lääkärinlausuntoihin liittyvää työnjakoa tulisi selkeyttää.
– Aiempien vuosien kehittämisehdotusten pohjalta hyvinvointialueella on esimerkiksi vahvistettu asiakkaiden, potilaiden ja omaisten tiedonsaantioikeutta kehittämällä tietosuojaohjeistuksia, perehdytystä ja henkilöstön osaamista. Lisäksi hoitotakuuaikojen toteutumista on edistetty järjestelemällä toimintoja uudelleen ja kehittämällä uusia toimintamalleja eri palveluihin, sosiaali- ja potilasasiavastaava Annina Rinne kertoo.
Selvityksen perusteella ei voi tehdä johtopäätöksiä sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaistilasta Päijät-Hämeen hyvinvointialueella, sillä vain pieni osa palvelujen käyttäjistä tai heidän läheisistään on yhteydessä sosiaali- ja potilasasiavastaavaan.
Tutustu sosiaali- ja potilasasiavastaavien selvitykseen: https://phhyky-julkaisu.tweb.fi/ktwebscr/fileshow?doctype=3&docid=1114349&version=1
Lisätietoa sosiaali- ja potilasasiavastaavien toiminnasta löytyy hyvinvointialueen verkkosivuilta: https://paijatha.fi/asiointiopas/sosiaali-ja-potilasasiavastaava/
Yhteyshenkilöt
Annina Rinnesosiaali- ja potilasasiavastaavaPuh:0440773393annina.rinne@paijatha.fi
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille.
Päijät-Hämeen hyvinvointialueeseen kuuluvat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä. Huolehdimme yli 200 000 asukkaan terveydestä ja turvallisuudesta.
