Kokeellinen lääke tuo uutta toivoa keliakian hoitoon – suojaa koko elimistöä gluteenin haitoilta
28.4.2026 05:45:00 EEST | Oulun yliopisto | Tiedote
Kokeellinen lääke voi tulevaisuudessa tarjota uudenlaista suojaa keliakiaa sairastaville. Oulun ja Tampereen yliopistojen johtaman kansainvälisen tutkimuksen mukaan lääke vaimentaa gluteenin haitallisia vaikutuksia paitsi suolistossa myös laajasti koko elimistössä.
Tutkimuksessa tarkasteltu lääke, ZED1227, estää elimistön transglutaminaasi 2 -entsyymin (TG2) toimintaa. Tämä entsyymi muokkaa gluteenia tavalla, joka laukaisee keliakiassa tulehdusreaktion. Estämällä entsyymin toimintaa lääke vähentää gluteenin käynnistämiä haitallisia immuunivasteita.
Tuore tutkimus on julkaistu BMC Medicine -tiedelehdessä, ja se laajentaa aiempia havaintoja. Sama tutkijaryhmä osoitti vuonna 2024 Nature Immunology -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa, että TG2-estäjä suojaa tehokkaasti ohutsuolen limakalvoa gluteenin aiheuttamalta vauriolta. Nyt vaikutuksia tarkasteltiin ensimmäistä kertaa laajasti koko elimistön tasolla.
Tutkimukseen osallistui keliakiaa sairastavia aikuisia, jotka olivat noudattaneet pitkään gluteenitonta ruokavaliota. Heidät altistettiin kuuden viikon ajan pienille gluteenimäärille joko yhdessä lääkkeen tai lumelääkkeen kanssa.
Verinäytteistä analysoitiin rasva-aineenvaihduntaa, proteiineja ja DNA:n metylaatiota. Näitä verrattiin ohutsuolesta otettuihin kudosnäytteisiin.
Tulosten perusteella gluteeni aiheutti lumelääkeryhmässä selviä muutoksia elimistön rasva-aineenvaihdunnassa, mutta lääkehoitoa saaneilla muutokset vaimenivat lähes kokonaan. Kokeellinen lääke myös palautti veren proteiini- ja epigeneettisiä profiileja kohti gluteenittoman ruokavalion aikaista tilaa.
Havainnot viittaavat siihen, että TG2-eston vaikutus ulottuu suoliston ulkopuolelle ja vaimentaa gluteenin käynnistämiä koko elimistön immunometabolisia vasteita. Tämä on uusi ja tieteellisesti merkittävä löydös.
”Vuonna 2024 julkaistu tutkimuksemme osoitti, että lääke suojaa tehokkaasti suoliston limakalvoa. Nyt osoitamme, että vaikutus ulottuu koko elimistöön”, kertoo tutkimuksen vastaava kirjoittaja, apulaisprofessori Keijo Viiri Oulun yliopistosta.
Tutkijoiden mukaan lääke voisi tulevaisuudessa täydentää ruokavaliohoitoa erityisesti potilailla, jotka altistuvat gluteenille tahattomasti tai joilla oireet jatkuvat ruokavaliosta huolimatta.
Viirin johtama tutkimusryhmä selvittää parhaillaan, miten tulehduksen aiheuttamia epiteelivaurioita voitaisiin ehkäistä tai korjata lääkehoidon avulla keliakiaa sairastavilla. Tavoitteena on vahvistaa hoidon suojavaikutusta erityisesti korkean riskin keliakiapotilailla.
Keliakia on autoimmuunisairaus, jossa gluteeni laukaisee tulehdusreaktion geneettisesti alttiilla henkilöillä. Tällä hetkellä ainoa hoito on elinikäinen gluteeniton ruokavalio, jonka noudattaminen voi olla haastavaa. Suomessa keliakiaa sairastaa noin 2,4 prosenttia väestöstä, mikä on yksi maailman korkeimmista esiintyvyyksistä.
Tutkimusartikkeli: Dotsenko, V., Le, H.H., Rajić, S. et al. Therapeutic TG2 inhibition reverses systemic multiomic dysregulation in celiac disease. BMC Med (2026).
Tutkimus on osa kansainvälistä kliinistä tutkimusta, ja sitä on rahoittanut muun muassa lääkeyhtiö Dr. Falk Pharma GmbH. Tutkimus on osa Oulun yliopiston Profi8 Health Dimensions -tutkimusohjelmaa, jota rahoittaa Suomen Akatemia.
Apulaisprofessori Keijo Viiri, Oulun yliopisto ja Tampereen yliopiston Keliakiatutkimuskeskus, 040 554 9648, keijo.viiri@oulu.fi
Viestintäasiantuntija Meri Rova, Oulun yliopisto, 050 464 3361, meri.rova@oulu.fi
Lue lisää julkaisijalta Oulun yliopisto
Tekoälyinnovaatiot ja käyttäjälähtöinen suunnittelu vauhdittavat digitaalisen suunterveydenhuollon kehitystä23.4.2026 07:07:00 EEST | Tiedote
Oulun yliopiston koordinoima DSS Oral –hanke esitteli verkkoseminaarissaan merkittäviä edistysaskeleita digitaalisten ja tekoälyavusteisten ratkaisujen kehittämisessä suunterveydenhuollon tueksi. Hankekumppaneiden tutkijoiden esityksissä käsiteltiin muun muassa suunterveyden riskinarvioinnin kehitystä, syväoppimiseen perustuvia seulontamenetelmiä älypuhelinkuvien avulla, automaattista hampaiden tunnistusta sekä uusia lähestymistapoja luotettavien ennustemallien rakentamiseen rajallisen aineiston pohjalta.
Tutkijat etsivät uusia keinoja HPV-seulontaan ja varhaiseen syöpäriskin tunnistamiseen22.4.2026 07:55:00 EEST | Tiedote
Papilloomaviruksiin (HPV) liittyvien syöpien ennaltaehkäisy on muutoksessa. HPV-rokotukset ovat jo vähentäneet merkittävästi kohdunkaulan syöpää eniten aiheuttavien virustyyppien esiintyvyyttä ja kohdunkaulan syövän esiasteita nuorissa ikäluokissa, mutta samaan aikaan osa muista papilloomaviruksiin liittyvistä syövistä, kuten suunielusyövät, ovat yleistyneet erityisesti rokottamattomassa aikuisväestössä.
Uusia satamatyökoneita Oulun yliopiston raskaan sarjan automaatiolaboratorioon22.4.2026 06:58:00 EEST | Tiedote
Oulun yliopiston raskaan sarjan laboratorio OuluZonessa vahvistuu myös satamalogistiikan tutkimus- ja koulutusympäristöksi. Konttien nostotyökone ja ohjaushytitön terminaalitraktori ovat esimerkkejä, joissa kuljettajan korvaavat automaatio ja etäohjaus. Uusien työkonehankintojen ja tutkimuksen avulla Oulussa tehdään suuri siirto satamalogistiikan automatisaatiossa. Kyseessä on osa laajempaa Port Automation -investointihanketta, jonka tavoitteena on kehittää Suomeen ensimmäinen avoin ja kokeellisen tutkimus-, kehitys- ja koulutusympäristö merikonttien käsittelyyn, varastointiin, purkamiseen ja kuormaukseen automaattisesti ohjatuilla työkoneilla.
Oulun yliopisto rakentaa Suomeen johtavaa autonomisten työkoneiden tutkimusympäristöä - häiriönsietotestaus yhtenä kärkenä22.4.2026 06:57:00 EEST | Tiedote
Autonomiset työkoneet ja järjestelmät ovat tulossa työmaille. Miten ne toimivat, jos paikannus tai tiedonsiirto häiriintyy? Oulun yliopisto on käynnistänyt itsenäisiin työkoneisiin liittyvän hankkeen, jonka tavoitteena on parantaa autonomisten laitteiden häiriönsietokykyä ja toimintavarmuutta vaativissa ja häiriöherkissä olosuhteissa.
Luovien menetelmien käsikirja ja malli demokraattiselle oppimiselle22.4.2026 06:36:00 EEST | Tiedote
Critical ChangeLab -projektissa on julkaistu kaksi uutta avointa materiaalia kasvattajille: käytännöllinen käsikirja, joka kokoaa yhteen luovia menetelmiä sekä joustavan pedagogian malli demokratian oppimiseen toiminnan, reflektion ja yhteistyön kautta. Molemmat ovat nyt saatavilla useilla kielillä.
