Vesivälitteiset taudit kuriin – uusi menetelmä tunnistaa vesistöjen saastumisen lähteen
27.4.2026 15:55:40 EEST | Helsingin yliopisto | Tiedote
Jätevesien ja maatalouden valumavesien tiedetään saastuttavan pintavesiä, mutta saastumisen lähde on usein jäänyt epäselväksi. Tuoreessa väitöstutkimuksessa kehitettiin menetelmä, jolla lähde voidaan jäljittää geenimarkkereiden avulla.
Ulosteiden saastuttamien vesien välityksellä leviävät vesivälitteiset taudinaiheuttajat aiheuttavat vuosittain satoja tuhansia kuolemia maailmanlaajuisesti. Ilmastonmuutoksen arvioidaan heikentävän veden laatua myös Pohjoismaissa. Ulosteperäisen saastumisen lähteen tunnistaminen on tärkeää, jotta saastumisen aiheuttamia terveysriskejä voidaan luotettavasti arvioida ja ulosteiden päätymistä vesistöihin ehkäistä.
Geenimarkkerit paljastavat, mistä saastuttavat ulosteet ovat peräisin
Annastiina Rytkösen tutkimuksessa otettiin Suomessa käyttöön saastelähteiden jäljitysmenetelmä, joka tunnistaa pintavedessä esiintyvän ulosteperäisen saastumisen lähteen geenimarkkereiden avulla. Nämä geenimarkkerit tunnistavat pienen pätkän eläinlajille tyypillisten suolistomikrobien perimästä, tai eläimen oman perimän ulosteen mukaan irronneista suoliston soluista. Tätä tunnistusta hyödyntäen voidaan päätellä vesinäytteestä havaittujen suolistomikrobien isäntäeläin. Menetelmällä voidaan erottaa toisistaan ihmisperäinen jätevesi ja esimerkiksi nautakarjan tai lintujen ulosteet.
Tutkimuksessaan Rytkönen paransi menetelmän tarkkuutta hyödyntämällä aktiivisissa mikrobisoluissa runsaana esiintyvää ribosomaalista RNA-molekyyliä geenimarkkereiden havaitsemisessa. Runsaslukuisuus on vesinäytteiden tutkimiseen käytetyille markkereille etu, sillä mikrobit laimenevat pintavesiin.
Jätevesistä norovirusta, eläintiloilta kampylobakteeria
Tutkimuksessa havaittiin, että jätevedenpuhdistamojen alapuolisista vesistöistä löytyi ihmisperäisiä ulostemarkkereita samaan aikaan noroviruksen kanssa. Kun tutkimuksessa arvioitiin vesivälitteistä tartuntariskiä jätevedenpuhdistamoiden läheisyydessä sijaitsevilla uimarannoilla, havaittiin norovirustartunnan riskin olevan selvästi kohonnut silloin, kun jätevesikuormitus vesistöön oli tavallista suurempi.
Nauta- ja lammaslaitumien alapuolisista vesistöistä taas löytyi märehtijä- ja lintuperäisiä ulostemarkkereita samanaikaisesti kampylobakteerin kanssa. Eläinperäisen saastumisen aiheuttama tartuntariski laitumien läheisillä uimarannoilla osoittautui kuitenkin kokonaisuudessaan selvästi pienemmäksi kuin jätevesien aiheuttama riski.
Menetelmä auttaa kohdentamaan vesiensuojelutoimia
Väitöskirjassa esitettyä menetelmää voidaan hyödyntää vesistöihin kohdistuvien mikrobiologisten riskien tunnistamisessa ja vesiensuojelutoimien kohdentamisessa niihin saastelähteisiin, jotka saastelähdejäljityksen perusteella laskevat veden laatua. Menetelmää voidaan hyödyntää esimerkiksi uimarannoilla viranomaisseurannan tukena, mikäli uimaveden laadun havaitaan huonontuneen ja tämän syytä halutaan selvittää.
Väitöskirja on tehty Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden osastolla Ruokaketjun ja terveyden tohtoriohjelmassa. Yhteistyökumppaneina toimivat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Luonnonvarakeskus ja Hämeen ammattikorkeakoulu.
Väitöstilaisuuden tiedot
FM Annastiina Rytkönen väittelee 8.5.2026 kello 12 Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "Hygienic surface water quality in proximity to faecal contamination sources - Application of modern molecular methods in water quality evaluations". Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Porthania, PIII, Yliopistokatu 3. Väitöstilaisuutta voi seurata myös etäyhteydellä .
Vastaväittäjänä on professori David McCarthy, University of Guelph, ja kustoksena on Tarja Pitkänen.
Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa Heldassa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Annastiina RytkönenVäitöskirjatutkijaHelsingin yliopistoPuh:0505360730annastiina.rytkonen@helsinki.fiwww.helsinki.fi/fi/tutustu-meihin/ihmiset/henkilohaku/annastiina-rytkonen-9431981
Marjaana LindyViestinnän asiantuntijaHelsingin yliopisto / Viestintä ja yhteiskuntasuhteetPuh:+358 (0)50 5186195marjaana.lindy@helsinki.fi
Helsingin yliopisto on kansainvälinen tiedeyhteisö, johon kuuluu yli 40 000 opiskelijaa ja työntekijää. Teemme tieteellisiä läpimurtoja maailman parhaaksi. Vahvuutemme ovat tulevaisuuden teknologiat, kestävä planeetta, yksilöllinen terveys sekä oppivat ja muuntuvat yhteiskunnat. Helsingin yliopisto kuuluu maailman parhaan yhden prosentin joukkoon. Yliopisto on perustettu vuonna 1640.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme