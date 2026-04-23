Työllisyys- ja kotoutumisjaoston päätöksiä 27.4.2026

27.4.2026 16:44:22 EEST | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote

Kaupunginhallituksen työllisyys- ja kotoutumisjaosto käsitteli kokouksessaan 27.4. ajankohtaista työllisyystilannetta.

Espoon kaupunki.

Työllisyyden tilannekuva perustuu pääosin helmikuun 2026 lukuihin. Työttömyyden kasvu Espoon ja Kauniaisten työllisyysalueella on hidastunut ja on maltillisempaa kuin muissa suurissa kaupungeissa. Nuorten ja pitkäaikaistyöttömien tilanne on kuitenkin edelleen haastava. Vuonna 2025 työllisyysaste vaihteli lievästi ja julkisessa haussa olevien avoimien työpaikkojen määrä väheni selvästi, tosin kaikki työpaikat eivät ole julkisessa haussa. Lakisääteisten palvelujen aktivointiaste pysyi hyvällä tasolla ja tavoitti erityisesti nuoria.

Lisäksi jaosto antoi lausunnon Arja Miettinen ym. jättämään valtuustoaloitteeseen, joka koskee maahanmuuttajataustaisten nuorten työllistymismahdollisuuksien parantamista työelämälähtöisellä kielikoulutuksella.

Jaosto sai myös selostukset:

  • maahanmuuton tilannekuva -selvityksestä vuosille 2026–2027 
  • toimeentulotukilakimuutoksen vaikutuksista työllisyyspalveluihin ja
  • Espoon osaamiskeskustoiminnasta ja sen vaikuttavuudesta.

