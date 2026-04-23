Työllisyys- ja kotoutumisjaoston päätöksiä 27.4.2026
27.4.2026 16:44:22 EEST | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote
Kaupunginhallituksen työllisyys- ja kotoutumisjaosto käsitteli kokouksessaan 27.4. ajankohtaista työllisyystilannetta.
Työllisyyden tilannekuva perustuu pääosin helmikuun 2026 lukuihin. Työttömyyden kasvu Espoon ja Kauniaisten työllisyysalueella on hidastunut ja on maltillisempaa kuin muissa suurissa kaupungeissa. Nuorten ja pitkäaikaistyöttömien tilanne on kuitenkin edelleen haastava. Vuonna 2025 työllisyysaste vaihteli lievästi ja julkisessa haussa olevien avoimien työpaikkojen määrä väheni selvästi, tosin kaikki työpaikat eivät ole julkisessa haussa. Lakisääteisten palvelujen aktivointiaste pysyi hyvällä tasolla ja tavoitti erityisesti nuoria.
Lisäksi jaosto antoi lausunnon Arja Miettinen ym. jättämään valtuustoaloitteeseen, joka koskee maahanmuuttajataustaisten nuorten työllistymismahdollisuuksien parantamista työelämälähtöisellä kielikoulutuksella.
Jaosto sai myös selostukset:
- maahanmuuton tilannekuva -selvityksestä vuosille 2026–2027
- toimeentulotukilakimuutoksen vaikutuksista työllisyyspalveluihin ja
- Espoon osaamiskeskustoiminnasta ja sen vaikuttavuudesta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Markku Sistonentyöllisyys- ja kotoutumisjaoston puheenjohtajaPuh:046 877 3884markku.sistonen@espoo.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme