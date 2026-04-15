Raiffeisen Bank International (RBI) laajentaa SS&C Blue Prism -automaatioyhteistyötään Digital Workforcen kanssa

Lehdistötiedote, 28.4.2026 klo 08.00

Digital Workforce, yritysautomaatioon ja tekoälypohjaisiin ratkaisuihin erikoistunut johtava asiantuntija ilmoitti tänään, että Raiffeisen Bank International (RBI), yksi Itävallan ja Keski- ja Itä-Euroopan johtavista pankeista, on uusinut ja laajentanut SS&C Blue Prism -automaatioteknologiaan perustuvaa kumppanuuttaan Digital Workforcen kanssa. Laajennetulla sopimuksella Digital Workforce toimii nyt RBI:n kumppanina kattaen koko konsernin SS&C Blue Prism -lisenssinhallinnan sekä toimittaen hallinnoituja automaatiopalveluita RBI:n pääkonttorille. Yhteistyö syventää usean vuoden aikana rakennettua kumppanuutta.

RBI on hyödyntänyt SS&C Blue Prism -ohjelmistorobotiikkateknologiaa (Robotic Process Automation, RPA) yli kymmenen vuoden ajan tehostaakseen toimintaansa ja sujuvoittaakseen toimintojaan läpi organisaation. Uudella sopimuksella pankki keskittää automaatiokumppanuutensa palveluntarjoajalleen, Digital Workforcelle, RBI pääkonttorin luotetulle automaatiopartnerille.

Digital Workforcen Outsmart Cloud -alusta tarjoaa RBI:n automaatiotoiminnolle täysin hallinnoidun ympäristön, josta digitaalista työvoimaa voidaan kasvattaa skaalautuvasti ja joustavasti ilman infrastruktuurin hallinnoinnin vaivaa. Outsmart Cloudin kautta RBI pääsee vaivattomasti käsiksi automaatioresursseihinsa, mukaan lukien Blue Prism -työkalut, pankkisektorin vaatimusten mukaisilla tietoturva- ja compliance-kontrolleilla, ja Digital Workforce huolehtii siitä, että taustalla oleva alusta toimii sujuvasti ja turvallisesti.

"Siirryttyämme joku aika sitten Digital Workforcen palveluiden piiriin olemme kokeneet merkittäviä parannuksia palvelutasossa, laadussa ja ratkaisuajoissa, ja samalla olemme saaneet käyttöömme Digital Workforcen koko automaatioratkaisuvalikoiman. RPA on edelleen keskeinen osa RBI:n automaatioportfoliota, sillä generatiivinen tekoäly ja tekoälyagentit eivät ole kaikissa tilanteissa optimaalinen ratkaisu. Moni liiketoimintahaaste voidaan yhä ratkaista tehokkaasti sääntöpohjaisella automaatiolla, joskus luotettavammin ja kustannustehokkaammin kuin generatiivisella tai agenttipohjaisella tekoälyllä", sanoi Claus Mitterlehner, Head of Smart Automation, Raiffeisen Bank International.

"Olemme rakentaneet RBI:n kanssa vahvan suhteen, joka perustuu luottamukseen, joustavuuteen ja tuloksellisuuteen", sanoo Tapio Niinikoski, Chief Growth Officer, Enterprise & Public, Digital Workforce. "Valintamme RBI:n keskitetyksi automaatiokumppanikseen sekä hallinnoitujen palvelujen että lisenssinhallinnan osalta, on osoitus tästä luottamuksesta. Olemme ylpeitä saadessamme tukea yhtä Euroopan johtavista pankeista tekemään automaatiosta operatiivisen erinomaisuuden todellisen moottorin."

Lisätietoja

Tapio Niinikoski, Head of Growth, Public & Enterprise, Digital Workforce Services Oyj tapio.niinikoski@digitalworkforce.com