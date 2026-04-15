Raiffeisen Bank International (RBI) laajentaa SS&C Blue Prism -automaatioyhteistyötään Digital Workforcen kanssa
28.4.2026 08:00:00 EEST | Digital Workforce Services Oyj | Tiedote
Lehdistötiedote, 28.4.2026 klo 08.00
Digital Workforce, yritysautomaatioon ja tekoälypohjaisiin ratkaisuihin erikoistunut johtava asiantuntija ilmoitti tänään, että Raiffeisen Bank International (RBI), yksi Itävallan ja Keski- ja Itä-Euroopan johtavista pankeista, on uusinut ja laajentanut SS&C Blue Prism -automaatioteknologiaan perustuvaa kumppanuuttaan Digital Workforcen kanssa. Laajennetulla sopimuksella Digital Workforce toimii nyt RBI:n kumppanina kattaen koko konsernin SS&C Blue Prism -lisenssinhallinnan sekä toimittaen hallinnoituja automaatiopalveluita RBI:n pääkonttorille. Yhteistyö syventää usean vuoden aikana rakennettua kumppanuutta.
RBI on hyödyntänyt SS&C Blue Prism -ohjelmistorobotiikkateknologiaa (Robotic Process Automation, RPA) yli kymmenen vuoden ajan tehostaakseen toimintaansa ja sujuvoittaakseen toimintojaan läpi organisaation. Uudella sopimuksella pankki keskittää automaatiokumppanuutensa palveluntarjoajalleen, Digital Workforcelle, RBI pääkonttorin luotetulle automaatiopartnerille.
Digital Workforcen Outsmart Cloud -alusta tarjoaa RBI:n automaatiotoiminnolle täysin hallinnoidun ympäristön, josta digitaalista työvoimaa voidaan kasvattaa skaalautuvasti ja joustavasti ilman infrastruktuurin hallinnoinnin vaivaa. Outsmart Cloudin kautta RBI pääsee vaivattomasti käsiksi automaatioresursseihinsa, mukaan lukien Blue Prism -työkalut, pankkisektorin vaatimusten mukaisilla tietoturva- ja compliance-kontrolleilla, ja Digital Workforce huolehtii siitä, että taustalla oleva alusta toimii sujuvasti ja turvallisesti.
"Siirryttyämme joku aika sitten Digital Workforcen palveluiden piiriin olemme kokeneet merkittäviä parannuksia palvelutasossa, laadussa ja ratkaisuajoissa, ja samalla olemme saaneet käyttöömme Digital Workforcen koko automaatioratkaisuvalikoiman. RPA on edelleen keskeinen osa RBI:n automaatioportfoliota, sillä generatiivinen tekoäly ja tekoälyagentit eivät ole kaikissa tilanteissa optimaalinen ratkaisu. Moni liiketoimintahaaste voidaan yhä ratkaista tehokkaasti sääntöpohjaisella automaatiolla, joskus luotettavammin ja kustannustehokkaammin kuin generatiivisella tai agenttipohjaisella tekoälyllä", sanoi Claus Mitterlehner, Head of Smart Automation, Raiffeisen Bank International.
"Olemme rakentaneet RBI:n kanssa vahvan suhteen, joka perustuu luottamukseen, joustavuuteen ja tuloksellisuuteen", sanoo Tapio Niinikoski, Chief Growth Officer, Enterprise & Public, Digital Workforce. "Valintamme RBI:n keskitetyksi automaatiokumppanikseen sekä hallinnoitujen palvelujen että lisenssinhallinnan osalta, on osoitus tästä luottamuksesta. Olemme ylpeitä saadessamme tukea yhtä Euroopan johtavista pankeista tekemään automaatiosta operatiivisen erinomaisuuden todellisen moottorin."
Lisätietoja
Tapio Niinikoski, Head of Growth, Public & Enterprise, Digital Workforce Services Oyj tapio.niinikoski@digitalworkforce.com
Avainsanat
Tietoja Digital Workforce Services Oyj:stä
Digital Workforce Services Oyj (Nasdaq First North: DWF) on johtava liiketoiminnan automaatioon ja teknologiaratkaisuihin keskittynyt palveluntarjoaja. Digital Workforce Outsmart -alustan ja palveluiden avulla – mukaan lukien tekoälyagentit – organisaatiot voivat uudistaa tietotyötä, säästää kustannuksia, kiihdyttää digitalisaatiota, kasvattaa liikevaihtoa sekä parantaa asiakaskokemusta. Yli 200 suurta asiakasta käyttää yhtiön palveluita työn kehittämiseen automaation ja tekoälyagenttien avulla. Digital Workforcella on erityisen vahva kokemus terveydenhuollon hoitopolkujen sekä kliinisten ja hallinnollisten prosessien automatisoinnista, jolla vähennetään hoitohenkilökunnan työtaakkaa, parannetaan potilasturvallisuutta ja vapautetaan aikaa potilastyölle. e18 Innovation -yrityskaupalla yhtiö on vahvistanut asemaansa terveydenhuollon hoitopolkujen automatisoinnissa Isossa-Britanniassa. Keskitymme toistettaviin, tulospohjaisiin käyttötapauksiin ja toimimme tinkimättömästi tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Yhtiö on perustettu vuonna 2015, ja sen palveluksessa on yli 200 automaation ammattilaista Yhdysvalloissa, Isossa-Britanniassa, Irlannissa sekä Pohjois- ja Keski-Euroopassa. Visiomme: Transforming Work – Beyond Productivity. https://digitalworkforce.com
Lue lisää julkaisijalta Digital Workforce Services Oyj
Digital Workforcen agentacademy.ai:ssä jo yli 10 000 oppijaa – tärkeä askel yritysten tekoälylukutaidon kehittämisessä15.4.2026 08:00:00 EEST | Tiedote
Lehdistötiedote 15.4.2026 klo 08:00 EEST Digital Workforcen agentacademy.ai:ssä jo yli 10 000 oppijaa – tärkeä askel yritysten tekoälylukutaidon kehittämisessä Verkko-oppimisalustalla on jo yli 10 000 oppijaa, kun yrityksille suunnattujen tekoälytaitojen kysyntä kasvaa. Digital Workforcen agentacademy.ai:ssa on jo yli 10 000 oppijaa. Kyseessä on huomattava saavutus yhtiön tavoitteessa vauhdittaa yritysten tekoälylukutaidon kehittymistä ja auttaa organisaatioita rakentamaan osaamista, jota tarvitaan tekoälyagenttien vastuulliseen ja tehokkaaseen hyödyntämiseen. Viime vuonna lanseerattu agentacademy.ai luotiin auttamaan ammattilaisia siirtymään tekoälykiinnostuksesta käytännön osaamiseen joustavan, omatahtisesti etenevän verkko-opiskelun avulla. Koulutuksen sisältö keskittyy yrityskäyttötapauksiin. Julkaisun jälkeen alusta on houkutellut laajan ja yhä kansainvälisemmän oppijayhteisön, johon kuuluu yritysjohtajia, esihenkilöitä, kehittäjiä, analyytikoita, konsultteja, opiskelijoita ja mui
Digital Workforce’s agentacademy.ai Surpasses 10,000 Learners, Marking a New Milestone in Enterprise AI Literacy15.4.2026 08:00:00 EEST | Press release
Press release April 15, 2026 at 08:00 AM EEST Digital Workforce’s agentacademy.ai Surpasses 10,000 Learners, Marking a New Milestone in Enterprise AI Literacy Online learning platform reaches more than 10,000 learners as demand grows for practical, enterprise-focused AI skills. Digital Workforce today announced that agentacademy.ai has surpassed 10,000 learners, marking a significant milestone in the company’s mission to accelerate enterprise AI literacy and help organizations build the skills needed to adopt AI agents responsibly and effectively. Launched last year, agentacademy.ai was created to help professionals move from AI curiosity to practical capability through flexible, self-paced online learning focused on real-world enterprise use cases. Since launch, the platform has attracted a broad and increasingly international learner community spanning business leaders, managers, developers, analysts, consultants, students, and other professionals preparing for the next wave of AI-en
Digital Workforce Services Oyj:n sijoittajapäivä 19.3.2026 klo 14-16 – linkki webcast-lähetykseen18.3.2026 10:00:00 EET | Tiedote
Digital Workforce Services Oyj | Lehdistötiedote | 18.3.2026 klo 10.00 Digital Workforce Services Oyj:n sijoittajapäivä järjestetään torstaina 19.3.2026 klo 14–16. Tapahtuma lähetetään suorana webcast-lähetyksenä klo 14.00 alkaen, tilaisuutta voi seurata rekisteröitymällä alla olevan linkin kautta: https://digitalworkforce.events.inderes.com/investorday-2026 Osallistujilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä esiintyjille webcast-alustan chat-toiminnon välityksellä. Sijoittajapäivän ohjelma aikatauluineen on nähtävissä linkin kautta. Tilaisuus on englanninkielinen. Tallenne tilaisuudesta ja esitysmateriaalit julkaistaan yhtiön verkkosivulla tilaisuuden jälkeen Raportit ja esitykset | Digital Workforce. Lämpimästi tervetuloa Digital Workforcen sijoittajapäivään! Lisätietoja: Digital Workforce Services Oyj Jussi Vasama, toimitusjohtaja Puh. +358 50 380 9893 Laura Viita, talousjohtaja Puh. +358 50 487 1044 Sijoittajat | Digital Workforce
Digital Workforce Services Plc’s Investor Day on March 19, 2026 at 14-16 EET – webcast link18.3.2026 10:00:00 EET | Press release
Digital Workforce Services Plc. | Press release | March 18, 2026 at 10:00 EET Digital Workforce Services Plc’s Investor Day will be arranged on Thursday March 19, 2026 at 14-16 EET. The event will be streamed live as a webcast starting at 14:00 EET. The event can be followed by registering through the link below: https://digitalworkforce.events.inderes.com/investorday-2026 Participants will have the opportunity to submit questions to the speakers via the webcast platform’s chat function. The Investor Day agenda and timetable are posted on the link. The event will be held in English. All presentation materials, as well as a recording of the event, will be published on the company’s website Reports and presentations | Digital Workforce. We warmly welcome you to the Digital Workforce Investor Day! Contact information: Digital Workforce Services Plc Jussi Vasama, CEO Tel. +358 50 380 9893 Laura Viita, CFO Tel. +358 50 487 1044 Investor relations | Digital Workforce
Digital Workforce Services Oyj järjestää sijoittajapäivän 19.3.2026 klo 14-165.3.2026 08:00:00 EET | Tiedote
Digital Workforce Services Oyj järjestää sijoittajapäivän 19.3.2026 klo 14-16 Digital Workforce Services Oyj kutsuu sijoittajat ja analyytikot sijoittajapäivään torstaina 19.3.2026 klo 14–16. Sijoittajapäivän alustava ohjelma: Toimitusjohtaja Jussi Vasama esittelee yhtiön strategiset prioriteetit ja uusien liiketoiminta-alueiden merkittävimpiä tavoitteita vuodelle 2026. Talousjohtaja Laura Viita käy läpi yhtiön taloudellisia tunnuslukuja sekä toteumien että tavoitteiden osalta. Tekoälyliiketoiminnasta vastaava johtaja Karli Kalpala esittelee yhtiön tekoälystrategiaa, AI-agenttipohjaisia tuotteita ja niihin liittyviä kumppanuuksia. Terveydenhuollon liiketoiminta-alueen johtaja Juha Nieminen tarkastelee tarkemmin terveydenhuollon automaatiomarkkinaa ja kasvunäkymiä sekä viimeaikaisia asiakasratkaisuja. Tilaisuus järjestetään Sanoma-talossa sijaitseva Flik Studio Elielissä (osoite: Töölönlahdenkatu 2), jossa osallistujille on kahvitarjoilu ennen ohjelman alkamista. Paikan päällä osallistu
