Espoon kaupunki - Esbo stad

Kaupunginhallitus: Pyöräliikenteen edistämisohjelman päätavoitteena kasvattaa pyöräilyn kulkutapaosuutta

27.4.2026 19:47:16 EEST | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote

Jaa

Kaupunginhallitus hyväksyi Espoon pyöräliikenteen edistämisohjelman 2026–2036.

Espoossa on tehty ensimmäinen pyöräilyn edistämisohjelma vuonna 2013 ja siinä määritelty pyöräilyn tavoite ja toimenpiteet ulottuivat vuoteen 2024. Ohjelma päivitettiin nyt vuosille 2026–2036.

Edistämisohjelman päivitystyön tavoitteena oli löytää parhaat toimenpiteet pyöräliikenteen olosuhteita ja pyöräilyyn kannustamista edistävän toiminnan kehittämiseksi sekä kehittää pyöräliikenteen seurantaa ja seurannan mittareita.

Kaupunginhallitus tarkensi ohjelman ensimmäistä päätavoitetta seuraavasti: Espoon tavoitteena on, että pyöräilyn kulkutapaosuus nousee 0,25 %-yksikköä vuodessa ja pyöräilijöiden määrä kasvaa. Lisäksi tavoitteina on vahvistaa pyöräilyn houkuttelevuutta ja turvallisuutta sekä edistää espoolaisten hyvinvointia lisäämällä arkiliikkumista pyörällä.

Espoon pyöräliikenteen edistämisohjelma 2026–2036

Äänestysaluejako uudistuu

Espoossa on tällä hetkellä 71 äänestysaluetta. Alue- ja kuntavaaleissa 2025 Espoossa joillakin äänestyspaikoilla syntyi ruuhkaa, joka osaksi johtui eräiden äänestysalueiden kasvamisesta äänioikeutettujen määrän osalta liian suuriksi. Kaupunginhallitus ohjeisti kokouksessaan 26.5.2025 keskusvaalilautakuntaa ryhtymään toimenpiteisiin suurimpien äänestysalueiden jakamiseksi pienemmiksi. Muutoksen jälkeen Espoossa on 87 äänestysaluetta. Asia etenee vielä valtuuston käsittelyyn.

---

Kaupunginhallitus päätti käyttää otto-oikeutta liikuntajohtajan tekemään päätökseen. Päätös koskee Espoon kaupungin Esport Arena Oy:lta ostaman harjoitustilan loka-joulukuun maksamista ennakkoon. Ennakkomaksun maksamisen edellytyksenä on, että Esport Arena Oy sitoutuu käyttämään ennakkomaksun viipymättä Espoon kaupungin myöntämän lainan lyhennyksen ja korkojen maksamiseen.

Pöydälle jätettiin seuraavat asiat:

  • Asia 3 Liikunta- ja hyvinvointilautakunnan jäsenen eronpyyntö
  • Asia 13 Lausunnon antaminen Uudenmaan liitolle VISIO-kaavan luonnoksesta
  • Asia 17 Valtuustokysymys Espoon asuntotuotannosta ja korjaavista toimenpiteistä
  • Asia 19 Keilaniemen yleiseen keskuspysäköintilaitoshankkeeseen liittyvät jatkotoimenpiteet

Muut asiat hyväksyttiin esitysten mukaan.

Kaupunginhallituksen esityslistat ja pöytäkirjat

Yhteyshenkilöt

Espoo on lasten ja nuorten pääkaupunki, jossa talouden tasapaino mahdollistaa laadukkaat palvelut ja kestävän kasvun. Viiden kaupunkikeskuksen Espoo on kaupunki, jossa arki on turvallista ja luonnonläheistä.

Espoo.fi
Facebook
LinkedIn
YouTube

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Espoon kaupunki - Esbo stad

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye