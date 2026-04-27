Kaupunginhallitus: Pyöräliikenteen edistämisohjelman päätavoitteena kasvattaa pyöräilyn kulkutapaosuutta
27.4.2026 19:47:16 EEST | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote
Kaupunginhallitus hyväksyi Espoon pyöräliikenteen edistämisohjelman 2026–2036.
Espoossa on tehty ensimmäinen pyöräilyn edistämisohjelma vuonna 2013 ja siinä määritelty pyöräilyn tavoite ja toimenpiteet ulottuivat vuoteen 2024. Ohjelma päivitettiin nyt vuosille 2026–2036.
Edistämisohjelman päivitystyön tavoitteena oli löytää parhaat toimenpiteet pyöräliikenteen olosuhteita ja pyöräilyyn kannustamista edistävän toiminnan kehittämiseksi sekä kehittää pyöräliikenteen seurantaa ja seurannan mittareita.
Kaupunginhallitus tarkensi ohjelman ensimmäistä päätavoitetta seuraavasti: Espoon tavoitteena on, että pyöräilyn kulkutapaosuus nousee 0,25 %-yksikköä vuodessa ja pyöräilijöiden määrä kasvaa. Lisäksi tavoitteina on vahvistaa pyöräilyn houkuttelevuutta ja turvallisuutta sekä edistää espoolaisten hyvinvointia lisäämällä arkiliikkumista pyörällä.
Espoon pyöräliikenteen edistämisohjelma 2026–2036
Äänestysaluejako uudistuu
Espoossa on tällä hetkellä 71 äänestysaluetta. Alue- ja kuntavaaleissa 2025 Espoossa joillakin äänestyspaikoilla syntyi ruuhkaa, joka osaksi johtui eräiden äänestysalueiden kasvamisesta äänioikeutettujen määrän osalta liian suuriksi. Kaupunginhallitus ohjeisti kokouksessaan 26.5.2025 keskusvaalilautakuntaa ryhtymään toimenpiteisiin suurimpien äänestysalueiden jakamiseksi pienemmiksi. Muutoksen jälkeen Espoossa on 87 äänestysaluetta. Asia etenee vielä valtuuston käsittelyyn.
---
Kaupunginhallitus päätti käyttää otto-oikeutta liikuntajohtajan tekemään päätökseen. Päätös koskee Espoon kaupungin Esport Arena Oy:lta ostaman harjoitustilan loka-joulukuun maksamista ennakkoon. Ennakkomaksun maksamisen edellytyksenä on, että Esport Arena Oy sitoutuu käyttämään ennakkomaksun viipymättä Espoon kaupungin myöntämän lainan lyhennyksen ja korkojen maksamiseen.
Pöydälle jätettiin seuraavat asiat:
- Asia 3 Liikunta- ja hyvinvointilautakunnan jäsenen eronpyyntö
- Asia 13 Lausunnon antaminen Uudenmaan liitolle VISIO-kaavan luonnoksesta
- Asia 17 Valtuustokysymys Espoon asuntotuotannosta ja korjaavista toimenpiteistä
- Asia 19 Keilaniemen yleiseen keskuspysäköintilaitoshankkeeseen liittyvät jatkotoimenpiteet
Muut asiat hyväksyttiin esitysten mukaan.
Yhteyshenkilöt
Mervi Katainenkaupunginhallituksen puheenjohtaja, elinkeino- ja kilpailukykyjaoston puheenjohtajaPuh:+358 41 319 6988mervi.katainen@espoo.fi
