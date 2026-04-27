Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Opiskeluhuoltopalveluihin pääsee ilman lähetteitä
28.4.2026 15:07:49 EEST | Päijät-Hämeen hyvinvointialue | Tiedote
Päijät-Hämeen hyvinvointialue muistuttaa, että opiskeluhuoltopalveluihin pääsee alueen kouluissa ja oppilaitoksissa helposti ja ilman lähetteitä.
Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset työskentelevät kouluissa ja oppilaitoksissa osana jokapäiväistä yhteisöä, ja heihin voi olla yhteydessä heti kun tarve herää. Viime aikoina julkisuudessa on esiintynyt myös virheellisiä käsityksiä opiskeluhuoltopalveluihin hakeutumisesta.
Opiskeluhuollon tavoitteena on vahvistaa oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvointia, terveyttä, oppimista ja osallisuutta.
– Haluan kannustaa oppilaita, opiskelijoita ja huoltajia olemaan ajoissa yhteydessä terveydenhoitajaan, kuraattoriin tai psykologiin, jos jokin huolettaa. Yhteydenotto onnistuu vaivattomasti esimerkiksi puhelulla, viestillä tai vaikka hihasta nykäisemällä koulun käytävällä, lähetettä ei tarvita. Ei tarvitse miettiä etukäteen, kenelle opiskeluhuollon ammattilaiselle asia kuuluu. Kaikki mieltä painavat asiat ovat tärkeitä, ja niihin etsitään ratkaisuja yhdessä, rohkaisee tulosyksikköpäällikkö Sanna Imeläinen.
Päijät-Hämeen hyvinvointialue päivittää alueellista opiskeluhuoltosuunnitelmaa tänä keväänä. Päivitys perustuu voimassa olevaan lainsäädäntöön, kansallisiin suosituksiin sekä alueellisiin ja paikallisiin strategioihin. Suunnitelman valmistelussa ovat mukana opiskeluhuollon ammattilaiset, hyvinvointialueen eri toimijat, kunnat, oppilaitokset sekä nuorisovaltuusto. Aluevaltuusto käsittelee suunnitelmaa kesäkuussa, minkä jälkeen se julkaistaan hyvinvointialueen verkkosivuilla osoitteessa paijatha.fi.
Päijät-Hämeen alueen opiskeluhuoltopalvelut ja niiden yhteystiedot löytyvät kootusti hyvinvointialueen verkkosivuilta.
Yhteyshenkilöt
Sanna Imeläinenopiskeluhuoltopalveluiden tulosyksikköpäällikköPuh:050 5391 660
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille.
Päijät-Hämeen hyvinvointialueeseen kuuluvat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä. Huolehdimme yli 200 000 asukkaan terveydestä ja turvallisuudesta.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Sosiaali- ja potilasasiavastaavat saivat edellisvuotta enemmän terveydenhuoltoa koskevia yhteydenottoja27.4.2026 15:15:00 EEST | Tiedote
Päijät-Hämeen sosiaali- ja potilasasiavastaavien saivat vuonna 2025 edellisvuotta enemmän terveydenhuoltoa koskevia yhteydenottoja. Terveydenhuoltoon liittyviä yhteydenottoja tuli vuonna 2025 noin 1660 kappaletta, mikä on lähes 200 enemmän kuin edellisvuonna. Sosiaalihuoltoa koskevien yhteydenottojen määrä sen sijaan on pysynyt samalla tasolla, niitä tuli viime vuonna noin 360 kappaletta.
Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Vammaisten henkilöiden kotona asumista ja kevyempiä tuen muotoja vahvistetaan27.4.2026 13:23:54 EEST | Tiedote
Vammaisten tuettua asumista ja kotiin vietäviä palveluja on tarkoitus lisätä tulevina vuosina, samoin yhteisöllistä asumista. Ympärivuorokautisen asumisen osuutta taas on tarkoitus vähentää hallitusti, jotta raskaampia palveluja käytetään vain todellisen tarpeen mukaan. Suuntaviivat seuraavien vuosien kehitykselle antaa Vammaispalvelujen asumisen tuen suunnitelma 2026–2030.
Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Keliolosuhteet voivat vaikuttaa kotihoidon käynteihin viikonloppuna, omaisilta toivotaan apua24.4.2026 13:23:29 EEST | Tiedote
Viikonlopun keliolosuhteet voivat viivästyttää Päijät-Hämeen hyvinvointialueen kotihoidon käyntejä erityisesti sunnuntaiaamuna.
Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Maastoa paloi ja puita kaatui Päijät-Hämeessä23.4.2026 12:22:54 EEST | Tiedote
Viime vuorokausi oli Päijät-Hämeen pelastuslaitokselle kiireinen. Maastoa paloi keskiviikkona 22.4. ja torstain vastaisena yönä eri puolilla maakuntaa, ja yöllä oli lukuisia vahingontorjuntatehtäviä sekä rakennuspalo. Pelastuslaitos muistuttaa maastopalovaroituksen voimassaolosta.
Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Nuorten ilmastohuoli on yleistä Päijät‑Hämeessä – ilmastokahvilat tukevat tunteiden käsittelyä ja osallisuutta21.4.2026 11:37:03 EEST | Tiedote
Elokuussa 2025 toteutetun päijäthämäläisnuorten hyvinvointikyselyn tulosten mukaan ilmastonmuutos ja ympäristöasiat huolestuttavat merkittävää osaa alueen nuorista. Kaksi kolmesta vastaajasta kertoi kokevansa ilmastoon liittyvää huolta jonkin verran tai erittäin paljon. Lähes puolet vastaajista ilmoitti ilmastohuolien aiheuttavan epätoivoa, pelkoa, pahoinvointia tai toimintakyvyn heikkenemistä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme