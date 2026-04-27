Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Opiskeluhuoltopalveluihin pääsee ilman lähetteitä

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset työskentelevät kouluissa ja oppilaitoksissa osana jokapäiväistä yhteisöä, ja heihin voi olla yhteydessä heti kun tarve herää. Viime aikoina julkisuudessa on esiintynyt myös virheellisiä käsityksiä opiskeluhuoltopalveluihin hakeutumisesta.

Opiskeluhuollon tavoitteena on vahvistaa oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvointia, terveyttä, oppimista ja osallisuutta.

– Haluan kannustaa oppilaita, opiskelijoita ja huoltajia olemaan ajoissa yhteydessä terveydenhoitajaan, kuraattoriin tai psykologiin, jos jokin huolettaa. Yhteydenotto onnistuu vaivattomasti esimerkiksi puhelulla, viestillä tai vaikka hihasta nykäisemällä koulun käytävällä, lähetettä ei tarvita. Ei tarvitse miettiä etukäteen, kenelle opiskeluhuollon ammattilaiselle asia kuuluu. Kaikki mieltä painavat asiat ovat tärkeitä, ja niihin etsitään ratkaisuja yhdessä, rohkaisee tulosyksikköpäällikkö Sanna Imeläinen.

Päijät-Hämeen hyvinvointialue päivittää alueellista opiskeluhuoltosuunnitelmaa tänä keväänä. Päivitys perustuu voimassa olevaan lainsäädäntöön, kansallisiin suosituksiin sekä alueellisiin ja paikallisiin strategioihin. Suunnitelman valmistelussa ovat mukana opiskeluhuollon ammattilaiset, hyvinvointialueen eri toimijat, kunnat, oppilaitokset sekä nuorisovaltuusto. Aluevaltuusto käsittelee suunnitelmaa kesäkuussa, minkä jälkeen se julkaistaan hyvinvointialueen verkkosivuilla osoitteessa paijatha.fi.

Päijät-Hämeen alueen opiskeluhuoltopalvelut ja niiden yhteystiedot löytyvät kootusti hyvinvointialueen verkkosivuilta.