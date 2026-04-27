Uutta tietoa alueellisen energiamurroksen rakentamiseen Pohjanmaalla

– PEAK‑hankkeessa keskityimme Esse Elektro‑Kraftin verkkoalueeseen Pedersörellä Pohjanmaalla ja sen lähikunnissa. Kun yhdistimme teknisen analyysin, yhteisöjen näkökulmat ja liiketoimintamallien kehittämisen, pystyimme tarkastelemaan alueellisen energiajärjestelmän murrosta useasta toisiaan täydentävästä näkökulmasta, sanoo tutkijatohtori Giovanna Pinilla De La Cruz Vaasan yliopistosta.

Joustoratkaisut mahdollistavat uusiutuvan energian tehokkaan hyödyntämisen

Teknisestä näkökulmasta hankkeessa analysoitiin alueen uusiutuvan energian potentiaalia, sähkönkulutuksen piirteitä sekä nykyisen sähköverkon kykyä vastaanottaa yhä suurempia määriä uusiutuvaa energiaa. Työ perustui sähköverkkotarkasteluihin, mallinnukseen ja teknis‑taloudellisiin analyyseihin. Erityistä huomiota kiinnitettiin joustoratkaisuihin, kuten kysyntäjoustoon, energiavarastoihin ja sähköajoneuvojen lataukseen.

Tulokset osoittavat, että alueella on merkittävää potentiaalia lisätä paikallista uusiutuvan energian tuotantoa, erityisesti maaseutualueilla. Samalla joustoratkaisut ovat keskeisiä huipputehon hallinnassa, tuotannon ja kulutuksen tasapainottamisessa sekä sähkönjakelun toimintavarmuuden turvaamisessa. Oikein toteutettuna jousto voi vähentää paikallista verkon kuormitusta ja parantaa huoltovarmuutta, mikä mahdollistaa uusiutuvan energian lisäämisen ilman välittömiä suuria verkkoinvestointeja.

Paikalliset toimijat ja maaseutu keskeisessä roolissa

Yhteisöllisestä näkökulmasta hankkeessa selvitettiin, miten paikalliset toimijat kokevat energiamurroksen ja mitkä tekijät edistävät tai hidastavat sen toteutumista. Työ perustui haastatteluihin, työpajoihin ja muihin osallistaviin tilaisuuksiin, joihin osallistui asukkaita, paikallisia yrityksiä, yhteisöjä ja muita alueellisia sidosryhmiä.

Tulokset osoittavat vahvaa kiinnostusta uusiutuvaan energiaan ja energiaomavaraisuuteen, erityisesti maaseutualueilla, joita pidetään yhä tärkeämpinä tulevaisuuden energiantuotannon ja aluekehityksen näkökulmasta. Samalla hanke toi esiin, että onnistunut energiamurros edellyttää sosiaalista hyväksyttävyyttä, avointa viestintää ja todellisia osallistumismahdollisuuksia.

Paikallisen vuoropuhelun tueksi hankkeessa kehitettiin käytännöllisiä keskustelutyökaluja ja selkokielisiä tietomateriaaleja, joiden avulla yhteisöt ja päätöksentekijät voivat tarkastella energiateemoja omista paikallisista lähtökohdistaan.

Uusia liiketoimintamalleja yhteistyöllä ja fasilitoinnilla

Liiketoiminnan näkökulmasta hankkeessa tarkasteltiin, miten uudet energiapalvelut ja yhteistyömallit voivat tukea alueellista energiamurrosta. Työ sisälsi työpajoja yhtiöiden ja teollisten toimijoiden kanssa sekä sääntely‑ ja markkinaympäristön analyysiä.

Yksittäisen ratkaisun sijaan hankkeessa hahmoteltiin vaiheittain kehittyviä ja joustavia liiketoimintamalleja, jotka liittyvät esimerkiksi joustopalveluihin, jaettuihin energiaresursseihin ja yhteisöpohjaisiin ratkaisuihin. Tulokset osoittavat, että myös tiukasti säännellyllä energiasektorilla on mahdollisuuksia luoda uutta arvoa monialaisen yhteistyön kautta.

Hanke korostaa myös fasilitoinnin merkitystä innovaatiotoiminnan mahdollistajana. Neutraalit toimijat, kuten korkeakoulut, voivat toimia tärkeässä roolissa eri sidosryhmien yhdistäjinä, vuoropuhelun tukijoina ja teknisten, taloudellisten ja yhteiskunnallisten näkökulmien yhteensovittajina.

Kohti kokonaisvaltaista näkemystä alueellisista energiajärjestelmistä

PEAK‑hankkeen keskeinen tulos on kokonaisvaltainen näkemys alueellisten energiajärjestelmien kehittämiseen. Hanke osoittaa, että alueet eivät ole passiivisia toimijoita, vaan aktiivisia tekijöitä, jotka vaikuttavat suoraan energian huoltovarmuuteen, resilienssiin ja vihreään siirtymään.

Kestävät ja hiilineutraalit energiajärjestelmät edellyttävät uusiutuvan energiantuotannon, sähköverkkojen, joustoratkaisujen, toimivien liiketoimintamallien ja sidosryhmäyhteistyön koordinoitua kehittämistä, paikallisista aloitteista laajempaan mittakaavaan saakka.

– Hanke vastaa hyvin sekä maakuntaohjelman että Pohjanmaan Oikeudenmukaisen siirtymän suunnitelman tavoitteita. PEAK‑hanke tukee uusiutuviin energialähteisiin perustuvaa kestävää energiajärjestelmää sekä energian huoltovarmuutta ja toimitusvarmuutta Pohjanmaan alueella, sanoo Karl‑Gustav Byskata, Pohjanmaan liiton aluekehitysasiantuntija.

PEAK‑hankkeen tulokset luovat vahvan pohjan tuleville piloteille, investoinneille ja yhteistyölle energiayhtiöiden, yhteisöjen, viranomaisten ja muiden alueellisten toimijoiden kesken.

Hanketiedot

PEAK – Paikallisen energiajärjestelmän kehittäminen Pohjanmaalla ‑hanke alkoi toukokuussa 2024 ja loppui huhtikuussa 2026. Hanketta rahoittivat Euroopan unionin oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF), Esse Elektro‑Kraft Ab, Vaasan yliopisto ja Aktion Österbotten. Hanketta koordinoi Vaasan yliopiston tutkimus‑ ja innovaatioalusta VEBIC, ja hankekumppanina toimi Aktion Österbotten.

Tiedote perustuu PEAK‑hankkeen tuloksiin ja julkaisuihin, jotka ovat saatavilla hankkeen verkkosivuilla.