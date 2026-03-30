Hyvinkää rakentaa vahvaa tapahtumakokonaisuutta – uudet kumppanuudet tuovat kaupunkiin elämyksiä ympäri vuoden
29.4.2026 13:02:37 EEST | Hyvinkään kaupunki | Tiedote
Hyvinkään kaupunki on valinnut tapahtumakumppanit tuleville vuosille. Mukana on sekä valtakunnallisesti tunnettuja tapahtumia että uusia, kasvupotentiaalia omaavia kokonaisuuksia.
Hyvinkään tapahtumakumppanuushaussa tammi–helmikuussa 2026 haettiin pitkäjänteisiä yhteistyökumppaneita, joiden tapahtumat tuottavat kaupungille näkyvyyttä, kävijöitä ja elämyksiä. Hakemuksia saapui yhteensä 23.
Valituiksi strategisiksi pääkumppaneiksi nousi viisi keskenään erilaista, mutta toisiaan täydentävää tapahtumakokonaisuutta. Mukana on niin kansainvälistä urheilua, valtakunnallista näkyvyyttä tuovia tapahtumia kuin uusia avauksia kulttuurin saralla.
”Halusimme rakentaa kokonaisuuden, joka tekee Hyvinkäästä entistä vetovoimaisemman tapahtumakaupungin. Valitut kumppanit tuovat sekä laajaa näkyvyyttä että uudenlaisia elämyksiä eri kohderyhmille”, kaupunginjohtaja Johanna Luukkonen kuvaa valintaprosessia.
Hyvinkäälle saadaan jatkossa Seinäjoen Tangomarkkinoiden laulukilpailun semifinaali, joka tuo kaupungille valtakunnallista näkyvyyttä televisiolähetysten ja median kautta. Kansainvälinen Super Seniors Championship and Cup -golftapahtuma tuo puolestaan kaupunkiin kansainvälisiä vieraita useista eri maista, mikä näkyy suoraan majoitus- ja ravintolapalveluiden käytössä ja tuo siten merkittäviä aluetaloudellisia vaikutuksia.
”On hienoa järjestää kisat Hyvinkäällä, koska sen sijainti lähellä lentokenttää, laadukkaat majoituspalvelut ja kaksi Suomen parasta golfkenttää Kytäjällä luovat tilaisuudelle sen arvon vaatimat puitteet, unohtamatta muuta tapahtumatarjontaa kilpailijoiden kumppaneille”, Suomen Golfseniorit ry:n puheenjohtaja Jouko Latvakangas kiittelee.
Middle of Nowhere ITE-taidepuisto on kasvava matkailukohde, jonka kesänäyttely on houkutellut viime vuosina tuhansia kävijöitä. Tavoitteena on kehittää toiminnasta ympärivuotista kokonaisuutta, joka lisää Hyvinkään vetovoimaa myös matkailukohteena.
”Taidepuiston kävijämäärät ovat kasvaneet vuosi vuodelta, ja yhteistyö kaupungin kanssa mahdollistaa toiminnan kehittämisen entistä kunnianhimoisemmin”, kertoo taidepuiston yrittäjä Pertti Riikonen. ”Tavoitteena on tehdä Hyvinkäästä tunnistettava ITE-taidekohde”, täydentää yrittäjäduon toinen jäsen Teijo Monni.
Hyvinkään katutaidetapahtuma tuo esittävää taidetta suoraan kaupunkitilaan ja tavoittaa maksuttoman ohjelman kautta laajasti kaupunkilaisia. Nykysirkuksen ympärille rakentuvan tapahtuman ohjelmassa on mukana myös katuteatteria, musiikkia ja yhteisöllistä taidetta. Tapahtuma toteutetaan yhteistyössä Hakasirkuksen ja Race Horse Companyn kanssa.
”Arvostan sitä, miten Hyvinkään kaupunki tukee paikallista toimintaamme ja on kiinnostunut kehittämään kanssamme valtakunnallisestikin kiinnostavaksi tähtäävää tapahtumakonseptia”, Hakasirkuksen Mirja Tuomi kommentoi.
Villatehtaan uusi kesätapahtumakokonaisuus kehittyy vaiheittain
Uutena avauksena kaupunki lähtee kehittämään Villatehtaan alueelle uutta kesätapahtumakokonaisuutta yhteistyössä PajaEventsin ja Warner Music Liven kanssa. Tavoitteena on rakentaa useamman päivän tapahtuma, joka kasvaa vaiheittain ja houkuttelee tulevaisuudessa tuhansia kävijöitä. Tapahtumakokonaisuuden ytimessä on hyvinkääläisyys, paikallinen historia ja kulttuuriperintö.
”On hienoa päästä rakentamaan uutta tapahtumakonseptia Hyvinkäälle. Villatehtaan alue tarjoaa ainutlaatuiset puitteet ja yhteistyössä kaupungin kanssa voimme luoda musiikkitapahtuman, joka on omaleimainen”, PajaEventsin promoottori Altti Uhlenius iloitsee.
Villatehtaan kesätapahtumat -tapahtumakonsepti vahvistaa Hyvinkään kaupungin visiota elinvoimaisena elämyskaupunkina. Tapahtumasarjaa kehitetään kaupungin, paikallisten toimijoiden ja yritysten kanssa ja tutkitaan mahdollisuuksia laajentua myös koko kaupunkikeskustaan. Tapahtuman vakiinnuttua kasvu ja kehitys on mahdollista myös valtakunnallisesti houkuttelevaksi tapahtumaksi.
”Yhteistyö Hyvinkään kaupungin kanssa tarjoaa mahdollisuuden rakentaa uudenlaista musiikkitapahtumaa kiinnostavaan ympäristöön. Näemme tässä selkeää potentiaalia kasvaa merkittäväksi kesätapahtumaksi”, Warner Music Liven myyntipäällikkö Niina Jalonen kommentoi.
Omaleimaiset yhteisöjen ja harrastajien tapahtumat
Strategisten kumppaneiden lisäksi kaupunki tekee yhteistyötä useiden muiden tapahtumien kanssa, jotka täydentävät kokonaisuutta.
Osa tapahtumakumppanuuksista rakentuu vahvasti yhteisöllisyyden, harrastamisen ja omaleimaisten sisältöjen varaan. Ommel-festivaali kokoaa kaupunkiin tuhansia käsityöharrastajia ja kymmeniä näytteilleasettajia ympäri Suomen. Raakaa tradia ry:n kanssa toteutettava Pimeän pidot -festivaali rakentuu suomalaisen kansanperinteen ja kekrijuhlan ympärille. Tapahtuma tuo esiin sadonkorjuun ja vuoden kierron juhlaan liittyviä perinteitä sekä niiden nykyaikaisia tulkintoja.
Kaupunki tukee myös Kansallista postimerkkinäyttelyä, joka kokoaa keräilijöitä eri puolilta Suomea ja tuo esiin paikallishistoriaa ja Hyvinkään kehitystä. HyReX2027-näyttely tulee olemaan myös yksi ensimmäisistä keväällä 2027 avautuvan Hyvinkää Areenan tapahtumista. Elävän kuvan keskus ELKE ry:n kanssa toteutettava kokonaisuus puolestaan tuo kaupunkiin elokuvanäytöksiä, tekijävierailuja ja ulkoilmaelokuvia, jotka tekevät elokuvakulttuurista helposti saavutettavaa eri-ikäisille yleisöille.
Mummodisko tuo tapahtumakokonaisuuteen hyvinvoinnin ja osallisuuden näkökulman. Ikäihmisille suunnatut maksuttomat tapahtumat yhdistävät musiikin, liikkeen ja yhteisöllisyyden helposti lähestyttävällä tavalla.
Villatehtaasta tapahtumakeskittymä
Musiikki on keskeinen osa Hyvinkään tapahtumakokonaisuutta, ja erityisesti Villatehtaan alue nousee tärkeäksi tapahtumapaikaksi. Pääyhteistyökumppanuuksien lisäksi Villatehtaan Livemusaklubi ja Villatehtaan Kesäterassi tuovat alueelle ympärivuotista ohjelmaa, jossa kuullaan monipuolisesti eri musiikkityylejä. Myös Hyvinkää Rock vahvistaa paikallista musiikkitapahtumakenttää ja tarjoaa esiintymismahdollisuuksia niin nouseville kuin kokeneille artisteille.
Tavoitteena on vahvistaa Villatehtaan asemaa elävänä kulttuuri- ja tapahtumakeskittymänä, jossa musiikki on näkyvästi läsnä ympäri vuoden.
Tasapainoinen kokonaisuus
”Yhteistä näille tapahtumille on vahva sisältölähtöisyys ja yhteisöllisyys, ne tarjoavat mahdollisuuksia osallistua ja kokea monipuolisesti, kuvaa kaupungin kulttuuri- ja tapahtumapäällikkö Outi Ruso.
”Valitut kumppanit muodostavat tasapainoisen kokonaisuuden, jossa yhdistyvät vetovoimaiset päätapahtumat, kasvupotentiaalia omaavat omaleimaiset yhteisöjen tapahtumat sekä paikallisesti tärkeä tapahtumatuotanto”, Ruso jatkaa tyytyväisenä ensimmäisen kumppanuushaun lopputulokseen.
Taustaa
Tapahtumakumppanuudet ovat osa Hyvinkään kaupungin pitkäjänteistä työtä tapahtumatoiminnan kehittämiseksi. Kumppanuusmallissa kaupunki tekee tapahtumajärjestäjien kanssa yhteistyötä, joka voi sisältää rahoituksen lisäksi myös tiloja, tuotantoa ja viestintää.
Tavoitteena on rakentaa Hyvinkäälle monipuolinen ja ympärivuotinen tapahtumatarjonta, joka palvelee sekä kaupunkilaisia että matkailijoita.
Kumppanuuksien ohella kaupunki tekee tapahtumakohtaisia yhteistyösopimuksia sekä tukee pienempiä tapahtumia kohdeavustuksilla.
Valitut tapahtumat toteutuvat vaiheittain vuosina 2026–2029.
Tapahtumakumppanit
Strategiset pääkumppanit
Seinäjoen Tangomarkkinat Oy / laulukilpailun semifinaali
Tapahtuma tuo Hyvinkäälle merkittävää valtakunnallista näkyvyyttä ja vahvistaa kaupungin asemaa tapahtumakaupunkina. Tuki 10 000 €/vuosi (2026–2029).
Suomen Golfseniorit ry / Super Seniors Championship and Cup
Kansainvälinen tapahtuma tuo Hyvinkäälle matkailijoita ja suoria aluetaloudellisia vaikutuksia. Kumppanuustuki 15 000 € (2026).
Design Spot Oy / ITE-taidepuiston näyttelykokonaisuus
Tapahtumakokonaisuus tukee matkailua ja rakentaa Hyvinkään identiteettiä omaleimaisena kulttuurikohteena. Tuki jakaantuu suunnittelu- ja toteutusvaiheisiin. Kumppanuustuki 10 000 €/vuosi (2026–2027).
Hakasirkus ry ja Race Horse Company / Hyvinkään katutaidetapahtuma
Uusi katutaidetapahtuma tuo esittävää taidetta suoraan kaupunkitilaan ja tavoittaa maksuttoman ohjelman kautta laajasti kaupunkilaisia. Kumppanuustuki 11 400 €/vuosi (2026–2028).
PajaEvents ja Warner Music Live / Villatehtaan kesätapahtumat
Villatehtaan alueelle kehitettävä uusi tapahtumakokonaisuus, jonka ytimessä on hyvinkääläisyys, paikallinen historia ja kulttuuriperintö. Tapahtumakonsepti vahvistaa Hyvinkään kaupungin visiota elinvoimaisena elämyskaupunkina. Kumppanuustuki 15 000 € (2027).
Muut tapahtumakumppanit
Muut kumppanit täydentävät kokonaisuutta ja tuovat Hyvinkäälle monipuolista kulttuuri- ja tapahtumasisältöä eri kohderyhmille.
- Ommel ry (Ommel-festivaali): Tuo Hyvinkäälle tuhansia käsityöharrastajia ja kymmeniä näytteille asettajia ympäri Suomen, 5000 € (2026–2027).
- Raakaa tradia ry (Pimeän pidot -festivaali): luo syksyyn uuden kulttuuritapahtuman, jossa yhdistyy suomalainen kansanperinne, -tanssi ja -musiikki, 5000 € (2026–2027).
- Hyvinkään Postimerkkikerho ry (HyReX2027): kansallinen postimerkkinäyttely kokoaa keräilijöitä eri puolilta Suomea ja tuo esiin paikallishistoriaa ja Hyvinkään kehitystä, 2000 € (2027).
- Elävän kuvan keskus ELKE ry:n kanssa toteutettava kokonaisuus sisältää elokuvanäytöksiä, tekijävierailuja ja ulkoilmaelokuvia, jotka tuovat elokuvakulttuuria lähelle kaupunkilaisia, 5000 € (2026–2027).
- Mummodisko ry tarjoaa ikäihmisille suunnattuja matalan kynnyksen tapahtumia, jotka edistävät hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä, 5000 € (2026–2027).
- Tmi Janne Voutilainen: Hyvinkää Rock täydentää paikallista musiikkitapahtumakenttää, 5000 € (2026–2027).
- Villatehtaan Livemusaklubi ja Villatehtaan Kesäterassi tuovat ympärivuotista ohjelmaa Villatehtaalle ja elävöittävät kaupunkikeskustaa, tekninen tuki tapahtumien järjestämiseen, arvo noin 5000 € (2026).
Lisätietoja antaa:
HYVINKÄÄN KAUPUNKI
kulttuuri- ja tapahtumapäällikkö Outi Ruso
outi.ruso@hyvinkaa.fi, p. 0400 929 846
SEINÄJOEN TANGOMARKKINAT OY
toimitusjohtaja Pasi Ojala
pasi.ojala@tangomarkkinat.fi
p. 044 7309 255
SUOMEN GOLFSENIORIT RY
puheenjohtaja Jouko Latvakangas
jouko.latvakangas@gmail.com
p. 050 453 2760
MIDDLE OF NOWHERE
Yrittäjä Teijo Monni
teijo.monni@middleofnowhere.fi
p. 0400 491 537
Yrittäjä Pertti Riikonen
pertti.riikonen@middleofnowhere.fi
p. 0400 587 518
HYVINKÄÄN KATUTAIDETAPAHTUMA
Hakasirkus
sirkustirehtööri Mirja Tuomi
toimisto@hakasirkus.fi
p. 040 709 4760
Race Horse Company
tuottaja Niina Rinta-Opas
info@rhc.fi
p. 045 85 70 877
VILLATEHTAAN KESÄTAPAHTUMAT
PajaEvents
promoottori Altti Uhlenius, altti@krapinpaja.fi
tuottaja Anu Uhlenius, anu@krapinpaja.fi
p. 045 121 1037 / Altti
OMMEL RY
tapahtumatuottaja Jenni Sundberg
jenni@ommel.fi
p. 045 697 4480
RAAKAA TRADIA RY
Hanna Poikela
raakaatradia@gmail.com
p. 040 778 6358
HYVINKÄÄN POSTIMERKKIKERHO RY
Kimmo Matinlassi
kimmo.matinlassi@outlook.com
p. 040 755 3711
ELÄVÄN KUVAN KESKUS ELKE RY
toiminnanjohtaja Leena Närekangas,
leena@cinemaorion.fi
p. 050 377 0058
MUMMODISKO
tuottaja Joni Tammisalo
mummodiskotuottajat@gmail.com
p. 050 567 5533
HYVINKÄÄ ROCK
promoottori Janne Voutilainen
janne@hyvinkaarock.fi
tuottaja Suvi Viljanen
suvi@carateam.net
p. 045 112 0128
VILLATEHTAAN KESÄTERASSI JA LIVEMUSAKLUBI
Trèsbon-palvelut / Ohjelmapalvelutoimisto Hartikainen & Koiksniemi Oy
Marjut Hartikainen ja Jari Koiksniemi
info@tresbonpalvelut.fi
p. 044 9933 250 / Jari
VILLATEHDAS
toimitusjohtaja Teemu Nurminen
teemu.nurminen@villatehdas.fi
p. 045 1133155
Hyvinkää on Uudenmaan viidenneksi suurin, yli 47 000 asukkaan elinvoimainen elämyskaupunki. Kaupunkimme tarjoaa asukkailleen ja vierailijoilleen monipuoliset palvelut ja mahdollisuudet kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.
