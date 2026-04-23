Valkoposkihanhet tulossa lähiaikoina
29.4.2026 12:14:31 EEST | Elinvoimakeskukset | Tiedote
Edelliset kaksi viikkoa ovat olleet valkoposkihanhien muutossa varsin hiljaiset.
Pohjoistuulinen sää ei ole innostanut valkoposkihanhia muutolle, poikkeuksena perjantai-lauantai 24.–25. huhtikuuta, jolloin tuuli kääntyi Itämeren piirissä hetkiseksi lounaaseen ja innosti myös tuhansia valkoposkihanhia muutolle. Suomessa lepäilevien ja ruokailevien valkoposkihanhien määrät ovat edelleen varsin pieniä, mutta tilanne muuttunee vappuviikonloppuna.
BirdLife Suomen Tiira-lintutietopalvelun mukaan suurilukuisin muutto oli 24.4. Helsingin Lauttasaaren 5851 määritettyä valkoposkihanhea ja 1960 lajilleen määrittämätöntä hanhea matkalla koilliseen ja pohjoiseen. Viron mantereen luoteisnurkassa Põõsaspeassa laskettiin 18.4. 8200 muuttavaa valkoposkihanhea, mutta näistä valtaosa jäi Viroon.
Lepäileviä ja ruokailevia on havaittu jälleen eniten Itä-Uudenmaan, Päijät-Hämeen ja Kymenlaakson järvillä ja isoilla pelloilla, suurin ilmoitettu määrä on 26.4. Pukkilan Kanteleen noin 10 000 valkoposkihanhea. Idempänä määrät ovat totutusti pienempiä. Etelä-Karjalan suurin määrä oli 25.4. Lemin Urolanlahden 1670 ja Pohjois-Karjalan 28.4. Kiteen Kiteenlahden 1150 valkoposkihanhea. Metsä- ja tundrahanhia on edelleen valkoposkihanhia enemmän, ja esiintyminen painottuu Länsi- ja Lounais-Suomeen, eikä niiden muutto oli juuri edistynyt pariin viikkoon.
GPS-lähettimillä varustettuja valkoposkihanhia on liikehtinyt Viroon saakka, muttei vielä Suomeen. Yhteensä reilut 30 toimivaa lähetintä kertoo suurimman osan GPS-valkoposkihanhista oleilevan talvialueillaan ja 8 lentäneen Viroon. Lukuun sisältyvät uudet saksalaisprojektin hanhet (IWWR), joiden liikkeitä voi seurata alla olevasta lähdeluettelon linkistä.
Vapun aika suosiollinen muutolle
Joko on näkyvissä isomman valkoposkihanhimäärän liikehtiminen, Ilmatieteen laitoksen tutkija Jarmo Koistinen?
”Viikon verran on kestänyt kylmää virtausta pohjoisen puolelta, ja idässä oli jopa takatalven tuntua, mikä lamautti valkoposkihanhien saapumisen Suomeen. Vappuna säätilanne keikahtaa taas toiseen laitaan, eli hyvin suosiolliseksi muutolle. Perjantaista sunnuntaihin vallitsee hyvin lämmin lounaanpuoleinen virtaus ja poutasää, mikä vauhdittaa muuttoa voimakkaasti. Ensi viikon alussa tuuli heikkenee ja ajoittain voi sataa, mutta silti säätila suosii edelleen muuttajien saapumista Suomeen.”
Seuraava tiedote ilmestyy torstaina 7.5.
Lähteet ja linkkejä
- BirdLife Suomen Tiira-lintutietopalvelu (tiira.fi)
- BirdLife Suomen valkoposkihanhilaskenta (birdlife.fi)
- Korvaukset rauhoitettujen eläinten aiheuttamisesta vahingoista ja vahinkojen ennalta ehkäisemisestä (elinvoimakeskus.fi)
- Ohjevideo: Näin haet korvausta rauhoitettujen eläinten aiheuttamiin vahinkoihin (youtube.com)
- Taustatietoa valkoposkihanhien pesimisestä (pohjoiskarjalanelykeskus.wordpress.com)
- Suomen lajitietokeskus (laji.fi)
- Ilmatieteen laitoksen tosiaikaiset säätutkatiedot linnuille, hyönteisille ja sateelle (https://ilmu.fmi.fi/realtime)
- Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (ftz.uni-kiel.de)
- European Goose Management Platform (egmp.aewa.info)
- Trektellen (trektellen.org)
- Välkommen till Artportalen (artportalen.se)
Institute for Waterbird and Wetland Research (IWWR) e.V. Germany Blessgans.de: Folgen Sie den Nonnengänsen von der Leybucht
Elinvoimakeskukset ovat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan kuuluvia valtion aluehallinnon viranomaisia. Elinvoimakeskukset hoitavat muun muassa elinkeinoihin, maaseutuun, liikenteeseen, ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä.
