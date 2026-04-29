Ympäristö- ja rakennuslautakunta päätti asettaa Espoon rakennusjärjestysehdotuksen nähtäville
30.4.2026 12:09:32 EEST | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote
Espoon ympäristö- ja rakennuslautakunta päätti kokouksessaan 29.4.2026 asettaa Espoon rakennusjärjestysehdotuksen nähtäville ajalle 21.5.–30.6.2026. Kokouksessa osin muutettu rakennusjärjestysehdotus julkaistaan keskiviikkona 6.5.2026 kokouksen pöytäkirjan yhteydessä. Ehdotukseen täsmennettiin esimerkiksi luonnonsuojelua ja luonnon monimuotoisuutta tukevia määräyksiä.
Ehdotus rakennusjärjestykseksi asetetaan nähtäville, ja siitä pyydetään lausunnot Lupa- ja valvontavirastolta, Uudenmaan liitolta, Helsingin kaupungilta, Vantaan kaupungilta, Kauniaisten kaupungilta, Kirkkonummen kunnalta, Vihdin kunnalta, Nurmijärven kunnalta, Helsingin rakennusvalvonnalta, Vantaan rakennusvalvonnalta, sekä muut tarvittavat lausunnot. Nähtävilläolon aikana myös kuntalaisilla on oikeus esittää mielipiteensä rakennusjärjestysehdotuksesta samalla tavalla kuin luonnosvaiheessa.
Maria Saitaympäristö- ja rakennuslautakunnan puheenjohtajaPuh:040 186 8919mariasaita00@gmail.com
