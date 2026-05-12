Urheudesta, sinnikkyydestä ja perheen tärkeydestä kertova Elämä kaukana kaikesta on kesän suurin lukuromaani

Australian syrjäseuduilla satojen tuhansien hehtaarien farmi on tuskin piste kartalla. Kun MacBriden sukutilan isäntä joutuu poikiensa kanssa auto-onnettomuuteen tammikuisena päivänä vuonna 1958, perheen tulevaisuus on pirstana.

Matt MacBride selviää onnettomuudesta, jossa hänen isänsä ja isoveljensä kuolevat. Mattin hidasta toipumista tukevat surun murtama äiti ja sisko Rosie, perheen musta lammas. Mutta kohtalolla on perheen varalle vielä toinenkin isku.

Koskettava romaani paljastaa yhteisön salaisuudet yksi kerrallaan. Se kertoo vääryyksistä mutta myös urheudesta, sinnikkyydestä ja elämänpalosta.

Elämä kaukana kaikesta on M. L. Stedmanin toinen romaani. Esikoisromaani Valo valtameren yllä on myynyt yli viisi miljoonaa kappaletta maailmanlaajuisesti ja siitä on tehty myös Netflix-elokuva. Australiassa syntynyt ja kasvanut M. L. Stedman asuu nykyään Englannissa.

Elämä kaukana kaikesta on arvosteluvapaa 11.6.2026. Se ilmestyy painettuna, e- ja äänikirjana. Suomennos Leena Ojalatva, äänikirjan lukee Laura Hänninen.

