Tilastot ja tutkimukset -kuukausitiedote huhtikuu 2026
29.4.2026 14:48:01 EEST | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote
Epätieteellinen vapputilasto. Espoon virallinen väkiluku oli 325 716 asukasta vuoden 2025 lopussa. Espoon väestö osa-alueittain 31.12.2025 -tietoisku on valmistunut. Espoon väkiluku oli maaliskuun 2026 lopussa ennakkotietojen mukaan 326 190. Työttömyyden kasvu on jatkunut koko alkuvuoden. Etenkin nuorisotyöttömyys on kasvanut voimakkaasti. Toimintaympäristön tila Espoossa 2026 -tietopaketti julkaistu.
Epätieteellinen vapputilasto
- Sää: Viimeisen 40 vuoden aikana Ivalossa on satanut vappuna 29 kertaa. Helsingissä vappusäiden lämpötila on vaihdellut rajusti vuosikymmenten aikana.
- Ruoka ja juoma: Suosituimmat vappuherkut ovat sima, munkit, tippaleipä, perunasalaatti ja nakit.
- Juhlintatavat: Vappuna korostuvat vappupallot ja serpentiinit, ja juomana nautitaan usein kuohuviiniä tai samppanjaa.
- Turvallisuus: Vapun hätäpuheluissa korostuvat usein alkoholin aiheuttamat ongelmat.
Tilastollisen hauskaa vappua!
Espoon virallinen väkiluku oli 325 716 asukasta vuoden 2025 lopussa
Suomen- tai saamenkielisiä oli 221 345 henkeä (68,0 prosenttia) ja ruotsinkielisiä 20 146 henkeä (6,2 prosenttia). Espoolaisista 84 225 henkeä eli 25,9 prosenttia puhui äidinkielenään muuta kuin kotimaista kieltä. Espoon väestö kasvoi 4 785 hengellä eli 1,5 prosenttia vuoden 2025 aikana. Väestönkasvu oli 2 122 henkeä pienempää kuin vuotta aiemmin. Kotimaankielisten määrä kasvoi 726 hengellä ja vieraskielisten 4 059 hengellä.
Espoon väestö osa-alueittain 31.12.2025 -tietoisku on valmistunut
Vuonna 2025 Espoon asukasmäärä kasvoi 4 785 hengellä ja oli vuoden lopussa 325 716. Suuralueista eniten väestö kasvoi Suur-Leppävaarassa 1 493 hengellä. Asukaslukuun suhteutettuna kasvu oli suurinta Suur-Leppävaarassa, Suur-Tapiolassa ja Suur-Matinkylässä. Lisätietoja väestöstä pienalueittain ja ikäryhmittäin Espoon väestö osa-alueittain 31.12.2025 -tietoiskussa.
Espoon väkiluku oli maaliskuun 2026 lopussa ennakkotietojen mukaan 326 190
Tammi-maaliskuussa 2026 Espoon väestö kasvoi 480 hengellä, mikä on 610 asukasta vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2025. Väestön ennakkotieto on tänä vuonna aiemmin ilmoitettuja pienempi, sillä Tilastokeskus on nyt tehnyt väkilukuun vuosittain tehtäviä poistoja.
Espoon väestöä lisäsi tammi-maaliskuussa 2026 eniten luonnollinen väestönkasvu (noin 390 hengellä). Kuntien välinen nettomuutto oli 200 asukasta pienempi kuin vuosi sitten vastaavana aikana. Eniten Espoon väestönkasvua vähensi maahanmuuton väheneminen: tammi-maaliskuussa Espooseen muutti ulkomailta 30 henkeä vähemmän kuin muutti maasta pois. Nettomaahanmuutto oli 610 henkeä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Vuotta aiemmin vastaavana ajankohtana Espoo sai nettomaahanmuutosta muuttovoittoa 580 asukasta.
Espooseen syntyneiden lasten määrä (noin 890 lasta) oli 80 henkeä suurempi kuin vuotta aiemmin. Kuolleiden määrä (noin 500 henkeä) oli lähes sama kuin vuotta aiemmin. Luonnollinen väestönmuutos, eli syntyneiden enemmyys, oli positiivinen (noin 390 henkeä), lisäten väestöä lähes 100 henkeä vuotta aiempaa enemmän.
Työttömyyden kasvu on jatkunut koko alkuvuoden. Etenkin nuorisotyöttömyys on kasvanut voimakkaasti.
Maaliskuun 2026 lopulla Espoossa oli työttömiä yhteensä 18 844 ja työttömien osuus työvoimasta oli 11,2 %. Koko maassa työttömien osuus työvoimasta oli 12,5 %. Alle 25-vuotiaita oli Espoossa työttömänä 1945 ja 50 vuotta täyttäneitä 5770. Naisia oli 47,5 % työttömistä. Pitkäaikaistyöttömiä (yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita) oli 7845 eli 41,6 % työttömistä. Espoon työllisyyspalveluissa oli 925 avointa työpaikkaa.
Työttömyys on kasvanut yhtäjaksoisesti vuoden 2023 maaliskuusta lähtien. Verrattuna seitsemän vuoden takaiseen tilanteeseen, jolloin koronapandemia ei vaikuttanut työttömyyslukuihin, oli maaliskuussa 2026 työttömien osuus työvoimasta 3,7 prosenttiyksikköä korkeampi ja työttömiä oli 8108 enemmän. Kevään 2020 työttömyyshuipun jälkeen työttömyys ei ole kertaakaan palautunut pandemiaa edeltävälle tasolle.
Vuodentakaiseen tilanteeseen verrattuna Espoossa oli maaliskuun lopulla työttömiä 5,2 % (923 henkeä) enemmän ja työttömien osuus työvoimasta oli 0,3 prosenttiyksikköä suurempi. Koko maassa työttömiä oli 7,0 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Alle 25-vuotiaita työttömiä oli Espoossa 26,2 % (404 henkeä) enemmän kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömiä oli 15,7 % (1064 henkeä) vuodentakaista enemmän. Avointen työpaikkojen määrä supistui edelleen, kun määrää verrataan vuodentakaiseen. Maaliskuussa 2026 avoimia työpaikkoja oli 40,5 % (630 työpaikkaa) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Avointen työpaikkojen määrä on supistunut vuodentakaiseen verrattuna vuoden 2022 marraskuusta lähtien.
Toimintaympäristön tila Espoossa 2026 -tietopaketti julkaistu
Toimintaympäristö-paketti koostuu teemakohtaisista PowerPoint -diasarjoista, jotka kuvaavat kattavasti kaupungin nykytilaa sekä joiltain osin myös ennustettua tulevaa kehitystä.
Tietopaketissa on ensimmäistä kertaa mukana Espoo-tarinaan liittyvät valtuustokauden tavoitteet. Lisäksi mukana ovat YK:n Kestävän kehityksen tavoitteet (SDG:t), jotka ovat osa YK:n globaalia toimintaohjelmaa Agenda 2030. Jokaisella Espoon tilannetta ja toimintaa kuvaavalla Powerpoint-dialla on mukana valtuustokauden tavoitteet sekä SDG-ikonit, jotka kertovat mihin valtuustokauden tavoitteisiin ja kestävän kehityksen tavoitteisiin kuvattu toimintaympäristön ilmiö tai kaupungin toiminta kytkeytyy.
Vuoden 2026 Toimintaympäristöpaketissa on diasarjat seuraavista teemoista:
- Espoo-Kauniaisten työllisyystoiminta
- Espoolaisten hyvinvointi
- Kansainvälinen toiminta
- Kasvun ja oppimisen palvelut
- Kaupungin henkilöstö
- Kaupungin talous
- Kestävä kehitys
- Kotoutuminen
- Kulttuuripalvelut
- Liikunta ja urheilu
- Maankäyttö, rakentaminen ja asunnot
- Palvelutyytyväisyys Espoossa
- Väestö, väestönmuutokset, perheet ja asuntokunnat
- Väestöennusteet
- Ympäristö ja luonto
- Yritykset, työpaikat ja työllisyys
- Yrityspalvelut ja elinkeinokehitys
- Mukana on myös yhteenveto -diasarja, johon on koottu kaikkein keskeisimmät diat kaikista teemoista.
Aineistoon on luvassa täydennyksiä ja päivityksiä, joista tiedotamme ajallaan.
Espoon väkirakenne: Tutkija Sanna Jaatinen, sanna.jaatinen@espoo.fi, puh. 040 590 4260
Väestönmuutosten ennakkotiedot: Tutkija Päivi Kiviniemi, paivi.kiviniemi@espoo.fi, puh. 046 877 3468
Työttömyys ja Toimintaympäristön tila: Tietopalvelupäällikkö Petri Lintunen, petri.lintunen@espoo.fi, puh. 043 8265 211
