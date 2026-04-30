Kempower ja WattHub toimittivat infrastruktuurin Alankomaiden toiseksi suurimmalle julkiselle rekkojen DC-pikalatausasemalle Rotterdamin satamassa

Kempower on toimittanut infrastruktuurin Alankomaiden toiseksi suurimmalle julkiselle raskaan ajoneuvokaluston pikalatausasemalle Rotterdamissa. Asemaa operoi rekkalatausasiantuntija WattHub. Kempowerin myynti- ja palvelupartneri Virta on toimittanut aseman lataushallinta- ja maksusovelluksen ja asennuksesta vastasi TSG.

Rotterdamin sataman Rotterdam World Gateway -terminaalissa sijaitseva 5 000 m²:n latausalue on virallisesti avattu. Ensimmäisessä vaiheessa asemalle asennettiin latauskapasiteettia yhteensä 3,5 MW. Tällä hetkellä käytössä on 30 Kempowerin lataussatelliittia, joista kukin toimittaa kytkettyihin ajoneuvoihin jopa 400 kW lataustehon.

Asennusten toinen vaihe aloitetaan tänä vuonna, jolloin asemaa laajennetaan lisäämällä 1 500 m² ja 2 100 kW – mikä riittää noin 10 ajoneuvolle. Alue palvelee satamaan saapuvia ja sieltä lähteviä rekkoja sekä terminaalin ympäristössä työskenteleviä työkoneita.

Asemalle on rakennettu valmius Kempowerin megawattilatausjärjestelmää (MCS) varten, ja tarvittavat kaapelit ja ohjelmistot on jo asennettu. WattHub voi myöhemmin helposti lisätä alueelle Kempowerin megasatellitteja, jotka pystyvät jakamaan latauspisteiltä jopa 1,2 MW tehon ilman lisäasennustöitä. Päivitykselle voi tulla tarvetta MCS-valmiiden kuorma-autojen yleistyessä.

MCS-teknologialla sähkörekka voidaan ladata täyteen jopa 45 minuutissa, mikä on EU:n kuorma-autonkuljettajille asettama lakisääteinen vähimmäislepoaika. Uuden teknologian ansiosta pitkän matkan kuljetukset voidaan toteuttaa sähköisesti.

”Toimitimme yhdessä WattHubin kanssa latausjärjestelmät Alankomaiden suurimmalle rekkalatausasemalle Geldermalseniin vain kaksi vuotta sitten. On hienoa voida vahvistaa kumppanuuttamme merkittävän projektin parissa nyt Rotterdamin satamassa. Rekkaliikenteen sähköistäminen etenee tällä hetkellä vauhdilla. On innostavaa nähdä, kuinka Rotterdam World Gatewayn kaltaiset teollisuusalueet edistävät päästötöntä logistiikkaa ja rakentamista, ja me olemme tyytyväisiä voidessamme tukea sitä”, sanoo Kempowerin Benelux-alueen maajohtaja Han Dix.

”Rotterdamin sataman kaltaisella teollisuusalueella tarvitaan kestäviä, luotettavia ja riittävän tehokkaita latureita lataamaan suuria ajoneuvoja lyhyessä ajassa. Aikaisemmat yhteistyömme Kempowerin kanssa ovat johdonmukaisesti osoittaneet, että he pystyvät nämä toimittamaan ja olemme iloisia voidessamme tehdä jälleen yhteistyötä”, sanoo WattHubin toimitusjohtaja Gerben van den Berg.





