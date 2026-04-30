Kempower ja WattHub toimittivat infrastruktuurin Alankomaiden toiseksi suurimmalle julkiselle rekkojen DC-pikalatausasemalle Rotterdamin satamassa
30.4.2026 11:00:00 EEST | Kempower Oyj | Tiedote
Kempower on toimittanut infrastruktuurin Alankomaiden toiseksi suurimmalle julkiselle raskaan ajoneuvokaluston pikalatausasemalle Rotterdamissa. Asemaa operoi rekkalatausasiantuntija WattHub. Kempowerin myynti- ja palvelupartneri Virta on toimittanut aseman lataushallinta- ja maksusovelluksen ja asennuksesta vastasi TSG.
Rotterdamin sataman Rotterdam World Gateway -terminaalissa sijaitseva 5 000 m²:n latausalue on virallisesti avattu. Ensimmäisessä vaiheessa asemalle asennettiin latauskapasiteettia yhteensä 3,5 MW. Tällä hetkellä käytössä on 30 Kempowerin lataussatelliittia, joista kukin toimittaa kytkettyihin ajoneuvoihin jopa 400 kW lataustehon.
Asennusten toinen vaihe aloitetaan tänä vuonna, jolloin asemaa laajennetaan lisäämällä 1 500 m² ja 2 100 kW – mikä riittää noin 10 ajoneuvolle. Alue palvelee satamaan saapuvia ja sieltä lähteviä rekkoja sekä terminaalin ympäristössä työskenteleviä työkoneita.
Asemalle on rakennettu valmius Kempowerin megawattilatausjärjestelmää (MCS) varten, ja tarvittavat kaapelit ja ohjelmistot on jo asennettu. WattHub voi myöhemmin helposti lisätä alueelle Kempowerin megasatellitteja, jotka pystyvät jakamaan latauspisteiltä jopa 1,2 MW tehon ilman lisäasennustöitä. Päivitykselle voi tulla tarvetta MCS-valmiiden kuorma-autojen yleistyessä.
MCS-teknologialla sähkörekka voidaan ladata täyteen jopa 45 minuutissa, mikä on EU:n kuorma-autonkuljettajille asettama lakisääteinen vähimmäislepoaika. Uuden teknologian ansiosta pitkän matkan kuljetukset voidaan toteuttaa sähköisesti.
”Toimitimme yhdessä WattHubin kanssa latausjärjestelmät Alankomaiden suurimmalle rekkalatausasemalle Geldermalseniin vain kaksi vuotta sitten. On hienoa voida vahvistaa kumppanuuttamme merkittävän projektin parissa nyt Rotterdamin satamassa. Rekkaliikenteen sähköistäminen etenee tällä hetkellä vauhdilla. On innostavaa nähdä, kuinka Rotterdam World Gatewayn kaltaiset teollisuusalueet edistävät päästötöntä logistiikkaa ja rakentamista, ja me olemme tyytyväisiä voidessamme tukea sitä”, sanoo Kempowerin Benelux-alueen maajohtaja Han Dix.
”Rotterdamin sataman kaltaisella teollisuusalueella tarvitaan kestäviä, luotettavia ja riittävän tehokkaita latureita lataamaan suuria ajoneuvoja lyhyessä ajassa. Aikaisemmat yhteistyömme Kempowerin kanssa ovat johdonmukaisesti osoittaneet, että he pystyvät nämä toimittamaan ja olemme iloisia voidessamme tehdä jälleen yhteistyötä”, sanoo WattHubin toimitusjohtaja Gerben van den Berg.
Kempower lyhyesti
Suunnittelemme ja valmistamme luotettavia ja käyttäjäystävällisiä DC-pikalatausratkaisuja sähköajoneuvoille. Visiomme on luoda maailman halutuimpia latausratkaisuja kaikille, kaikkialla. Tuotekehityksemme ja tuotantomme sijaitsevat Suomessa ja Yhdysvalloissa, ja suurin osa materiaaleista ja komponenteista hankitaan paikallisesti. Keskitymme kaikkiin sähköisen liikkumisen alueisiin sähköautoista rekkoihin ja busseihin, sekä työkoneisiin ja merenkulkuun. Kempowerin modulaarinen ja skaalautuva latausjärjestelmä sekä maailmanluokan ohjelmisto on suunniteltu sähköautoilijoiden toimesta sähköautoilijoita varten. Näin mahdollistamme parhaan käyttökokemuksen asiakkaillemme kaikkialla maailmassa. Kempowerin osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. kempower.com
Paula SavonenViestintäjohtajaKempowerPuh:+358 29 0021900paula.savonen@kempower.com
Kempower powers the Netherlands’ second largest public truck DC fast charging site in partnership with WattHub at the Port of Rotterdam30.4.2026 11:00:00 EEST | Press release
Leading DC fast charging manufacturer Kempower has supplied infrastructure for the Netherlands’ second largest public heavy-duty fast charging station in Rotterdam, operated by truck charging specialist WattHub. Kempower worked in collaboration with its sales and service partner, Virta, which delivered the site’s charging management and payment software, and TSG, which delivered the installation.
