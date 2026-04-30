Talouden pyöreä pöytä: Hypeä vai hyötyjä? Tekoälyn todellinen rooli finanssialalla 12.5. klo 14.00–15.00

VALOR Partners on toteuttanut Finanssiala ry:n (FA) toimeksiannosta selvityksen, jossa tarkastellaan, miten tekoälyä hyödynnetään finanssiyhtiöissä ja missä vaiheessa sen käyttöönotto on eri organisaatioissa. Selvityksen tulokset julkistetaan FA:n Talouden pyöreän pöydän webinaarissa 12.5. klo 14.00.

Finanssiyhtiöt ovat olleet teknologisen kehityksen edelläkävijöitä jo pitkään. Tekoälyä ja robotiikkaa on hyödynnetty alalla jo vuosia, mutta generatiivinen tekoäly on tuonut kehitykseen viime aikoina uuden vaiheen.

Webinaarissa tarjoamme ajantasaisen katsauksen siihen, missä tekoälykehityksessä mennään juuri nyt finanssialalla, yhdellä yhteiskunnan keskeisimmistä toimialoista. Finanssiala vaikuttaa rahoituksen, riskienhallinnan ja investointien kautta koko talouteen – siksi alan kilpailukyvyllä ja tekoälykehityksellä on merkitystä laajemminkin.

Ohjelma

Hypeä vai hyötyjä?

Johtaja Tuomo Yli-Huttula, Finanssiala ry

Finanssialan tekoälyn tilannekuva 2026 – keskeiset havainnot

Partneri Juha Viljakainen , VALOR Partners

, VALOR Partners Konsultti Mikael Nuotio, VALOR Partners

Paneeli: Tekoäly tuli taloon – mitä se tarkoittaa finanssialalla?

Johtaja Krista Korelin , Nordea

, Nordea Johtaja Juha Vesanto , OP Pohjola

, OP Pohjola Johtaja Mikko Vastela, LähiTapiola

Loppupuheenvuoro: Mitä seuraavaksi – FA:n tekoälytyö jatkuu

Kehitysjohtaja Katja Repo, Finanssiala ry

Tilaisuuden juontaa mediapäällikkö Jussi Karhunen Finanssiala ry:stä.