Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Kun mieli on solmussa, ympäristön pitää kannatella – nuorisopsykiatrialle valmistuu uudet tilat

Nuorisopsykiatrian yksikkö hoitaa 13–17-vuotiaita nuoria, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista osastohoitoa.

Nuoria on osastolla kriisi-, tutkimus- tai pidemmillä hoitojaksoilla, joka voi tulla kyseeseen esimerkiksi syömishäiriöissä ja psykoosisairauksissa.

Nuori kohdataan juuri silloin, kun elämä tuntuu kaoottisimmalta, joten työ on usein haastavaa. Uudet tilat tarjoavat tälle työlle paremmat puitteet. Suunnittelussa on huomioitu ympäristön rauhoittava vaikutus. Esimerkiksi seinien värit ja kuvitukset heijastavat nuoren mielenmaisemaa ja luovat turvallisen, samaistuttavan hoitoympäristön.

Nuorisopsykiatrian osastonhoitaja Jarmo Hännikäisen mukaan osastohoitojakson tärkein tehtävä on vakauttaa tilanne, niin että hoito voi jatkua avohoidossa. Se rakentuu ihmisten väliselle luottamukselle ja yhteistyölle, eikä toipumisessa ole yhtä oikeaa aikataulua. Jokainen nuori kulkee oman polkunsa, ja henkilökunta tukee toipumisprosessia.

– Psykiatrista toipumista ei voi verrata esimerkiksi raajan murtumaan, joka korjataan, toipuminen menee yleensä tietyn kaavan mukaan ja kuntoutusjakson jälkeen potilas pääsee jatkamaan normaalia elämää. Usein edetään pienin askelin, ja tärkeää on se, että nuori tulee kuulluksi ja kokee olonsa turvalliseksi, Hännikäinen sanoo.

Nuorisopsykiatrian osastolla hoidetaan vuosittain noin 150 nuorta. Osa heistä tulee hoitoon virka-ajan ulkopuolella akuutissa kriisissä. Henkilöstö työskentelee moniammatillisena tiiminä, johon kuuluu hoitajien lisäksi lääkäri, psykologi, perhetyöntekijä ja sosiaalityöntekijä. Työtä tehdään tiiviissä yhteistyössä myös perheiden kanssa.

– Nuoren ja hänen kanssaan arkea elävien läheisten langat pitää saada yhdistettyä. Voi olla esimerkiksi vuorovaikutuksen kohtaamattomuutta, jolloin muutos pitää saada aikaan myös nuoren ympäristössä, ei pelkästään nuoressa, Hännikäinen täsmentää.

Osa potilaista tulee hoitojaksolle uudelleen, mutta Hännikäisen mukaan kyse ei ole kovin suuresta joukosta. Hän korostaa, että hoitotyön vaikutukset eivät aina näy heti. Joskus ne paljastuvat vasta vuosien kuluttua.

– Minulle soitti kerran entinen potilas, jota olin hoitanut kun hän oli vielä nuori. Nyt hän oli jo aikuinen, ja kertoi että pärjää elämässään hyvin. Silloisen hoidon merkitys oli jäänyt mieleen ja auttanut elämässä eteenpäin. Tällaiset hetket muistuttavat siitä, miksi tätä työtä tehdään.

Rakennushankkeen suunnittelukoordinaattori Nina Blomqvist kertoo, että henkilöstö on mukana suunnittelemassa uusia tiloja, ja lähtökohtana suunnittelulle on turvallisuus.

– Kiinnitämme huomiota myös tilojen hahmotettavuuteen, luonnonvaloon, värimaailmaan ja kalustukseen. Hoitoympäristö on tärkeä, potilaiden kokemukseen vaikuttava tekijä. Tilat tukevat sekä rauhoittumista että vuorovaikutustilanteita. On omaa tilaa, mutta myös tilaa olla ja tehdä yhdessä, Blomqvist kuvaa.

Nuorisopsykiatrian osasto saa uudesta rakennusosasta käyttöönsä noin 960 neliömetriä kokonaispinta-alaa. Kahdeksanpaikkaisella osastolla on valmius mukautua ajoittain vaihteleviin tilanteisiin, ja kolme kahden hengen sekä viisi yhden hengen huonetta mukautuvat hieman tätä suuremmallekin joukolle. Osasto siirtyy uusiin tiloihin vuoden 2029 keväällä.